Betclic ELITE

Défait dans le derby à Saint-Quentin, Le Portel est « K.O. debout » pour jouer un maintien presque impossible

Betclic ELITE - Contraints à une seconde partie de saison historique pour espérer se maintenir, Le Portel et son capitaine Lahaou Konaté étaient particulièrement marqués après la défaite à Saint-Quentin. Trois victoires les séparent de l'avant-dernier du classement...
00h00
Résumé
Défait dans le derby à Saint-Quentin, Le Portel est « K.O. debout » pour jouer un maintien presque impossible

Lahaou Konaté était sonné après la lourde défaite du Portel à Saint-Quentin.

Crédit photo : Julie Dumélié

Plus qu’une défaite, l’équipe du Portel semble avoir pris une véritable claque samedi 10 janvier. Pour leur première rencontre de Betclic ELITE en 2026, Lahaou Konaté et ses coéquipiers disputaient un derby à Saint-Quentin, entre mal classés.

Le résultat a été sans appel : une victoire 97-81 d’un collectif Phénix qui a pris le pas sur des individualités trop esseulées chez les Nordistes. Alors que Pedro Nuno Monteira entame une nouvelle page du SQBB en oubliant le passé, Le Portel lui, est encore emprunt à ses démons et a plus que jamais le nez en direction de l’ELITE 2. Passé ce constat, c’est surtout la manière qui dérange Lahaou Konaté.

« Pas à la hauteur »

Leader dans l’âme, le capitaine du bateau stelliste était néanmoins tête baissée après la rencontre à Saint-Quentin. Plus encore, Lahaou Konaté s’est dit « K.O. debout » chez nos confrères de La Voix du Nord. Pointant une équipe qui a « arrêté de jouer ensemble » en seconde mi-temps, Le Portel n’a tout simplement « pas été à la hauteur ». La trêve de Noël n’a rien changé : « la deuxième période est à l’image de notre saison », finit-il par déplorer, gêné par des douleurs au dos.

Toujours lanterne rouge avec désormais trois victoires de retard sur l’avant-dernier, Le Portel semble condamné à descendre à l’issue de la saison. Mathématiquement, tous les dés ne sont pas encore jetés, mais l’opération maintien semble impossible. Il faudrait pour cela gagner plus de la moitié des matchs de la phase retour, débutant le weekend prochain.

Et ce, alors que l’ESSM n’en a remporté qu’un seul depuis le début de saison, avant que ce succès ne soit retiré par la DNCCG. Pour ne rien arranger, les Stellistes affrontent samedi l’ASVEL, puis le Paris Basketball la semaine suivante, et enfin Monaco le 1er février. Ajoutez à cela l’absence longue durée de Mathieu Boyer : quand ça ne veut pas…

Le Portel
Le Portel
al_viin
Malheureusement, ça fait quelques années qu'ils ne font que repousser l'échéance. Leur budget ne peut pas leur permettre d'être compétitif dans l'élite. Ils seront plus à leur place en Pro B.
macroy- Modifié
C'est malheureusement cette année, dans ce contexte, pour Le Portel, qu'on peut voir la grandeur d'Éric Girard. Un des meilleurs coachs de ces 25 dernières années. Il l'avait prouvé en étant champion avec Strasbourg. Il l'a validé dans sa longévité avec la performance de maintenir coûte que coûte Le Portel dans l'élite du basket français pendant 9 longues années, avec un budget chaque année dérisoire pour la pro A. Car ce n'est pas qu'avec les titres qu'on est un grand coach.
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
