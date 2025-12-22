Recherche
À l’étranger

Malcolm Cazalon relancé à Denizli : un record de points après un mois sans jouer

Turquie - En difficulté ces dernières semaines au Merkezefendi Denizli, Malcolm Cazalon a profité de son retour sur le parquet pour signer son meilleur match de la saison, malgré une défaite en prolongation face au TT Ankara.
00h00
Malcolm Cazalon relancé à Denizli : un record de points après un mois sans jouer

Malcolm Cazalon a marqué 19 points ce dimanche, pour son retour au jeu

Crédit photo : Merkezefendi Denizli

Malcolm Cazalon (1,98 m, 24 ans) n’avait plus joué depuis le 16 novembre et semblait plus proche d’un départ que d’un retour dans la rotation de Denizli. Dix jours après un article évoquant sa mise à l’écart progressive et l’obtention d’un bon de sortie, l’arrière/ailier français a finalement retrouvé du temps de jeu ce dimanche 21 décembre. Et le Roannais a su répondre présent.

Un contexte délicat, un bon de sortie en poche

Le 11 décembre, BeBasket expliquait comment la situation de Malcolm Cazalon s’était brusquement compliquée en Turquie. Après un début de saison encourageant avec Merkezefendi Denizli, son temps de jeu, ses responsabilités et ses statistiques avaient fortement chuté à partir de la 3e journée. Frustré, l’ailier avait alors demandé un bon de sortie, accepté sur le principe par le club, ouvrant la porte à un départ en cas de nouvelle opportunité.

Depuis, Cazalon ne jouait quasiment plus, restant même scotché au banc lors de deux rencontres consécutives avant cette 12e journée de Basketbol Super Ligi.

Un retour sur le terrain et un match référence

Finalement aligné contre le Türk Telekom, pensionnaire d’EuroCup, le Français a livré sa meilleure prestation offensive de la saison. En 38 minutes, il a inscrit 19 points à 5/13 aux tirs (dont 3/10 à 3-points), ajouté 2 rebonds et surtout délivré 7 passes décisives.

Malcolm CAZALON
Malcolm CAZALON
19
PTS
2
REB
7
PDE
Logo Basketbol Super Ligi
MER
89 93
TUR

Dans un match très disputé, conclu en prolongation (89-93) après une égalité à l’issue du temps réglementaire (84-84), Cazalon a terminé deuxième meilleur marqueur de Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, montrant qu’il pouvait encore peser lourd dans ce collectif. Les anciens Limougeaud Speedy Smith (1,91 m, 32 ans) et Choletais Isaiah Miles (2,03 m, 31 ans) ont peu joué (5 et 15 minutes), laissant la place à l’ancien des Pistons.

Un signal fort pour la suite de la saison

Après neuf matchs disputés en Basketbol Super Ligi, Malcolm Cazalon tourne désormais à 10 points, 2,9 rebonds et 2,6 passes décisives de moyenne. Cette performance tombe à point nommé, à la fois pour Denizli, en quête de constance, et pour le joueur, dont l’avenir reste ouvert à l’approche du cœur de la saison, alors qu’un coéquipier, l’ex-Limougeaud Javontae Hawkins (1,96 m, 32 ans), vient de quitter le club turc, qui reste bloqué en deuxième partie de tableau (12e avec 8 défaites en 12 matches).

Reste à savoir si ce match marquera une vraie relance dans la rotation turque… ou une vitrine supplémentaire en vue d’un possible nouveau projet.

Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
