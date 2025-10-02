La JDA Dijon connaît ses adversaires en FIBA Europe Cup

La JDA Dijon et ses supporters vont avoir une impression de déjà-vu au moment d’attaquer la FIBA Europe Cup 2025-2026. Après avoir croisé le Dinamo Zagreb et Trepca la saison dernière, le club bourguignon défiera cette fois le Cibona Zagreb et le BC Bashkimi, en plus du Pallacanestro Reggiana, le club italien de Reggio d’Émilie.

𝗢𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶̂𝘁 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 ! 🇪🇺 Découvrez nos adversaires pour la phase régulière de la @FIBAEuropeCup ! 🤩 Rendez-vous le mercredi 15 octobre pour la première journée face à @PallacReggiana ! 🇮🇹 Billetterie : https://t.co/U8YcTHfFBc 🎟️#MyJDA #JDAFamily pic.twitter.com/KTXJWb6WX5 — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) October 2, 2025

Un goût de déjà-vu pour Dijon

Le calendrier européen de Dijon ressemble à un copier-coller. Comme en 2024, les partenaires de David Holston et Justin Bibbins se rendront en Croatie et au Kosovo. Opposés au Dinamo Zagreb l’an passé en tour préliminaire, les Dijonnais affronteront désormais le célèbre Cibona Zagreb, vainqueur de justesse face aux Slovaques de Prievidza (+8, -7) .

Autre air familier : un déplacement au Kosovo. Après Trepca, c’est le BC Bashkimi qui se dressera sur la route de la JDA. Battus largement par Wloclawek au tour préliminaire, les Kosovars ont néanmoins montré de la résistance à domicile (80-75).

It’s time to pick a favorite…so you can say “I told you so” later. 😉 Here are the complete groups for the 2025–26 #FIBAEuropeCup season. Click for all info.🖊️ — FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) October 1, 2025

Un groupe relevé avec la Reggiana

La tête de série du groupe reste le Pallacanestro Reggiana, adversaire européen bien connu. Le club italien lancera les hostilités le mercredi 15 octobre au Palais des Sports de Dijon. Ensuite, les Bourguignons voyageront à Zagreb (22 octobre), puis à Prizren (2 novembre) avant un nouveau déplacement en Italie (4 novembre). La phase de groupes se terminera par deux rencontres à domicile (11 et 19 novembre).

Objectif qualification

Avec un calendrier exigeant et deux déplacements délicats en ex-Yougoslavie, la JDA Dijon devra se montrer solide pour espérer franchir ce premier tour. L’expérience acquise l’an passé sera un atout, tout comme le soutien du Palais des Sports dans les matches retour.