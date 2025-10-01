L’ASVEL encore sanctionnée pour manque de garanties financières avec des refus de qualifications

Si l’ASVEL a démarré ce mercredi soir la saison de Boulangère Wonderligue, ce qui n’était pas gagné il y a quelques mois quand le club était rétrogradé en régionale par la FFBB, ce n’est toujours pas dans des conditions optimales.

Des garanties financières insuffisantes selon la FFBB

Finalement engagée en première division, avec un encadrement de la masse salariale, l’ASVEL a eu la mauvaise surprise d’apprendre la non-qualification de plusieurs joueuses pour la première journée.

Communiqué officiel La Commission de Contrôle de Gestion (CCG) restreint la qualification de joueuses de LDLC ASVEL Féminin 👉 https://t.co/yphrDAQ2h2#ASVElles pic.twitter.com/9YYby2oDqB — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) October 1, 2025

Deux joueuses concernées ?

Ainsi, la Commission de Contrôle de Gestion (CCG) de la fédération a estimé que les garanties financières apportées n’étaient pas suffisantes et a restreint l’effectif lyonnais pour le derby d’ouverture contre Charnay.

L’ASVEL n’a pas communiqué le nom des joueuses concernées, ni le nombre, mais la lecture de la feuille de match suggère l’absence de deux recrues : la meneuse américaine Honesty Scott-Grayson et l’intérieure Diana Balayera.

Skweek encore visé par l’ASVEL

Le club indique « œuvrer, sous la conduite de Tony Parker, afin d’apporter les garanties demandées et réintégrer au plus vite les joueuses écartées ». Mais dans son communiqué, l’ASVEL tape surtout sur Skweek, pas directement nommé, mais évidemment visé par les multiples mentions.

Informant que la société monégasque n’a toujours pas réglé les sommes dues, l’institution lyonnaise (qui a été sauvée de la rétrogradation par un apport de ses actionnaires) fustige une nouvelle fois son ancien sponsor. « La défaillance financière de ce partenaire, qui avait déjà obligé le club à se désister de la Coupe d’Europe pour la saison 2025-2026, pénalise une nouvelle fois très fortement LDLC ASVEL Féminin à quelques heures du premier match officiel de la saison », peut-on lire sur le site officiel du club.