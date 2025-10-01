Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Première ratée en EuroLeague pour Monaco, réveillé trop tardivement face au Zalgiris de Sylvain Francisco

EuroLeague - Premier match européen et premier couac pour l'AS Monaco, qui s'est inclinée à domicile contre le Zalgiris Kaunas (score final 84-89). Sur le papier favoris, les finalistes en titre en mode diesel se sont réveillés trop tard, après avoir manqué d'intensité dans l'entame de match.
|
00h00
Résumé
Écouter
Première ratée en EuroLeague pour Monaco, réveillé trop tardivement face au Zalgiris de Sylvain Francisco

Avec 24 points, Mike James a tenté de porter les siens, mais trop tardivement

Crédit photo : Julie Dumélié

Dans un match entre les finalistes en titre et les 13e de la saison dernière qui n’avaient même pas atteint le play-in, difficile de pronostiquer vainqueurs ces derniers. Surtout quand l’équipe favorite joue à domicile. Pourtant, c’est bien ce qu’il s’est passé ce mercredi soir à Gaston-Médecin. Vainqueurs de la SuperCoupe LNB et auteurs d’une pré-saison réussie, les Monégasques se sont fait surprendre dès leur entrée en lice sur la scène européenne. Face à une équipe du Zalgiris Kaunas qui a joué crânement sa chance, ils ont compté jusqu’à 15 points de retard dans le dernier quart, avant un dernier coup de collier bien trop tardif. Le match s’est joué à un haut rythme et avec du laxisme défensif des deux côtés, ce qui n’est pas dans les habitudes de la Roca Team. À l’image de Mike James, qui a commencé le match en marchant mais est monté en puissance pour terminer meilleur marqueur avec 24 points et 5 passes décisives. À l’image de ce poster spectaculaire en toute fin de match :

Plus d’informations à suivre…

 

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Monaco
Monaco
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Première ratée en EuroLeague pour Monaco, réveillé trop tardivement face au Zalgiris de Sylvain Francisco
La Boulangère Wonderligue
00h00L’ASVEL encore sanctionnée pour manque de garanties financières avec des refus de qualifications
Amar Gegic avec les maillot des Metropolitans-92- Photo-Julie-Dumelie-
À l’étranger
00h00Ancien arrière du Paris Basketball puis des Metropolitans 92, Amar Gegic file au Monténégro
Qui sera champion de France 2026
La Boulangère Wonderligue
00h00« On ne peut pas aller contre la WNBA, c’est le sens de l’histoire » : Carole Force dévoile les défis du basket féminin français
Dylan Addae-Wusu
Betclic ELITE
00h00Déjà un changement d’effectif à Cholet ?
La Boulangère Wonderligue
00h00De la NF2 à la Boulangère Wonderligue : Cornelia Fondren poursuit sa belle ascension !
ELITE 2
00h00La malédiction se poursuit pour l’ASA : un cinquième blessé rejoint l’infirmerie !
EuroCup Féminine
00h00Après un passage éclair à l’Étoile Rouge, Kendra Chery change déjà de club
ELITE 2
00h00+4 à 15 secondes… mais défaite pour Challans : Sébastien Lambert fustige l’arbitrage
Betclic ELITE
00h00Retour sur terre pour l’Élan Chalon, battu par Nanterre avec « certaines lacunes mises en évidence »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Officiellement présentés, la relation de mentorat entre Rudy Gobert et Joan Beringer peut commencer
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
1 / 0