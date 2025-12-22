Malcolm Cazalon relancé à Denizli : un record de points après un mois sans jouer

Malcolm Cazalon (1,98 m, 24 ans) n’avait plus joué depuis le 16 novembre et semblait plus proche d’un départ que d’un retour dans la rotation de Denizli. Dix jours après un article évoquant sa mise à l’écart progressive et l’obtention d’un bon de sortie, l’arrière/ailier français a finalement retrouvé du temps de jeu ce dimanche 21 décembre. Et le Roannais a su répondre présent.

Un contexte délicat, un bon de sortie en poche

Le 11 décembre, BeBasket expliquait comment la situation de Malcolm Cazalon s’était brusquement compliquée en Turquie. Après un début de saison encourageant avec Merkezefendi Denizli, son temps de jeu, ses responsabilités et ses statistiques avaient fortement chuté à partir de la 3e journée. Frustré, l’ailier avait alors demandé un bon de sortie, accepté sur le principe par le club, ouvrant la porte à un départ en cas de nouvelle opportunité.

Depuis, Cazalon ne jouait quasiment plus, restant même scotché au banc lors de deux rencontres consécutives avant cette 12e journée de Basketbol Super Ligi.

Un retour sur le terrain et un match référence

Finalement aligné contre le Türk Telekom, pensionnaire d’EuroCup, le Français a livré sa meilleure prestation offensive de la saison. En 38 minutes, il a inscrit 19 points à 5/13 aux tirs (dont 3/10 à 3-points), ajouté 2 rebonds et surtout délivré 7 passes décisives.

Dans un match très disputé, conclu en prolongation (89-93) après une égalité à l’issue du temps réglementaire (84-84), Cazalon a terminé deuxième meilleur marqueur de Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, montrant qu’il pouvait encore peser lourd dans ce collectif. Les anciens Limougeaud Speedy Smith (1,91 m, 32 ans) et Choletais Isaiah Miles (2,03 m, 31 ans) ont peu joué (5 et 15 minutes), laissant la place à l’ancien des Pistons.

Un signal fort pour la suite de la saison

Après neuf matchs disputés en Basketbol Super Ligi, Malcolm Cazalon tourne désormais à 10 points, 2,9 rebonds et 2,6 passes décisives de moyenne. Cette performance tombe à point nommé, à la fois pour Denizli, en quête de constance, et pour le joueur, dont l’avenir reste ouvert à l’approche du cœur de la saison, alors qu’un coéquipier, l’ex-Limougeaud Javontae Hawkins (1,96 m, 32 ans), vient de quitter le club turc, qui reste bloqué en deuxième partie de tableau (12e avec 8 défaites en 12 matches).

Sahaya koyduğun enerji, mücadele ve karakter için teşekkürler Javontae Hawkins. Yeni yolculuğunda başarılar dileriz. 💚🖤 Thank you, Javontae Hawkins, for the energy, effort, and character you brought to the court. We wish you success on your new journey. 💚🖤 pic.twitter.com/UkP8VKq4OM — Yukatel Merkezefendi Belediyesi (@merkezefendigsk) December 22, 2025

Reste à savoir si ce match marquera une vraie relance dans la rotation turque… ou une vitrine supplémentaire en vue d’un possible nouveau projet.