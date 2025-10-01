Recherche
EuroCup

Bourg se met tranquillement en route en EuroCup avec une victoire de 31 points

EuroCup - Finaliste en 2024, la JL Bourg a très bien débuté sa campagne 2025/26 en EuroCup. Les hommes de Freddy Fauthoux sont allés l'emporter 48-79 chez les Italiens de Trento, grâce notamment à 22 points de la recrue Darius McGhee.
00h00
Bourg se met tranquillement en route en EuroCup avec une victoire de 31 points

Darius McGhee a été étincelant à Trento

Crédit photo : EuroCup

La JL Bourg attaque sa sixième saison en EuroCup. Finaliste en 2024, le club était passé à un cheveu de la qualification en playoffs la saison dernière, malgré un bilan équilibré en poules (9 victoires pour 9 défaites). Alors forcément, les objectifs cette saison sont de faire mieux et de revenir au niveau d’il y a deux ans. Avec une victoire de 31 points à l’extérieur, le moins que l’on puisse dire est que le premier match est encourageant dans ce sens.

Match dominé de bout en bout

Dès le premier quart-temps, les Burgiens ont appuyé sur l’accélérateur (10-23), et ne l’ont jamais relâché. Ils ont notamment impressionné en défense, se rattrapant des 96 points encaissés à Limoges le week-end dernier. Cette fois-ci, le message de Freddy Fauthoux est mieux passé.

Retenir une équipe en-dessous des 50 points n’est jamais banal. Les joueurs italiens n’ont tiré qu’à 36%, dont moins de 15% à 3-points, et perdu 17 ballons. L’énergie burgienne a de toute façon débordé des deux côtés du parquet. Le nouveau capitaine Kevin Kokila est passé proche d’un double-double, avec 10 points et 8 rebonds. Tous les joueurs entrés en jeu ont marqué, y compris Anthony Labanca, de retour de blessure et qui a ouvert son compteur cette saison (3 points).

– Journée 1

Mais un homme a surtout marqué les esprits : Darius McGhee. Arrivé de Bonn cet été, le meneur américain avait marqué 9 points et délivré 6 passes décisives contre Limoges. Ce soir, il a dépassé les 22 points à 8/16 aux tirs, en plus de 4 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions (mais 4 turnovers).

Connu en NCAA pour sa capacité à mettre des tirs compliqués, il a tenté… 14 tirs à 3-points en 28 minutes. C’est donc un véritable feu follet qu’a embauché la JL Bourg, et qui lui a rendu bien des services ce soir. La JL Bourg prend donc la tête du Groupe B grâce à la différence de points. Prochain match d’EuroCup la semaine prochaine à domicile contre Turk Telecom d’un certain… Jordan Usher.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
