Le FC Barcelone perd un joueur important pour six mois

Le FC Barcelone va se passer de son meneur espagnol Juan Nunez (1,92 m, 21 ans) sur une bonne partie de la saison 2025-2026.

Une arthroscopie de révision nécessaire après complications

Selon le communiqué officiel du club catalan : « Juan Núñez a subi mardi une arthroscopie de révision de son genou droit. Un kyste méniscal a été retiré, et les sutures méniscales de la première arthroscopie (réalisée le 11 mars) ont été renforcées. Le temps de récupération estimé est d’environ six mois. »

Cette nouvelle intervention fait suite à une réaction inflammatoire développée par le joueur après son retour aux séances collectives.

Un coup dur pour sa progression à Barcelone

Cette blessure empêche Nunez d’aborder sa deuxième saison au Barça en pleine forme physique. Lors de sa première année catalane, il avait disputé environ 50 matchs : 25 en EuroLeague (5 points et 7,4 d’évaluation de moyenne) et 20 en Liga Endesa (5,1 points et 7,6 d’évaluation), en plus de ses apparitions en Copa del Rey, Supercopa et Ligue catalane.

Après avoir travaillé dur tout l’été, le meneur barcelonais avait entamé la préparation avec l’équipe et s’était montré l’un des joueurs les plus en vue lors du match de préparation à Encamp contre le Paris Basketball. Il doit désormais faire face au défi de recommencer avec un long processus de récupération.

Pour rappel, lors de la Draft NBA 2024, Nunez avait été sélectionné par les Indiana Pacers au 36e rang avant d’être immédiatement avec les San Antonio Spurs, franchise qui détient toujours ses droits NBA.