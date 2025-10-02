Lattes-Montpellier crucifie les Flammes Carolo, Basket Landes et Bourges assurent, Anna Ngo Ndjock plante 32 points !

La Boulangère Wonderligue a repris ses droits mercredi soir. Le BLMA a frappé un grand coup en s’imposant dans les Ardennes, alors que Basket Landes, champion en titre, Bourges, Angers et Charnay ont également ouvert leur saison par un succès.

Basket Landes lance la défense de son titre

Quatre mois après leur sacre, les Landaises ont démarré en douceur mais avec autorité face à Landerneau (59-43). Portées par Murjanatu Musa (17 points) et la capitaine Camille Droguet, elles ont rapidement pris le large (14-4, 10e) grâce à une défense étouffante. Malgré un petit flottement au retour des vestiaires (43-34, 33e), les joueuses de Julie Barennes n’ont jamais vraiment tremblé. « Pas de doute : Basket Landes sera encore très difficile à manœuvrer » écrit Sud-Ouest qui parle ceci dit de première victoire en demi-teinte. « Il y a eu des moments de relâchement, pas forcément en défense, mais offensivement, on a commencé à être sans solution. On n’a pas encore ce ‘background’ collectif, mais défensivement, ça m’a plu. Je vais m’appuyer sur la partie défensive », indique la coach Julie Barennes.

✅ – C'était loin d'être parfait, mais c'est gagné ! Le score du match vous est présenté par notre partenaire Abeille Assurances Mont de Marsan & Saint-Sever 🤝 pic.twitter.com/hPXMx532iC — Basket Landes (@BasketLandes) October 1, 2025

Le BLMA renverse Charleville dans le money-time

Dans une Guinguette Arena en feu, les Flammes Carolo pensaient tenir leur victoire après avoir renversé Lattes-Montpellier dans le troisième quart-temps (53-49, 30e). Mais la capitaine ardennaise Noémie Brochant et ses coéquipières ont vu Qadashah Hoppie (18 points) crucifier leurs espoirs sur un 3-points assassin à 3,8 secondes de la fin (70-71). Un coup dur pour Charleville, vainqueur du Match des Champions quelques jours plus tôt.

Angers dompte La Roche dans le derby ligérien

Au terme d’un derby accroché, l’UFAB a pris le dessus sur La Roche Vendée (64-72). Intenable, Anna Ngo Ndjock a signé une prestation XXL avec 32 points et 10 rebonds. Ouest-France souligne la montée en puissance des Angevines dans le money-time, là où les Tigresses de Rita Igbokwe (13 points) ont craqué.

Bourges arrache la victoire à Chartres

Privées de Maeva Djaldi-Tabdi, les Tango ont dû s’employer pour remporter le derby du Centre-Val de Loire (58-62). Longtemps malmenées, elles ont pu compter sur Marie Paule Dally (12 points) et Kariata Diaby (11 points, 9 rebonds). Comme le rapporte Le Berry Républicain, tout s’est joué dans les trois dernières minutes, avec un panier à 3-points de Dally puis deux lancers de Tima Pouye pour sceller le succès berruyer.

😮‍💨 Un peu d’apnée en fin de match… mais la première victoire en championnat est bien là ! 📅 Prochain rendez-vous dès samedi au Prado, face à Basket Landes ! 🎟️ https://t.co/RXLJMtlCZh#FierteTango pic.twitter.com/HXK4drJuvT — Tango Bourges Basket (@BourgesBasket) October 1, 2025

Charnay confirme son statut de poil à gratter

Dans le derby rhodanien, les Pinkies se sont imposées sur le parquet de Lyon (64-69). Mariama Daramy (22 points) a brillé pour Charnay, tandis que Lyon, privé de deux recrues bloquées par la commission de contrôle de gestion, a manqué de jus malgré une belle résistance. « On peut faire beaucoup mieux » a regretté l’entraîneur Yoann Cabioc’h dans Le Progrès.