Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Retrait d’une victoire : l’ESSM Le Portel annonce faire appel après la décision de la DNCCG

Betclic ELITE - Sanctionnée d’un retrait de victoire en Betclic ÉLITE, l’ESSM Le Portel a réagi par la voix de son président Yann Rivoal et confirme son intention de faire appel auprès devant la chambre d'Appel de la FFBB.
|
00h00
Résumé
Écouter
Retrait d’une victoire : l’ESSM Le Portel annonce faire appel après la décision de la DNCCG

Le Portel espère récupérer sa victoire lors de l’appel devant la chambre d’Appel de la FFBB

Crédit photo : ESSM Le Portel

Au lendemain de la confirmation par la DNCCG du retrait ferme d’une victoire en Betclic ÉLITE, l’ESSM Le Portel a tenu à prendre la parole. Déjà plongé dans une saison 2025-2026 extrêmement délicate sur les plans sportif et financier, le club stelliste conteste la sévérité de la sanction et annonce officiellement saisir la Chambre d’Appel de la FFBB.

LIRE AUSSI

Une prise de parole attendue du président Yann Rivoal

Dans un communiqué publié ce lundi, l’ESSM Le Portel, par l’intermédiaire de son président Yann Rivoal, est revenu sur la décision prise par la DNCCG. Le dirigeant rappelle le contexte ayant conduit à la sanction et l’échec du recours gracieux engagé par le club.

« La DNCCG a notifié à notre club une sanction suite à la détérioration de l’arrêté de nos comptes annuels par rapport à notre atterrissage financier estimé. Nous avons fait un recours gracieux auprès de cette instance ; nous avons été écoutés mais il n’a pas été tenu compte de nos explications et justifications. »

Une sévérité jugée excessive par le club

Surpris par l’issue de la procédure, le président stelliste insiste sur l’historique du club et sur le caractère, selon lui, disproportionné de la décision rendue par la DNCCG.

« Nous sommes surpris, au regard de l’historique du club, de la sévérité de ces sanctions », explique Yann Rivoal, alors que l’ESSM évolue depuis 2016 dans l’élite du basket français malgré des moyens limités.

Un appel confirmé auprès de la chambre d’appel de la FFBB

Sans surprise, le club nordiste a donc décidé de poursuivre la procédure. L’ESSM Le Portel va déposer un appel auprès de la chambre d’Appel de la FFBB, avec l’objectif de faire valoir sa version des faits et d’expliquer pourquoi cette détérioration financière n’a pas pu être anticipée.

« Nous avons décidé de faire appel auprès de la FFBB auprès de qui nous ne manquerons pas d’exposer la chronologie des faits qui n’a pas rendu possible l’anticipation de cette détérioration. »

Une situation sportive toujours plus critique

En attendant l’issue de cet éventuel appel, la sanction reste pleinement effective. L’ESSM Le Portel, déjà lanterne rouge de Betclic ÉLITE, se retrouve privé de sa seule victoire acquise sur le terrain. Un handicap supplémentaire dans une course au maintien qui s’annonçait déjà particulièrement compromise, d’autant plus que le BCM Gravelines-Dunkerque a gagné son troisième match mardi soir face à l’Elan Chalon. Son prédécesseur au classement, le Saint-Quentin Basketball, compte deux victoires.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Le Portel
Le Portel
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lou_grand
Sanction juste ou non, je me demande surtout s'il était raisonnable de la part de la FFBB et de la LNB de faire débuter ce championnat à un club en très grande difficulté financière. Certes, l'ESSM a longtemps fait de beaux miracles avec un petit budget, une volonté inébranlable et un soutien populaire unique. Mais la corde semble finir par céder et ne vaudrait-il pas mieux un retour en proB pour soigner des finances bien malades plutôt que de risquer une disparition ou une lourde rétrogradation ? Le supporter limougeaud que je suis ne connaît que trop bien cette situation. Sans quelques sauveurs ponctuels, nous galérons financièrement depuis la disparition de FF. Toute ma sympathie à ce club et à ses chaleureux fans.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Jovanovic va-t-il faire les frais du mauvais début de saison de Limoges ?
Betclic ELITE
00h00Limoges CSP : confiance maintenue en Dario Gjergja, deux joueurs sur le départ ?
Le plateau de Super Basket ce lundi 22 décembre
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Super Basket, l’épisode 1 de la nouvelle émission de DAZN sur la Betclic ÉLITE
James Nnaji face à Mikael Jantunen à la Summer League NBA 2023
NBA
00h00James Nnaji, ancien drafté NBA, rejoint l’université de Baylor en NCAA
Le Portel espère récupérer sa victoire lors de l'appel devant la chambre d'Appel de la FFBB
Betclic ELITE
00h00Retrait d’une victoire : l’ESSM Le Portel annonce faire appel après la décision de la DNCCG
Hugo Yimga-Moukouri sort de son meilleur match en Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00Hugo Yimga-Moukouri claque son record de points en Betclic ELITE à Nancy
Paul Djobet a réussi ses débuts avec Omaha
NCAA
00h00Paul Djobet frappe fort d’entrée avec Omaha : un record pour son premier match
Betclic ELITE
00h00Une nouvelle blessure pour Yoan Makoundou ? « Pour l’instant on ne sait pas [si c’est sérieux] »
EuroLeague
00h00Thomas Heurtel devient le 44e joueur de l’histoire de l’EuroLeague à dépasser une barre symbolique
EuroLeague
00h00Une célébration pour les 400 matchs à l’ASVEL d’Edwin Jackson, 3e joueur le plus capé du club
NBA
00h00Ce que fait Rudy Gobert est « franchement du niveau DPOY » selon son coach : « c’est phénoménal »
1 / 0
Livenews NBA
James Nnaji face à Mikael Jantunen à la Summer League NBA 2023
NBA
00h00James Nnaji, ancien drafté NBA, rejoint l’université de Baylor en NCAA
NBA
00h0016 Français sur les parquets de NBA : l’incroyable statistique de Nicolas Batum, la moisson de Moussa Diabaté, du temps de jeu pour Nolan Traoré
NBA
00h00Zaccharie Risacher commet une grosse erreur dans le money-time et accentue les critiques aux États-Unis
NBA
00h00101 matchs plus tard, Victor Wembanyama n’a contré personne…
NBA
00h00Victor Wembanyama ménagé dans le choc face au champion en titre Oklahoma City ?
NBA
00h00Chris Finch écope d’une amende de 35 000$ après son expulsion spectaculaire
NBA
00h00Guerschon Yabusele sur le départ des New York Knicks ?
NBA
00h00Tensions explosives entre Draymond Green et Steve Kerr : comment les Warriors transforment la crise en succès
Moussa Diabaté s'est démené pour maintenir Charlotte à flot à Cleveland
NBA
00h00Moussa Diabaté a tout donné face à Cleveland : 14 rebonds et une activité folle malgré la défaite
Sidy Cissoko a marqué 16 points mais Portland a perdu contre Détroit
NBA
00h00NBA – Sidy Cissoko à son avantage malgré la défaite de Portland face à Detroit
1 / 0