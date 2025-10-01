Première ratée en EuroLeague pour Monaco, réveillé trop tardivement face au Zalgiris de Sylvain Francisco

Dans un match entre les finalistes en titre et les 13e de la saison dernière qui n’avaient même pas atteint le play-in, difficile de pronostiquer vainqueurs ces derniers. Surtout quand l’équipe favorite joue à domicile. Pourtant, c’est bien ce qu’il s’est passé ce mercredi soir à Gaston-Médecin. Vainqueurs de la SuperCoupe LNB et auteurs d’une pré-saison réussie, les Monégasques se sont fait surprendre dès leur entrée en lice sur la scène européenne. Face à une équipe du Zalgiris Kaunas qui a joué crânement sa chance, ils ont compté jusqu’à 15 points de retard dans le dernier quart, avant un dernier coup de collier bien trop tardif. Le match s’est joué à un haut rythme et avec du laxisme défensif des deux côtés, ce qui n’est pas dans les habitudes de la Roca Team. À l’image de Mike James, qui a commencé le match en marchant mais est monté en puissance pour terminer meilleur marqueur avec 24 points et 5 passes décisives. À l’image de ce poster spectaculaire en toute fin de match :

Plus d’informations à suivre…