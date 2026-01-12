Strasbourg de nouveau privé d’Abdoulaye Ndoye face à Paris ?

Les matchs s’enchaînent en ce début d’année 2026 en Betclic ELITE ! Après son hold-up négocié dans les derniers instants à Bourg samedi 10 janvier, la SIG Strasbourg reprend la route ce mardi en direction de l’Adidas Aréna, pour jouer un match en retard de la 13e journée (21h10, en direct sur DAZN).

Si les Alsaciens retrouveront leur leader Marcus Keene, qui a purgé sa suspension, ils devraient en toute vraisemblance composer une nouvelle fois sans leur « vrai patron » Abdoulaye Ndoye (1,98 m, 27 ans), encore insuffisamment remis d’une blessure au vu de la proximité des matchs.

« On ne va pas forcer les joueurs à revenir trop tôt »

Interrogé après la victoire contre Bourg, le coach strasbourgeois Jānis Gailītis a admis que « les chances de voir Abdou Ndoye à Paris sont très faibles ». La précaution, et surtout la volonté de ne pas céder à la pression, sont de mise. « On ne va pas forcer les joueurs à revenir trop tôt, on les veut en bonne santé et aptes à performer. Après, ça ne me fait pas plaisir de tirer autant sur d’autres joueurs, et les faire risquer une blessure », prolonge le technicien.

PROFIL JOUEUR Abdoulaye NDOYE Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 198 cm Âge: 27 ans (09/03/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 10,5 #52 REB 5,1 #26 PD 3,2 #42

Un retour étudié « au jour le jour »

Dans l’ombre des rookies américains Marcus Keene, Mike Davis Jr. ou encore Gabe Brown, l’arrière français s’est forgé une place d’indéboulonnable du système de Gailītis. Garant d’un certain équilibre derrière les fusées offensives de l’équipe, son impact des deux côtés du terrain (10,5 points, 5,1 rebonds et 3,2 passes de moyenne) est indéniable.

Mais aussi dans le vestiaire. Présent à Paris à l’occasion du All-Star Game, Gabe Brown nous confiait qu’« Abdou est vite devenu un leader de l’équipe. Il est exigeant avec tout le monde, car il veut tirer le meilleur de chaque joueur. Il joue dur, donc il veut que tout le monde en fasse de même ». Son entraîneur s’est néanmoins montré rassurant à Bourg-en-Bresse, en indiquant que Ndoye soigne « une petite blessure ». Son retour est envisagé dans les prochains jours, « pas mois ou semaines », souligne Gailītis, dont le staff va évaluer son joueur « au jour le jour ».

