LBWL

Alicia Tournebize signe son meilleur match en pro après avoir fait le point sur son avenir NCAA

La Boulangère Wonderligue - Alicia Tournebize a profité de la victoire du Bourges Basket contre Toulouse pour battre son record de points au niveau professionnel, quelques heures après être revenue, dans Le Berry Républicain, sur son faible temps de jeu et son récent voyage aux États-Unis, où South Carolina apparaît comme une possible destination en NCAA.
00h00
Alicia Tournebize signe son meilleur match en pro après avoir fait le point sur son avenir NCAA

Alicia Tournebize a marqué 12 points contre Toulouse

Crédit photo : Olivier Martin

Alicia Tournebize (1,94 m, 18 ans) est au cœur de l’actualité du Bourges Basket. Peu utilisée depuis le début de saison en La Boulangère Wonderligue et en EuroLeague, l’intérieure de 18 ans a trouvé de l’espace face à Toulouse. Une occasion qu’elle a parfaitement exploitée dans une large victoire (86-63).

Quelques heures plus tôt, elle revenait dans Le Berry Républicain sur son quotidien entre entraînements, matchs de NF2, ambitions professionnelles et un déplacement très remarqué aux États-Unis. Autant d’éléments qui placent l’une des grandes promesses du basket français à la croisée des chemins.

12
PTS
3
REB
2
PDE
BOU
86 63
TOU

Alicia Tournebize explose son record en pro

En seulement 12 minutes, Alicia Tournebize a signé 12 points à 4/6 aux tirs, 3 rebonds et 2 passes décisives. Une performance pleine d’assurance pour l’intérieure berruyère, jusque-là limitée à 4 points en LFB et 7 en EuroLeague. Face au promu toulousain, lanterne rouge, elle a apporté rythme, présence au rebond et efficacité offensive.

Ce match représente une étape importante dans sa saison, elle qui n’avait pas foulé le parquet lors des trois précédentes rencontres du Bourges Basket. En cumulant 34 minutes en La Boulangère Wonderligue et 39 en EuroLeague avant cette opposition, elle avait dû se contenter de séquences très limitées. Cette fois, elle a pleinement répondu à l’opportunité.

Un temps de jeu limité, un quotidien partagé entre pros et NF2

Depuis le début de saison, Alicia Tournebize s’entraîne à plein temps avec les pros mais vit une période d’apprentissage exigeante. « On l’a énormément protégée physiquement car c’est quelqu’un avec un grand gabarit », a expliqué Olivier Lafargue dans Le Berry Républicain. Selon lui, la priorité était qu’elle prenne progressivement la mesure du niveau professionnel.

Elle-même admet que la transition reste physique : « La plus grosse marche entre les matchs de jeunes et le monde pro, elle concerne la dimension physique et l’intensité. Là-dessus, j’ai encore des choses à améliorer. » Elle poursuit son apprentissage en NF2, où elle peut davantage s’exprimer et mettre en pratique ce qu’elle travaille à l’entraînement.

Alicia TOURNEBIZE
Poste(s): Pivot
Taille: 194 cm
Âge: 18 ans (21/07/2007)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague Féminine
PTS
2,2
#197
REB
1,8
#175
PD
0,5
#193

Le discours ferme mais protecteur d’Olivier Lafargue

Olivier Lafargue n’a pas caché son exigence envers sa jeune intérieure. « On sait qu’elle a du talent. Il faut être intransigeant, mais aussi patient avec des joueuses comme ça. » Le coach reste volontairement évasif sur les raisons d’un temps de jeu aussi restreint : « Il y a plein de choses que je ne peux pas raconter. »

Il rappelle toutefois qu’il a toujours donné leur chance aux jeunes à potentiel. L’essentiel, pour lui, est que Tournebize continue de progresser et saisisse les minutes qui s’offrent à elle. Une première réponse est venue ce samedi soir.

South Carolina dans le viseur ? Le point sur son voyage aux États-Unis

Le sujet a marqué les esprits : en novembre, Alicia Tournebize a effectué un voyage aux États-Unis avec sa mère, la légende Tango Isabelle Fijalkowski, afin de visiter l’université de South Carolina, l’un des plus grands programmes NCAA.

Elle reste prudente : « Je ne peux pas trop en parler pour l’instant. » Mais elle n’écarte aucune possibilité pour la suite de sa carrière : « Pourquoi pas. » Une ouverture claire, alors que son temps de jeu actuel pourrait peser dans la réflexion. Bourges, de son côté, n’a pas communiqué sur le voyage.

Une jeune intérieure qui avance à son rythme

Malgré la frustration inhérente à son faible temps de jeu, Tournebize assure avancer sereinement. Elle dit se sentir « bien physiquement » et poursuit son travail quotidien pour montrer qu’elle mérite davantage de minutes. Sa prestation face à Toulouse va dans ce sens.

Reste à voir si cette performance ouvrira d’autres opportunités à court terme. À plus long terme, la question NCAA restera l’un des dossiers brûlants autour de la jeune internationale.

Bourges
Bourges
Commentaires

thegachette
La NCAA féminine c'est pas déconnant pour ce type de joueuse, les américaines y restent bien plus longtemps que les garçons, donc y a un vrai niveau. Et le salaire doit être pas mal dans les grosses facs... Niveau, infrastructures, publics, salaire, temps de jeu... y a de quoi réfléchir...
