L’Anadolu Efes bat Galatasaray avec 20 points de Brice Dessert… et la blessure de Jordan Loyd

L’Anadolu Efes a mis fin à une série de cinq défaites consécutives en championnat turc en s’imposant 92-84 face à son rival stambouliote du Galatasaray au Turkcell Basketball Development Center. Une victoire précieuse qui permet aux double champions d’Europe de remonter au classement national. Brice Dessert a réalisé son meilleur match en Turquie avec 20 points marqués, sous les ordres de son nouveau coach Pablo Laso.

Une infirmerie bien garnie pour Efes

La formation de l’Anadolu Efes a dû composer avec de nombreuses absences lors de cette 12e journée de Turkiye Sigorta Basketbol Super Ligi. Shane Larkin (aine), Burak Can Yildizli (poignet), PJ Dozier Jr. (cuisse) et Giorgos Papagiannis (genou) étaient tous indisponibles. L’ancien Monégasque Jordan Loyd s’est également blessé en fin de deuxième quart-temps, avant de faire son retour après la pause mais dans un temps de jeu limité à moins de 16 minutes pour 5 points et 2 passes décisives.

Chez les Français, Rodrigue Beaubois et Vincent Poirier ont été écartés en raison des restrictions du championnat turc sur le nombre de joueurs étrangers. Du côté de Galatasaray, l’ancien MVP de Jeep ELITE Will Cummings (main) restait indisponible pour l’équipe dirigée par Yakup Sekizkok.

Brice Dessert brille dans le derby

Malgré ces nombreuses absences, l’Anadolu Efes a pu compter sur une performance exceptionnelle de Brice Dessert. Le jeune international français a compilé 20 points avec un parfait 8/8 à 2-points, établissant son record de la saison, en plus de 5 rebonds en 25 minutes. Il a partagé le titre de meilleur marqueur de la rencontre avec le vétéran Errick McCollum côté Galatasaray. A ses côtés, Isaïa Cordinier a ajouté 15 points à 4/8 et 5 rebonds en 25 minutes.

Ercan Osmani a également apporté sa contribution avec un double-double de 16 points et 10 rebonds, tandis que Sehmus Hazer a ajouté 16 points. Après un début de match difficile, l’Anadolu Efes a pris les commandes et n’a plus lâché l’avantage.

Cette victoire permet à l’Anadolu Efes de revenir à égalité avec Galatasaray au classement avec un bilan de 7 victoires pour 5 défaites. Les deux formations stambouliotes occupent désormais conjointement la 4e place du championnat turc, derrière le trio de tête composé de Besiktas (12-0), du Fenerbahce (10-2) et du Bahcesehir Koleji (10-2).