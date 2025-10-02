Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Le FC Barcelone perd un joueur important pour six mois

EuroLeague - Le meneur du FC Barcelone Juan Nunez sera éloigné des parquets pendant environ six mois suite à une arthroscopie de révision de son genou droit, compromettant le début de sa deuxième saison catalane.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le FC Barcelone perd un joueur important pour six mois

Juan Nunez va manquer une large partie de la saison 2025-2026

Crédit photo : EuroLeague

Le FC Barcelone va se passer de son meneur espagnol Juan Nunez (1,92 m, 21 ans) sur une bonne partie de la saison 2025-2026.

Une arthroscopie de révision nécessaire après complications

Selon le communiqué officiel du club catalan : « Juan Núñez a subi mardi une arthroscopie de révision de son genou droit. Un kyste méniscal a été retiré, et les sutures méniscales de la première arthroscopie (réalisée le 11 mars) ont été renforcées. Le temps de récupération estimé est d’environ six mois. »

Cette nouvelle intervention fait suite à une réaction inflammatoire développée par le joueur après son retour aux séances collectives.

Un coup dur pour sa progression à Barcelone

Cette blessure empêche Nunez d’aborder sa deuxième saison au Barça en pleine forme physique. Lors de sa première année catalane, il avait disputé environ 50 matchs : 25 en EuroLeague (5 points et 7,4 d’évaluation de moyenne) et 20 en Liga Endesa (5,1 points et 7,6 d’évaluation), en plus de ses apparitions en Copa del Rey, Supercopa et Ligue catalane.

Après avoir travaillé dur tout l’été, le meneur barcelonais avait entamé la préparation avec l’équipe et s’était montré l’un des joueurs les plus en vue lors du match de préparation à Encamp contre le Paris Basketball. Il doit désormais faire face au défi de recommencer avec un long processus de récupération.

Pour rappel, lors de la Draft NBA 2024, Nunez avait été sélectionné par les Indiana Pacers au 36e rang avant d’être immédiatement avec les San Antonio Spurs, franchise qui détient toujours ses droits NBA.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Donatas Motiejunas devrait quitter l'AS Monaco pour rejoindre l'Etoile Rouge de Belgrade
Betclic ELITE
00h00Donatas Motiejunas à Monaco, une solution de sortie enfin trouvée ?
Shawn Tanner s'est blessé au mollet
Betclic ELITE
00h00Limoges CSP : Shawn Tanner blessé au mollet
Juan Nunez va manquer une large partie de la saison 2025-2026
EuroLeague
00h00Le FC Barcelone perd un joueur important pour six mois
Hugo Benitez et Manresa se sont inclinés chez le Cedevita Olimpija de Cameron Houindo ce mercredi en EuroCup
EuroCup
00h00Kamagaté et Benitez battus, Houindo gagne : le début des Français en EuroCup
Justin Bibbins et Dijon connaissent leurs adversaires au premier de la FIBA Europe Cup
Fiba Europe Cup
00h00La JDA Dijon connaît ses adversaires en FIBA Europe Cup
Petar Aranitovic rejoint l'Alliance Sport Alsace
ELITE 2
00h00Officiel : Petar Aranitovic débarque à l’Alliance Sport Alsace en remplaçant médical
Anna Ngo Ndjock a planté 32 points contre La Roche Vendée
La Boulangère Wonderligue
00h00Lattes-Montpellier crucifie les Flammes Carolo, Basket Landes et Bourges assurent, Anna Ngo Ndjock plante 32 points !
Thomas Heurtel n'a pas encore joué en match officiel avec l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Le retour au jeu de Thomas Heurtel à l’ASVEL pas attendu avant fin octobre
L'AS Monaco, lors d'un temps-mort de coach Spanoulis, contre le Zalgiris Kaunas
EuroLeague
00h00« On a été très mauvais partout » : Spanoulis très énervé après la première sortie ratée de Monaco
Nathan De Sousa a démarré très fort la saison de Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00La montée en puissance : Nathan De Sousa (Cholet) explose son record de points en Betclic ÉLITE face à Strasbourg
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Officiellement présentés, la relation de mentorat entre Rudy Gobert et Joan Beringer peut commencer
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
1 / 0