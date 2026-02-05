De nouveau suspendu, Ivan Février manquera la rencontre face à Boulazac

Ivan Février (2,02 m, 26 ans) est suspendu pour la rencontre du 14 février à Boulazac. Déjà privé de son capitaine lors de la lourde défaite à Monaco (86-113), l’ESSM Le Portel devra à nouveau faire sans son leader intérieur face à Boulazac, dans un contexte de plus en plus tendu pour le club nordiste, toujours sans victoire après 18 journées de championnat. Sauf si l’ESSM fait appel, celui-ci permettant de suspendre la décision.

Une suspension qui pèse lourd pour l’ESSM

Coupable d’un « comportement antisportif » lors de la déroute historique face à Paris à domicile (57-120, 17e journée de Betclic ELITE), Ivan Février a écopé de deux matchs de suspension infligés par la commission de discipline de la Ligue Nationale de Basket.

Arrivé au Portel en 2023, l’intérieur avait déjà purgé le premier match de cette sanction le week-end dernier à Monaco (86-113). La rencontre face à Boulazac du 14 février constitue donc la seconde et dernière étape de cette suspension, puisque le match initialement programmé ce samedi 7 février contre Strasbourg est reporté à une date ultérieure.

Un leader absent dans une saison déjà plombée

Cette absence constitue un nouveau coup dur pour l’ESSM Le Portel, toujours bloqué à zéro victoire cette saison après le retrait administratif de son seul succès par la DNCCG. Dans ce contexte, se passer de son meilleur joueur complique encore un peu plus la mission maintien.

Le natif de Lille réalise en effet la meilleure saison individuelle de l’effectif portelois avec 16,4 points, 5,8 rebonds et 2,1 passes décisives de moyenne. Un impact des deux côtés du terrain qui fait cruellement défaut à une équipe déjà en grande difficulté.

PROFIL JOUEUR Ivan FEVRIER Poste(s): Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 26 ans (08/02/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 16,4 #9 REB 5,8 #16 PD 2,1 #68

Un retour attendu après la trêve internationale

Le capitaine stelliste effectuera son retour après la Leaders Cup et la trêve internationale. Il participera entre-temps aux compétitions avec l’Équipe de France 3×3, à Toulouse et Bordeaux, du 22 février au 2 mars, aux côtés d’autres joueurs de Betclic ELITE comme Lucas Dussoulier, Théo Magrit ou Gauthier Denis.

La liste des Bleus pour février 🇨🇵 10 joueurs ont été convoqués pour participer à un stage de préparation ainsi qu’aux deux étapes de la « Superleague Pro 3×3 FFBB » du 22 février au 2 mars à Toulouse et Bordeaux ⚔️ 📲 + d'infos sur https://t.co/beGJHUyGFT pic.twitter.com/k3n3YXSNKh — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) January 28, 2026

Un match déjà décisif contre Saint-Quentin

La première rencontre post-suspension d’Ivan Février aura lieu le 7 mars prochain, au Chaudron, face à Saint-Quentin. Un duel entre les deux équipes actuellement relégables, qui s’annonce déjà crucial dans la course au maintien pour les Portelois.