Kamel Ammour, un capitaine en mode record pour porter Aix-Maurienne

Auteur d’une performance majuscule face à Châlons-Reims (86-75), Kamel Ammour (2,02 m, 34 ans) a guidé AMSB vers un troisième succès de rang. Avec 28 d’évaluation, l’ailier international algérien a signé son record en carrière en LNB !

Le patron a parlé à Marlioz

Dans un duel crucial pour s’éloigner de la zone rouge, Aix-Maurienne a pu compter sur son phare : Kamel Ammour. En seulement 27 minutes de jeu, le capitaine savoyard a livré une prestation de haute volée pour dompter le Champagne Basket. Chirurgical, il compile 25 points (dont 3/6 derrière l’arc), 4 rebonds, 2 passes et 2 interceptions.

Au-delà des chiffres, c’est l’impact du poste 3/4 qui a marqué les esprits, terminant meilleur joueur de la rencontre avec une évaluation de 28. Une performance qui a permis aux hommes de Julien Cros de s’imposer solidement (86-75) face à une formation de Châlons-Reims qui débarquait en Savoie forte de 3 succès de suite et de confirmer leur excellente dynamique actuelle.

Un record en carrière LNB

Si Kamel Ammour est un habitué des joutes hexagonales, il a atteint ce vendredi un nouveau sommet personnel. Ces 28 d’évaluation constituent tout simplement sa meilleure marque en Ligue Nationale de Basket.

Certes, le joueur avait déjà atteint les 32 d’évaluation par le passé, mais il fallait remonter à ses années sous le maillot d’Andrézieux-Boutheon en Nationale 1 (en 2017 contre Boulogne-sur-Mer et en 2018 face à La Charité). En ELITE 2, il franchit un cap statistique indéniable. Côté scoring, ses 25 unités égalent son record à ce niveau, établi il y a tout juste un mois face à Évreux. Comme si son passage avec l’équipe 3×3 d’Algérie lui avait fait le plus grand bien dans l’agressivité offensive…

Le « couteau suisse » de Julien Cros est en plein rêve

À 34 ans, Kamel Ammour ne semble jamais avoir été aussi fort. Véritable couteau suisse tactique, capable de s’écarter comme de batailler à l’intérieur, il réalise la saison la plus aboutie de sa carrière. Sur les 17 premières journées, il affiche des moyennes solides : 13,5 points, 4,4 rebonds et 1,8 passe pour 13,3 d’évaluation en 26 minutes.

PROFIL JOUEUR Kamel AMMOUR Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 34 ans (17/06/1991) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 13,5 #20 REB 4,4 #53 PD 1,8 #94

Grâce à cette régularité et ce leadership, Aix-Maurienne remonte la pente. Avec cette troisième victoire consécutive, les Savoyards pointent désormais à la 14e place, avec huit victoire en 18 rencontres. Un souffle nouveau avant d’aborder un prochain test périlleux, toujours à la maison, face à Rouen juste derrière au classement (15e) le 16 janvier prochain.