Retrait d’une victoire : l’ESSM Le Portel annonce faire appel après la décision de la DNCCG

Au lendemain de la confirmation par la DNCCG du retrait ferme d’une victoire en Betclic ÉLITE, l’ESSM Le Portel a tenu à prendre la parole. Déjà plongé dans une saison 2025-2026 extrêmement délicate sur les plans sportif et financier, le club stelliste conteste la sévérité de la sanction et annonce officiellement saisir la Chambre d’Appel de la FFBB.

Une prise de parole attendue du président Yann Rivoal

Dans un communiqué publié ce lundi, l’ESSM Le Portel, par l’intermédiaire de son président Yann Rivoal, est revenu sur la décision prise par la DNCCG. Le dirigeant rappelle le contexte ayant conduit à la sanction et l’échec du recours gracieux engagé par le club.

« La DNCCG a notifié à notre club une sanction suite à la détérioration de l’arrêté de nos comptes annuels par rapport à notre atterrissage financier estimé. Nous avons fait un recours gracieux auprès de cette instance ; nous avons été écoutés mais il n’a pas été tenu compte de nos explications et justifications. »

Une sévérité jugée excessive par le club

Surpris par l’issue de la procédure, le président stelliste insiste sur l’historique du club et sur le caractère, selon lui, disproportionné de la décision rendue par la DNCCG.

« Nous sommes surpris, au regard de l’historique du club, de la sévérité de ces sanctions », explique Yann Rivoal, alors que l’ESSM évolue depuis 2016 dans l’élite du basket français malgré des moyens limités.

Un appel confirmé auprès de la chambre d’appel de la FFBB

Sans surprise, le club nordiste a donc décidé de poursuivre la procédure. L’ESSM Le Portel va déposer un appel auprès de la chambre d’Appel de la FFBB, avec l’objectif de faire valoir sa version des faits et d’expliquer pourquoi cette détérioration financière n’a pas pu être anticipée.

« Nous avons décidé de faire appel auprès de la FFBB auprès de qui nous ne manquerons pas d’exposer la chronologie des faits qui n’a pas rendu possible l’anticipation de cette détérioration. »

Une situation sportive toujours plus critique

En attendant l’issue de cet éventuel appel, la sanction reste pleinement effective. L’ESSM Le Portel, déjà lanterne rouge de Betclic ÉLITE, se retrouve privé de sa seule victoire acquise sur le terrain. Un handicap supplémentaire dans une course au maintien qui s’annonçait déjà particulièrement compromise, d’autant plus que le BCM Gravelines-Dunkerque a gagné son troisième match mardi soir face à l’Elan Chalon. Son prédécesseur au classement, le Saint-Quentin Basketball, compte deux victoires.