FIBA Europe Cup

La JDA Dijon connaît ses adversaires en FIBA Europe Cup

FIBA Europe Cup - La JDA Dijon connaît ses adversaires pour la FIBA Europe Cup 2025-2026 : la Reggiana, le Cibona Zagreb et le BC Bashkimi. Les Dijonnais affronteront de nouveau un club croate et un club kosovar, comme la saison passée.
|
00h00
Résumé
Écouter
La JDA Dijon connaît ses adversaires en FIBA Europe Cup

Justin Bibbins et Dijon connaissent leurs adversaires au premier de la FIBA Europe Cup

Crédit photo : FOXAEP

La JDA Dijon et ses supporters vont avoir une impression de déjà-vu au moment d’attaquer la FIBA Europe Cup 2025-2026. Après avoir croisé le Dinamo Zagreb et Trepca la saison dernière, le club bourguignon défiera cette fois le Cibona Zagreb et le BC Bashkimi, en plus du Pallacanestro Reggiana, le club italien de Reggio d’Émilie.

Un goût de déjà-vu pour Dijon

Le calendrier européen de Dijon ressemble à un copier-coller. Comme en 2024, les partenaires de David Holston et Justin Bibbins se rendront en Croatie et au Kosovo. Opposés au Dinamo Zagreb l’an passé en tour préliminaire, les Dijonnais affronteront désormais le célèbre Cibona Zagreb, vainqueur de justesse face aux Slovaques de Prievidza (+8, -7) .

Autre air familier : un déplacement au Kosovo. Après Trepca, c’est le BC Bashkimi qui se dressera sur la route de la JDA. Battus largement par Wloclawek au tour préliminaire, les Kosovars ont néanmoins montré de la résistance à domicile (80-75).

Un groupe relevé avec la Reggiana

La tête de série du groupe reste le Pallacanestro Reggiana, adversaire européen bien connu. Le club italien lancera les hostilités le mercredi 15 octobre au Palais des Sports de Dijon. Ensuite, les Bourguignons voyageront à Zagreb (22 octobre), puis à Prizren (2 novembre) avant un nouveau déplacement en Italie (4 novembre). La phase de groupes se terminera par deux rencontres à domicile (11 et 19 novembre).

Objectif qualification

Avec un calendrier exigeant et deux déplacements délicats en ex-Yougoslavie, la JDA Dijon devra se montrer solide pour espérer franchir ce premier tour. L’expérience acquise l’an passé sera un atout, tout comme le soutien du Palais des Sports dans les matches retour.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
