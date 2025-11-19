Recherche
Betclic Élite

Mike James convoqué par la Commission de Discipline de la LNB

Exclu dimanche suite à une réaction épidermique envers Yohan Rosso, Mike James fera l'objet d'une audience de la part de la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB ce jeudi. Le capitaine monégasque pourrait être suspendu.
00h00
Mike James devra s’expliquer sur son expulsion de dimanche au Mans

Crédit photo : Julie Dumélié

Sanctionné d’une faute disqualifiante dimanche dernier au Mans, suite à son excès de colère envers Yohan Rosso qui ne l’a, à son sens, pas suffisamment protégé d’une situation dangereuse, Mike James a fait l’objet d’un rapport après la victoire de l’AS Monaco à Antarès (84-93).

Conformément à l’article 383 du règlement de la LNB, le capitaine de l’AS Monaco s’est donc immédiatement retrouvé suspendu à titre conservatoire en Betclic ÉLITE, jusqu’au prononcé de la décision par la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB.

Une audience ce jeudi

Mais le meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague n’aura pas à patienter trop longtemps pour connaître son éligibilité pour la réception de Bourg-en-Bresse dimanche.

Pour cause, la CJDR a fixé une audience jeudi après-midi pour examiner les faits reprochés à Mike James, qui sera représenté par maître Xavier Le Cerf-Galle.

Vers une suspension ? 

Seuls ses mots à l’égard de Yohan Rosso et son attitude sur le parquet devraient être examinées, pas les tweets dont il s’est fendu dans le vestiaire, surtout s’ils ne figurent pas dans le rapport d’après-match.

Les tweets de Mike James depuis le vestiaire d’Antarès (photo : Julie Dumélié)

Si l’infraction de « comportement antisportif » est caractérisée, l’ancien pensionnaire de… troisième division italienne risque plusieurs matchs de suspension dans le pire des cas. La décision devrait être connue vendredi.

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Monaco
Monaco
Commentaires

dennisrod
Normal vis à vis du comportement totalement anormal de ce joueur.
jamesnaysmith
Comportement parfaitement compréhensible, vu la faute subie, si l’on a un jour été joueur de basket. Combien de matchs de suspension pour Rosso, qui a failli à sa mission de protection des joueurs ?
halle_37
Quand on aura plus aucune star dans le championnat faudra pas pleurer, autant james peut être soulant, autant on peut pas en vouloir de s'emporter, c'est sans doute un des pires gestes a faire sur un terrain de basket, et rien pour le joueur du mans après visionnage des images ?? On le voit clairement avancés dans le cylindre du joueur
dennisrod
Non,pas de justification au comportement de James qui voulait littéralement se faire la tête de Rosso qui,je te le concède n’est pas un génie,mais si tout le monde réagissait comme James à quelque faute de qui que ce soit ( il en arrive plusieurs par match) il n’y aurait plus de jeu …
viking92
Tout à fait normal. Un comportement à bannir des terrains de basket.
jamesnaysmith
C'est toujours appréciable de lire des glands, militer indirectement, pour que les joueurs se blessent ! Petit troll de bas-étage.
viking92
Ah le petit écervelé reprend ses propos outranciers. Passe ton chemin mon petit bonhomme et va discuter avec tes camarades de ton niveau. Au moins tu peux éventuellement faire illusion avec eux.
jamesnaysmith
Il n'y a rien d'outrancier dans mon propos. Vous êtes objectivement un gland, puisque vous militez pour que les actions dangereuses ne soient pas sanctionnées. Une fois de plus, comportez-vous comme un adulte et assumez votre pensée, si tant est que vous en ayez une.
viking92
Tu es objectivement un petite ecervelé qui cherche à exister coute que coute mais ca ne prend pas avec moi. Allez je te souhaite tout de même une belle soirée.
jc87
A 35 ans passés il a toujours des comportements d'adolescent qui ne sont pas acceptables. Une petite suspension ne lui fera pas de mal mais comme ça n'aura aucune incidence pour son équipe qui n'a pas besoin de lui en championnat les trois quart du temps, je doute que ça le fasse réfléchir un peu.
yesdubasket
j'étais au match ! Ce qui aussi parfaitement inadmissible c'est le comportement de "pleureuses " de certains joueurs de Monaco...jamais sanctionné. ces joueurs se permettent alors qu'ils ne sont pas concernés pas la faute de contester auprès des arbitres sans aucun problème... il me semblait que seul le capitaine peut le faire.... Un Spanoulis qui campe sur le parquet ! No problem... et pendant ce temps Vizade se prend une technique par l'arbitre le plus éloigné alors qu'il parle énergiquement à un de ses Joueurs qui attend de rentrer en jeu ..... Alors.... tout est possible !
halle_37- Modifié
Commentaire supprimé.
cyril68
Si toi aussi tu vas dans une salle de basket pour voir des Rosso et des Maret, si toi aussi tu as envie de voir des joueurs sortir sur blessure et manquer plusieurs matchs parce que pas protégés par les arbitres, exiges une très lourde suspension.
johndoe
je m'excuse mais malgré que l'on aime ou pas james, le joueur du mans sur le shoot rentre dans le cylindre de james..ce qui est tres dangereux...mais voila rosso n'a aucun relationel dans son arbitrage..vu la colere de james, il aurait pu se remettre en question en allant controler la video et avoir une reaction a froid...il devrait avoir un blame pour faute professionnelle vu qu'il a un salaire..on sanctionne un joueur mais jamais un arbitre..ils oublient souvent qu'ils font parti du jeu comme le ballon ou le panier mais pas du spectacle car il faut du talent...s'il a plusieurs matchs de suspension, le club devrait porter plainte contre la LNB pour mise en danger du joueur pour non-respect des regles du basket sur la protection des joueurs....
elandu71- Modifié
Je crois qu'à Chalon la saison passée lors du dernier match de championnat, où on les avait battu d'une vingtaine de points, il avait aussi pêté un plomb et avait été expulser. Aprés la faute sur James est bien présente. Mais bon on repassera sur le niveau de nos arbitres, je pense que chaque week-end on a droit à leurs piéces de théatre, et on ne peut pas dire le contraire. Pour moi Mike James n'aurait pas du s'emporter de la sorte, même si clairement la faute subi non sifflé méritait une AS si on suit le réglement. Il aurait juste du attendre la fin du match et tweeter l'action en pointant du doigt le niveau de l'arbitrage en BE. Ca aurait été plus productif car sur le coup il se fait passer pour le vilain petit canard et la moitié des acteurs et spectateurs du basket français lui tombe dessus. Dommage car c'est un grand joueur qui mériterait d'être 10 fois mieux arbitré en France.
