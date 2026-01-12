Défait dans le derby à Saint-Quentin, Le Portel est « K.O. debout » pour jouer un maintien presque impossible

Plus qu’une défaite, l’équipe du Portel semble avoir pris une véritable claque samedi 10 janvier. Pour leur première rencontre de Betclic ELITE en 2026, Lahaou Konaté et ses coéquipiers disputaient un derby à Saint-Quentin, entre mal classés.

Le résultat a été sans appel : une victoire 97-81 d’un collectif Phénix qui a pris le pas sur des individualités trop esseulées chez les Nordistes. Alors que Pedro Nuno Monteira entame une nouvelle page du SQBB en oubliant le passé, Le Portel lui, est encore emprunt à ses démons et a plus que jamais le nez en direction de l’ELITE 2. Passé ce constat, c’est surtout la manière qui dérange Lahaou Konaté.

« Pas à la hauteur »

Leader dans l’âme, le capitaine du bateau stelliste était néanmoins tête baissée après la rencontre à Saint-Quentin. Plus encore, Lahaou Konaté s’est dit « K.O. debout » chez nos confrères de La Voix du Nord. Pointant une équipe qui a « arrêté de jouer ensemble » en seconde mi-temps, Le Portel n’a tout simplement « pas été à la hauteur ». La trêve de Noël n’a rien changé : « la deuxième période est à l’image de notre saison », finit-il par déplorer, gêné par des douleurs au dos.

Toujours lanterne rouge avec désormais trois victoires de retard sur l’avant-dernier, Le Portel semble condamné à descendre à l’issue de la saison. Mathématiquement, tous les dés ne sont pas encore jetés, mais l’opération maintien semble impossible. Il faudrait pour cela gagner plus de la moitié des matchs de la phase retour, débutant le weekend prochain.

Et ce, alors que l’ESSM n’en a remporté qu’un seul depuis le début de saison, avant que ce succès ne soit retiré par la DNCCG. Pour ne rien arranger, les Stellistes affrontent samedi l’ASVEL, puis le Paris Basketball la semaine suivante, et enfin Monaco le 1er février. Ajoutez à cela l’absence longue durée de Mathieu Boyer : quand ça ne veut pas…