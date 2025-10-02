Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

« On a été très mauvais partout » : Spanoulis très énervé après la première sortie ratée de Monaco

EuroLeague - Monaco a chuté d’entrée en EuroLeague à domicile contre Kaunas. Après la rencontre, son coach Vassilis Spanoulis n’a pas mâché ses mots, pointant une mentalité et une défense insuffisantes.
|
00h00
Résumé
Écouter
« On a été très mauvais partout » : Spanoulis très énervé après la première sortie ratée de Monaco

L’AS Monaco, lors d’un temps-mort de coach Spanoulis, contre le Zalgiris Kaunas

Crédit photo : Miko Missana

Monaco espérait bien lancer sa saison d’EuroLeague ce mercredi soir à domicile, mais les coéquipiers d’Elie Okobo ont été surpris par le Zalgiris Kaunas (84-89). Battus devant leur public, ils ont surtout inquiété par leur attitude, ce qu’a immédiatement relevé leur entraîneur Vassilis Spanoulis.

LIRE AUSSI

« On n’a pas mérité de gagner »

L’icône grecque, passée sur le banc monégasque cet été, n’a pas cherché d’excuses. « On n’a pas mérité de gagner, on a été très mauvais partout. Très mauvais état d’esprit, très mauvaise approche du match. On n’a pas fait de fautes, on n’a pas défendu. On était en retard dans chaque rotation. Il faut travailler », a-t-il lâché devant la presse après la rencontre.

En conférence de presse, il a poursuivi dans la même veine : « C’était le premier match de la saison et on a été très mauvais. On n’a défendu que quelques minutes. Et quand tu ne défends pas, tu ne peux pas gagner ce genre de match ».

Un sursaut trop tardif

Certes, la Roca Team a tenté de réagir dans le dernier quart-temps, mais cela n’a pas suffi. Là encore, Spanoulis a rappelé l’exigence du haut niveau : « Oui, je suis d’accord, on a réagi, mais trop tard. Il faut commencer le match comme ça. En EuroLeague, chaque match compte, chaque match est difficile. Si on n’a pas la bonne approche, on aura des problèmes. On doit jouer avec plus d’urgence ».

Un avertissement clair pour les Monégasques, attendus dès leur prochaine sortie, ce vendredi face à Dubaï, pour montrer un visage plus conquérant.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Monaco
Monaco
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
dennisrod
Incroyable,j’avais l’impression,en les regardant,qu’ils jouaient un match amical ,apathiques,maladroits,spectateurs du jeu … Le souci,c’est qu’en face ils ont joué pour gagner et ils ont gagné. Réveillez-vous les monégasques!
Répondre
(1) J'aime
chris_22
Je lui donne pas longtemps encore sur le Rocher ce coach! Je trouve quil n'apporte rien à ce groupe.
Répondre
(1) J'aime
basketballfever
Rien de grave, ce n’est que le premier match de la saison. Il faut du temps pour trouver les automatismes, et avec ce roster c’est sûr que ça ira. Mais je ne comprends pas comment personne ne remet en question le directeur Oleksiy depuis plusieurs saisons… L’équilibre de l’équipe est loin d’être évident. Je suis proche de ce club depuis longtemps… Quelle expérience avait-il avant Monaco ? Il a appris sur le tas, certes, mais sûrement pas au niveau Euroleague! Et pourtant, personne n’en parle. Heureusement qu’à Monaco les supporters ne sont pas assez nombreux ni assez motivés pour mettre la pression… Car ce type est autant investi dans l’immobilier que dans le basket à Monaco. Il suffit de regarder qui l’entoure. C’est une honte! Depuis que Monaco a atteint le haut niveau, il n’a quasiment pas fait un seul vrai gros coup. On va me parler d’une finale d’Euroleague et d’Eurocup, mais soyons honnêtes : c’est surtout grâce à des budgets colossaux et à des rosters XXL. Sa « spécialité », c’est surtout de sortir des salaires mirobolants pour des stars et cette année encore, pour des joueurs en fin de carrière.. Quand on compare à des directeurs comme Navarro ou Amara Sy, (la liste est longue) c’est une blague en comparaison : il s’est retrouvé au bon endroit au bon moment, et a le mérite d’avoir saisi l’occasion. Mais le président qui est vraiment dévoué au club, devrait penser à installer quelqu’un à la hauteur sur le long terme. Au final, Monaco a des joueurs top niveau encore cette saison, un coaching top niveau, un budget+++… mais même en soutenant Monaco, je n’ai pas envie de les voir gagner avec ce personnage aux commandes. J’espère qu’un jour on remettra enfin en question ce manager. Et qu’on n’oublie pas la fin de saison délicate en interne de l’année dernière..
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Thomas Heurtel n'a pas encore joué en match officiel avec l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Le retour au jeu de Thomas Heurtel à l’ASVEL pas attendu avant fin octobre
L'AS Monaco, lors d'un temps-mort de coach Spanoulis, contre le Zalgiris Kaunas
EuroLeague
00h00« On a été très mauvais partout » : Spanoulis très énervé après la première sortie ratée de Monaco
Nathan De Sousa a démarré très fort la saison de Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00La montée en puissance : Nathan De Sousa (Cholet) explose son record de points en Betclic ÉLITE face à Strasbourg
EuroCup
00h00Bourg se met tranquillement en route en EuroCup avec une victoire de 31 points
Supercoupe d'Europe
00h00Avec son trio français, et une Astier étincelante, Prague s’adjuge la Supercoupe d’Europe à Villeneuve-d’Ascq
EuroLeague
00h00Paris et l’ASVEL tombent aussi : 0/3 des clubs français sur cette première journée d’EuroLeague
EuroLeague
00h00Première ratée en EuroLeague pour Monaco, réveillé trop tardivement face au Zalgiris de Sylvain Francisco
La Boulangère Wonderligue
00h00L’ASVEL encore sanctionnée pour manque de garanties financières avec des refus de qualifications
Amar Gegic avec les maillot des Metropolitans-92- Photo-Julie-Dumelie-
À l’étranger
00h00Ancien arrière du Paris Basketball puis des Metropolitans 92, Amar Gegic file au Monténégro
Qui sera champion de France 2026
La Boulangère Wonderligue
00h00« On ne peut pas aller contre la WNBA, c’est le sens de l’histoire » : Carole Force dévoile les défis du basket féminin français
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Officiellement présentés, la relation de mentorat entre Rudy Gobert et Joan Beringer peut commencer
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
1 / 0