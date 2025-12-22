Alicia Tournebize va quitter Bourges !

Alicia Tournebize (1,94 m, 18 ans) est à un tournant majeur de sa jeune carrière. À peine majeure, la pivot du Tango Bourges Basket s’apprête à quitter la France pour rejoindre les États-Unis et le basket universitaire. Une information révélée par Le Berry Républicain et qui confirme les signaux envoyés ces dernières semaines autour de l’une des plus grandes promesses du basket français. Le club a officialisé la nouvelle ce lundi matin, indiquant que la fille d’Isabelle Fijalkowski partirait dès janvier 2026, pour « un projet académique et sportif aux États-Unis ».

ℹ️ Communiqué officiel – Alicia Tournebize quitte le Tango Bourges Basket Alicia quitte le club dans la continuité d’une progression exemplaire, marquée par une rigueur quotidienne, une forte maturité de jeu et une détermination qui promettent un avenir prometteur.#FiertéTango pic.twitter.com/jwBkG5FB3B — Tango Bourges Basket (@BourgesBasket) December 22, 2025

Alicia Tournebize va quitter le Tango Bourges Basket

Selon Le Berry Républicain, Alicia Tournebize va quitter le Tango Bourges Basket pour rejoindre la NCAA. Non alignée ce dimanche 21 décembre lors de la victoire face à Angers (79-64), en raison d’une blessure au mollet, l’intérieure de 1,94 m ne portera plus le maillot berruyer sur la durée.

À seulement 18 ans, la joueuse faisait partie de l’effectif professionnel cette saison, avec un temps de jeu très limité en La Boulangère Wonderligue et en EuroLeague, tout en évoluant régulièrement en NF2 pour continuer sa progression.

Alicia Tournebize finished with 6 PTS & 5 REB vs Charleville in EuroLeague action. Along with what is in the QT below, she also had this turnaround fade in the game. With her size & athleticism, if she can consistently get the turnaround fade to fall, an elite move. https://t.co/v2ujmptDCd pic.twitter.com/2Or9j2K55X — Alford Corriette (@alfcorriette) December 10, 2025

La NCAA et South Carolina en ligne de mire

La future destination est déjà bien identifiée, elle est américaine puisqu’en NCAA. Parmi les universités intéressées figure les South Carolina Gamecocks, l’un des programmes majeurs de la NCAA féminine. En novembre, Alicia Tournebize s’était rendue aux États-Unis avec sa mère, Isabelle Fijalkowski, ancienne légende du club berruyer, pour visiter les installations du programme.

Si aucune annonce officielle n’a encore été faite, South Carolina apparaît comme un candidat très sérieux pour accueillir la jeune internationale française.

Des contrats NIL très attractifs pour la jeune intérieure

Au-delà du projet sportif, l’aspect économique pèse également dans la balance. Selon nos informations, Alicia Tournebize pourrait prétendre à des contrats NIL (Name, Image and Likeness) estimés jusqu’à 450 000 dollars par saison. Des montants impossibles à atteindre en France, encore plus à son âge, et qui expliquent en partie l’attrait croissant de la NCAA pour les meilleurs talents européens.

Cette évolution du modèle universitaire américain redistribue les cartes et accélère les départs précoces de jeunes joueuses françaises vers les États-Unis.

Un départ logique après des signaux clairs ces dernières semaines

Déjà au cœur de l’actualité début décembre après son meilleur match en professionnel face à Toulouse, Alicia Tournebize avait reconnu être à la croisée des chemins. Peu utilisée par Olivier Lafargue, protégée physiquement et confrontée aux exigences du très haut niveau, la pivot avançait avec lucidité sur son avenir.

Son départ marque la fin d’un premier chapitre à Bourges, mais surtout le début d’une nouvelle aventure outre-Atlantique, où elle cherchera du temps de jeu, de la responsabilité et un cadre propice à son développement, dans le but de se préparer pour la Draft WNBA, notamment.