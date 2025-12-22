Recherche
EuroLeague

Moustapha Fall attendu de retour à l’Olympiakos avant la fin de saison

EuroLeague - L'entraîneur de l'Olympiakos Georgios Bartzokas confirme les progrès encourageants du pivot français dans sa rééducation. Moustapha Fall pourrait retrouver les parquets plus tôt que prévu après sa grave blessure au genou.
00h00
Moustapha Fall attendu de retour à l’Olympiakos avant la fin de saison

Moustapha Fall devrait retrouver la compétition dès cette saison avec l’Olympiakos

Crédit photo : Sébastien Grasset

Moustapha Fall progresse bien dans sa rééducation et pourrait faire son retour sur les parquets de l’Olympiakos dans les prochains mois. L’entraîneur grec Georgios Bartzokas a donné des nouvelles encourageantes du pivot français de 33 ans, initialement attendu absent pour toute la saison 2025-2026.

Des nouvelles rassurantes après une blessure grave

Après la victoire de l’Olympiakos contre Kolossos Rhodes au Stade de la Paix et de l’Amitié lors de la 11e journée du championnat grec, Bartzokas s’est montré optimiste concernant le retour de Fall. « La rééducation se passe très bien, selon les médecins. Je l’ai vu sprinter sur le terrain. Nous devons être prudents, cependant. Je crois qu’il reviendra cette saison. Je ne suis pas sûr à quel moment de l’année, mais pas dans l’immédiat », a déclaré l’entraîneur de 60 ans à la télévision publique grecque ERT.

Le pivot français avait subi une rupture du tendon rotulien du genou gauche lors des finales des playoffs du championnat grec en juin 2025, une blessure qui semblait compromettre sa saison entière. Cette évolution positive constitue donc une excellente nouvelle pour les Reds, qui naviguent actuellement entre défis continentaux et domestiques.

L’Olympiakos face à de multiples absences

Outre Fall, l’infirmerie de l’Olympiakos compte plusieurs autres joueurs importants. Tyson Ward (jambe), Shaquielle McKissic (cuisse) et Keenan Evans (tendon d’Achille) figurent également sur la liste des blessés du club grec. Concernant l’ancien Parisien Tyson Ward, Bartzokas a précisé : « Il a récemment passé une IRM, et en aura une autre dans les prochains jours pour voir l’os, car il avait un œdème osseux, pour voir dans quelle mesure il a guéri. »

Malgré ces absences, l’Olympiakos maintient un bilan contrasté selon les compétitions. En EuroLeague, l’équipe de Bartzokas occupe la dixième place avec un bilan de 9 victoires pour 7 défaites, se positionnant dans la course au play-in avant d’affronter Virtus Bologne vendredi prochain. En revanche, au niveau grec, les Reds dominent parfaitement avec un bilan immaculé de 11 victoires en 11 matches.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.

