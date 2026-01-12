Recherche
Betclic ELITE

Strasbourg de nouveau privé d'Abdoulaye Ndoye face à Paris ?

Betclic ELITE - Blessé et absent du premier match de la SIG en 2026 à samedi 10 janvier, Abdoulaye Ndoye devrait en manquer un second de suite à l'occasion du déplacement à l'Adidas Arena de Paris ce mardi. Le staff alsacien souhaite prendre son temps, pour prioriser la santé de son joueur.
00h00
Résumé
Écouter
Strasbourg de nouveau privé d'Abdoulaye Ndoye face à Paris ?

Abdoulaye Ndoye devrait manquer le match à Paris de la SIG, comptant pour la 13e journée de championnat.

Crédit photo : Philippe Gigon

Les matchs s’enchaînent en ce début d’année 2026 en Betclic ELITE ! Après son hold-up négocié dans les derniers instants à Bourg samedi 10 janvier, la SIG Strasbourg reprend la route ce mardi en direction de l’Adidas Aréna, pour jouer un match en retard de la 13e journée (21h10, en direct sur DAZN).

Si les Alsaciens retrouveront leur leader Marcus Keene, qui a purgé sa suspension, ils devraient en toute vraisemblance composer une nouvelle fois sans leur « vrai patron » Abdoulaye Ndoye (1,98 m, 27 ans), encore insuffisamment remis d’une blessure au vu de la proximité des matchs.

LIRE AUSSI

 

« On ne va pas forcer les joueurs à revenir trop tôt »

 

Interrogé après la victoire contre Bourg, le coach strasbourgeois Jānis Gailītis a admis que « les chances de voir Abdou Ndoye à Paris sont très faibles ». La précaution, et surtout la volonté de ne pas céder à la pression, sont de mise. « On ne va pas forcer les joueurs à revenir trop tôt, on les veut en bonne santé et aptes à performer. Après, ça ne me fait pas plaisir de tirer autant sur d’autres joueurs, et les faire risquer une blessure », prolonge le technicien.

LIRE AUSSI
PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Abdoulaye Ndoye.jpg
Abdoulaye NDOYE
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 198 cm
Âge: 27 ans (09/03/1998)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
10,5
#52
REB
5,1
#26
PD
3,2
#42

Un retour étudié « au jour le jour »

Dans l’ombre des rookies américains Marcus Keene, Mike Davis Jr. ou encore Gabe Brown, l’arrière français s’est forgé une place d’indéboulonnable du système de Gailītis. Garant d’un certain équilibre derrière les fusées offensives de l’équipe, son impact des deux côtés du terrain (10,5 points, 5,1 rebonds et 3,2 passes de moyenne) est indéniable. 

Mais aussi dans le vestiaire. Présent à Paris à l’occasion du All-Star Game, Gabe Brown nous confiait qu’« Abdou est vite devenu un leader de l’équipe. Il est exigeant avec tout le monde, car il veut tirer le meilleur de chaque joueur. Il joue dur, donc il veut que tout le monde en fasse de même ». Son entraîneur s’est néanmoins montré rassurant à Bourg-en-Bresse, en indiquant que Ndoye soigne « une petite blessure ». Son retour est envisagé dans les prochains jours, « pas mois ou semaines », souligne Gailītis, dont le staff va évaluer son joueur « au jour le jour ».

 

Propos recueillis à Bourg-en-Bresse, et à Paris,

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
