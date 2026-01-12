L’Olympiakos en mode rouleau compresseur : 120 points inscrits et une démonstration de force à Brandon Jefferson & co

Inarrêtable leader de la Stoiximan GBL, la première division grecque, l’Olympiakos a pulvérisé l’AS Karditsas (80-120) lors de la 14e journée de championnat, devant les 3 500 spectateurs de la Ioannis Bourousis Karditsa New Indoor Arena. Portés par un Alec Peters (2,06 m, 30 ans) en état de grâce, les joueurs du Pirée ont livré une seconde mi-temps historique pour porter leur bilan à 13 victoires en autant de matchs.

Une avalanche offensive : 70 points en vingt minutes

Le score final ressemble davantage à une feuille de match NBA qu’aux standards habituels du basket européen. Si Karditsas a tenté de faire bonne figure en début de rencontre (26-29 au bout de 10 minutes), la digue a totalement rompu après la pause. Les hommes de Georgios Bartzokas ont passé la vitesse supérieure pour infliger un véritable supplice à la défense locale, inscrivant la bagatelle de 70 points en deuxième mi-temps. A l’évaluation, « Oly » l’emporte 157 (!) à 84.

Cette efficacité clinique confirme le statut de « Bulldozer » de l’Olympiakos, qui semble évoluer dans une autre dimension physique et tactique que le reste de la ligue grecque cette saison.

Le show Alec Peters, la résistance vaine de Brandon Jefferson

L’homme du match se nomme sans conteste Alec Peters. L’ailier-fort américain a rendu une copie presque parfaite avec 35 points en seulement 30 minutes de jeu, réalisant le meilleur match de sa carrière. Tyrique Jones, la nouvelle recrue, a marqué ses premiers points sous le maillot de l’Olympiakos (14 points en 20 minutes au final). Une performance de haute volée qui a éclipsé les efforts de Brandon Jefferson. Le meneur, bien connu des parquets français (Bourg, Pau, Strasbourg, Orléans) a pourtant tout tenté pour maintenir Karditsas à flot. Avec 25 points et 5 passes, il a été l’unique véritable menace d’une équipe qui concède ici son troisième revers consécutif et s’enfonce à la 10e place du classement (4 victoires, 9 défaites).

Evan Fournier en gestion avant le choc face au Partizan

Dans ce contexte de domination totale, la star française Evan Fournier a vécu une soirée relativement tranquille. Utilisé avec parcimonie par son coach (8 minutes de jeu), l’arrière tricolore a terminé avec 4 points, 1 rebond et 2 passes décisives.

Cette gestion du temps de jeu n’est pas anodine. L’Olympiakos entame une semaine cruciale : avant de retrouver le championnat contre Maroussi le 17 janvier, les Rouge et Blanc ont rendez-vous avec l’EuroLeague dès le 14 janvier face au Partizan Belgrade. Une rencontre où le talent et l’expérience de Fournier seront, à n’en pas douter, bien plus sollicités.