Liga Endesa

Baskonia plante un buzzer-beater à Malaga, Timothé Luwawu-Cabarrot encore à 20 points face à Killian Tillie

Liga Endesa - Baskonia a rendu la pareille après son récent coup du sort face à Valence : cette fois, le club basque a arraché la victoire au buzzer à Malaga, porté par un Markus Howard incandescent. Dans ce choc de Liga Endesa, Timothé Luwawu-Cabarrot a encore franchi la barre des 20 points, tandis qu'un autre Azuréen, Killian Tillie, a répondu côté malagueño.
00h00
Baskonia plante un buzzer-beater à Malaga, Timothé Luwawu-Cabarrot encore à 20 points face à Killian Tillie

Timothé Luwawu-Cabarrot assiste au buzzer beater de Markus Howard

Crédit photo : acb Photo / Mariano Pozo

Deux semaines après avoir subi un buzzer beater cruel de Kam Taylor contre Valence, Baskonia a cette fois fait basculer le destin de son côté sur le parquet de Malaga. Au terme d’un match renversant de la 11e journée de Liga Endesa, les Basques se sont imposés 93-90 grâce à un tir au buzzer de Markus Howard. Une rencontre marquée aussi par les performances solides des anciens d’Antibes, Timothé Luwawu-Cabarrot et Killian Tillie.

– Journée 11

Une remontée spectaculaire menée par Howard

Longtemps dominé, Baskonia a accusé jusqu’à 17 points de retard face à une équipe andalouse bien en place pendant trois quarts-temps. Malgré un effectif réduit à neuf joueurs et la fatigue d’un match à trois prolongations en EuroLeague deux jours plus tôt, les hommes de Vitoria-Gasteiz ont trouvé les ressources pour renverser la situation.

Dans le sillage d’un Markus Howard (1,78 m, 26 ans) en feu, auteur de 30 points dont 9 dans la dernière minute, Baskonia a totalement changé le visage de la rencontre dans le dernier quart-temps (28-14). L’arrière américain a conclu le travail par un tir primé décisif au buzzer, glaçant le Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

Timothé Luwawu-Cabarrot, constance et polyvalence

Côté français, Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 30 ans) confirme sa montée en puissance. L’ailier a compilé 20 points, 3 rebonds et 5 passes décisives, assumant un rôle majeur dans l’attaque basque lorsque Baskonia était encore dans le dur. Sa capacité à attaquer le cercle comme à créer pour les autres a été précieuse dans la remontée.

Timothé LUWAWU-CABARROT
Timothé LUWAWU-CABARROT
20
PTS
3
REB
5
PDE
Logo Liga Endesa
MAL
90 93
BAS

Dans son sillage, Clément Frisch (2,01 m, 23 ans) a également apporté sa contribution avec 7 points et 5 rebonds, s’intégrant parfaitement dans l’effort collectif du quatrième quart-temps.

Clément FRISCH
Clément FRISCH
7
PTS
5
REB
0
PDE
Logo Liga Endesa
MAL
90 93
BAS

Killian Tillie répond présent côté Unicaja

En face, un autre ex-Antibois Killian Tillie (2,08 m, 27 ans) a tenu son rang pour les Malagueños. L’intérieur français a inscrit 12 points, égalant son record de la saison, quatre jours seulement après l’avoir déjà atteint en Ligue des Champions (BCL). Solide et efficace, il a participé à la domination intérieure des Malaguènes avant le retour fulgurant de Baskonia.

Killian TILLIE
Killian TILLIE
12
PTS
2
REB
0
PDE
Logo Liga Endesa
MAL
90 93
BAS

Malgré les 23 points de Chris Duarte et une maîtrise globale pendant plus de trente minutes, Malaga a fini par céder sous la pression dans le money time.

Un succès référence pour Baskonia en Liga Endesa

Ce succès arraché dans des conditions extrêmes donne une saveur particulière à la victoire basque. Après la frustration du buzzer beater encaissé contre Valence, Baskonia a montré un caractère fort pour s’imposer à Malaga et envoyer un signal fort en Liga Endesa : l’équipe basque, après un mauvais début de saison, est de retour. Les voici huitième, avec un bilan équilibré (5 victoires et 5 défaites), derrière… Malaga (7 victoires et 4 défaites).

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
