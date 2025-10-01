Bourg se met tranquillement en route en EuroCup avec une victoire de 31 points

La JL Bourg attaque sa sixième saison en EuroCup. Finaliste en 2024, le club était passé à un cheveu de la qualification en playoffs la saison dernière, malgré un bilan équilibré en poules (9 victoires pour 9 défaites). Alors forcément, les objectifs cette saison sont de faire mieux et de revenir au niveau d’il y a deux ans. Avec une victoire de 31 points à l’extérieur, le moins que l’on puisse dire est que le premier match est encourageant dans ce sens.

Match dominé de bout en bout

Dès le premier quart-temps, les Burgiens ont appuyé sur l’accélérateur (10-23), et ne l’ont jamais relâché. Ils ont notamment impressionné en défense, se rattrapant des 96 points encaissés à Limoges le week-end dernier. Cette fois-ci, le message de Freddy Fauthoux est mieux passé.

Retenir une équipe en-dessous des 50 points n’est jamais banal. Les joueurs italiens n’ont tiré qu’à 36%, dont moins de 15% à 3-points, et perdu 17 ballons. L’énergie burgienne a de toute façon débordé des deux côtés du parquet. Le nouveau capitaine Kevin Kokila est passé proche d’un double-double, avec 10 points et 8 rebonds. Tous les joueurs entrés en jeu ont marqué, y compris Anthony Labanca, de retour de blessure et qui a ouvert son compteur cette saison (3 points).

Mais un homme a surtout marqué les esprits : Darius McGhee. Arrivé de Bonn cet été, le meneur américain avait marqué 9 points et délivré 6 passes décisives contre Limoges. Ce soir, il a dépassé les 22 points à 8/16 aux tirs, en plus de 4 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions (mais 4 turnovers).

Connu en NCAA pour sa capacité à mettre des tirs compliqués, il a tenté… 14 tirs à 3-points en 28 minutes. C’est donc un véritable feu follet qu’a embauché la JL Bourg, et qui lui a rendu bien des services ce soir. La JL Bourg prend donc la tête du Groupe B grâce à la différence de points. Prochain match d’EuroCup la semaine prochaine à domicile contre Turk Telecom d’un certain… Jordan Usher.