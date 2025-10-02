« On a été très mauvais partout » : Spanoulis très énervé après la première sortie ratée de Monaco

Monaco espérait bien lancer sa saison d’EuroLeague ce mercredi soir à domicile, mais les coéquipiers d’Elie Okobo ont été surpris par le Zalgiris Kaunas (84-89). Battus devant leur public, ils ont surtout inquiété par leur attitude, ce qu’a immédiatement relevé leur entraîneur Vassilis Spanoulis.

« On n’a pas mérité de gagner »

L’icône grecque, passée sur le banc monégasque cet été, n’a pas cherché d’excuses. « On n’a pas mérité de gagner, on a été très mauvais partout. Très mauvais état d’esprit, très mauvaise approche du match. On n’a pas fait de fautes, on n’a pas défendu. On était en retard dans chaque rotation. Il faut travailler », a-t-il lâché devant la presse après la rencontre.

En conférence de presse, il a poursuivi dans la même veine : « C’était le premier match de la saison et on a été très mauvais. On n’a défendu que quelques minutes. Et quand tu ne défends pas, tu ne peux pas gagner ce genre de match ».

Un sursaut trop tardif

Certes, la Roca Team a tenté de réagir dans le dernier quart-temps, mais cela n’a pas suffi. Là encore, Spanoulis a rappelé l’exigence du haut niveau : « Oui, je suis d’accord, on a réagi, mais trop tard. Il faut commencer le match comme ça. En EuroLeague, chaque match compte, chaque match est difficile. Si on n’a pas la bonne approche, on aura des problèmes. On doit jouer avec plus d’urgence ».

Un avertissement clair pour les Monégasques, attendus dès leur prochaine sortie, ce vendredi face à Dubaï, pour montrer un visage plus conquérant.