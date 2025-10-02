Recherche
LBWL

Lattes-Montpellier crucifie les Flammes Carolo, Basket Landes et Bourges assurent, Anna Ngo Ndjock plante 32 points !

La Boulangère - En ouverture de la saison 2025-2026 de La Boulangère Wonderligue, Lattes-Montpellier a signé le coup de la soirée en s’imposant à Charleville-Mézières grâce à un panier de Qadashah Hoppie à 3,8 secondes de la fin. Basket Landes, Bourges, Angers et Charnay ont eux aussi débuté par une victoire.
00h00
Résumé
Lattes-Montpellier crucifie les Flammes Carolo, Basket Landes et Bourges assurent, Anna Ngo Ndjock plante 32 points !

Anna Ngo Ndjock a planté 32 points contre La Roche Vendée

Crédit photo : FIBA

La Boulangère Wonderligue a repris ses droits mercredi soir. Le BLMA a frappé un grand coup en s’imposant dans les Ardennes, alors que Basket Landes, champion en titre, Bourges, Angers et Charnay ont également ouvert leur saison par un succès.

Basket Landes lance la défense de son titre

Quatre mois après leur sacre, les Landaises ont démarré en douceur mais avec autorité face à Landerneau (59-43). Portées par Murjanatu Musa (17 points) et la capitaine Camille Droguet, elles ont rapidement pris le large (14-4, 10e) grâce à une défense étouffante. Malgré un petit flottement au retour des vestiaires (43-34, 33e), les joueuses de Julie Barennes n’ont jamais vraiment tremblé. « Pas de doute : Basket Landes sera encore très difficile à manœuvrer » écrit Sud-Ouest qui parle ceci dit de première victoire en demi-teinte. « Il y a eu des moments de relâchement, pas forcément en défense, mais offensivement, on a commencé à être sans solution. On n’a pas encore ce ‘background’ collectif, mais défensivement, ça m’a plu. Je vais m’appuyer sur la partie défensive », indique la coach Julie Barennes.

Le BLMA renverse Charleville dans le money-time

Dans une Guinguette Arena en feu, les Flammes Carolo pensaient tenir leur victoire après avoir renversé Lattes-Montpellier dans le troisième quart-temps (53-49, 30e). Mais la capitaine ardennaise Noémie Brochant et ses coéquipières ont vu Qadashah Hoppie (18 points) crucifier leurs espoirs sur un 3-points assassin à 3,8 secondes de la fin (70-71). Un coup dur pour Charleville, vainqueur du Match des Champions quelques jours plus tôt.

Angers dompte La Roche dans le derby ligérien

Au terme d’un derby accroché, l’UFAB a pris le dessus sur La Roche Vendée (64-72). Intenable, Anna Ngo Ndjock a signé une prestation XXL avec 32 points et 10 rebonds. Ouest-France souligne la montée en puissance des Angevines dans le money-time, là où les Tigresses de Rita Igbokwe (13 points) ont craqué.

Anna NGO NDJOCK
Anna NGO NDJOCK
32
PTS
10
REB
1
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
ROC
64 72
ANG

Bourges arrache la victoire à Chartres

Privées de Maeva Djaldi-Tabdi, les Tango ont dû s’employer pour remporter le derby du Centre-Val de Loire (58-62). Longtemps malmenées, elles ont pu compter sur Marie Paule Dally (12 points) et Kariata Diaby (11 points, 9 rebonds). Comme le rapporte Le Berry Républicain, tout s’est joué dans les trois dernières minutes, avec un panier à 3-points de Dally puis deux lancers de Tima Pouye pour sceller le succès berruyer.

Charnay confirme son statut de poil à gratter

Dans le derby rhodanien, les Pinkies se sont imposées sur le parquet de Lyon (64-69). Mariama Daramy (22 points) a brillé pour Charnay, tandis que Lyon, privé de deux recrues bloquées par la commission de contrôle de gestion, a manqué de jus malgré une belle résistance. « On peut faire beaucoup mieux » a regretté l’entraîneur Yoann Cabioc’h dans Le Progrès.

La Boulangère Wonderligue – Journée 1
01/10/2025
LAN Basket Landes
59 43
LAN Landerneau
ROC Roche Vendée
64 72
ANG Angers Féminin
CHA Charleville-Mézières
70 71
MON Lattes Montpellier
LYO Lyon Asvel Féminin
64 69
CHA Charnay
CHA Chartres Féminin
58 62
BOU Bourges
28/01/2026
TOU Toulouse M.B.
VIL Villeneuve d’Ascq
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Bourges
Bourges
