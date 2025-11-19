Mike James convoqué par la Commission de Discipline de la LNB

Sanctionné d’une faute disqualifiante dimanche dernier au Mans, suite à son excès de colère envers Yohan Rosso qui ne l’a, à son sens, pas suffisamment protégé d’une situation dangereuse, Mike James a fait l’objet d’un rapport après la victoire de l’AS Monaco à Antarès (84-93).

Expulsé à 3 minutes de la fin du choc entre Monaco et Le Mans dimanche (84-93) pour une prise de bec avec les arbitres, Mike James a aussitôt exprimé sa frustration sur X pic.twitter.com/2FYGYEqQxq — L'Équipe (@lequipe) November 16, 2025

Conformément à l’article 383 du règlement de la LNB, le capitaine de l’AS Monaco s’est donc immédiatement retrouvé suspendu à titre conservatoire en Betclic ÉLITE, jusqu’au prononcé de la décision par la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB.

Une audience ce jeudi

Mais le meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague n’aura pas à patienter trop longtemps pour connaître son éligibilité pour la réception de Bourg-en-Bresse dimanche.

Pour cause, la CJDR a fixé une audience jeudi après-midi pour examiner les faits reprochés à Mike James, qui sera représenté par maître Xavier Le Cerf-Galle.

Vers une suspension ?

Seuls ses mots à l’égard de Yohan Rosso et son attitude sur le parquet devraient être examinées, pas les tweets dont il s’est fendu dans le vestiaire, surtout s’ils ne figurent pas dans le rapport d’après-match.

Si l’infraction de « comportement antisportif » est caractérisée, l’ancien pensionnaire de… troisième division italienne risque plusieurs matchs de suspension dans le pire des cas. La décision devrait être connue vendredi.