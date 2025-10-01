Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
LBWL

L’ASVEL encore sanctionnée pour manque de garanties financières avec des refus de qualifications

En ouverture de la Boulangère Wonderligue, l'ASVEL Féminin n'est pas au complet. Faute de garanties financières, la FFBB a refusé la qualification de plusieurs joueuses : Scott-Grayson et Balayera selon toute vraisemblance. Le club fustige une nouvelle fois la défaillance de son ex-partenaire, Skweek.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’ASVEL encore sanctionnée pour manque de garanties financières avec des refus de qualifications

L’ASVEL n’est pas au complet pour l’ouverture de la Boulangère Wonderligue

Crédit photo : LDLC ASVEL Féminin

Si l’ASVEL a démarré ce mercredi soir la saison de Boulangère Wonderligue, ce qui n’était pas gagné il y a quelques mois quand le club était rétrogradé en régionale par la FFBB, ce n’est toujours pas dans des conditions optimales.

Des garanties financières insuffisantes selon la FFBB

Finalement engagée en première division, avec un encadrement de la masse salariale, l’ASVEL a eu la mauvaise surprise d’apprendre la non-qualification de plusieurs joueuses pour la première journée.

Deux joueuses concernées ? 

Ainsi, la Commission de Contrôle de Gestion (CCG) de la fédération a estimé que les garanties financières apportées n’étaient pas suffisantes et a restreint l’effectif lyonnais pour le derby d’ouverture contre Charnay.

L’ASVEL n’a pas communiqué le nom des joueuses concernées, ni le nombre, mais la lecture de la feuille de match suggère l’absence de deux recrues : la meneuse américaine Honesty Scott-Grayson et l’intérieure Diana Balayera.

Skweek encore visé par l’ASVEL 

Le club indique « œuvrer, sous la conduite de Tony Parker, afin d’apporter les garanties demandées et réintégrer au plus vite les joueuses écartées ». Mais dans son communiqué, l’ASVEL tape surtout sur Skweek, pas directement nommé, mais évidemment visé par les multiples mentions.

Informant que la société monégasque n’a toujours pas réglé les sommes dues, l’institution lyonnaise (qui a été sauvée de la rétrogradation par un apport de ses actionnaires) fustige une nouvelle fois son ancien sponsor. « La défaillance financière de ce partenaire, qui avait déjà obligé le club à se désister de la Coupe d’Europe pour la saison 2025-2026, pénalise une nouvelle fois très fortement LDLC ASVEL Féminin à quelques heures du premier match officiel de la saison », peut-on lire sur le site officiel du club.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
FFBB
FFBB
Suivre
Skweek
Skweek
Suivre
Charnay
Charnay
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Première ratée en EuroLeague pour Monaco, réveillé trop tardivement face au Zalgiris de Sylvain Francisco
La Boulangère Wonderligue
00h00L’ASVEL encore sanctionnée pour manque de garanties financières avec des refus de qualifications
Amar Gegic avec les maillot des Metropolitans-92- Photo-Julie-Dumelie-
À l’étranger
00h00Ancien arrière du Paris Basketball puis des Metropolitans 92, Amar Gegic file au Monténégro
Qui sera champion de France 2026
La Boulangère Wonderligue
00h00« On ne peut pas aller contre la WNBA, c’est le sens de l’histoire » : Carole Force dévoile les défis du basket féminin français
Dylan Addae-Wusu
Betclic ELITE
00h00Déjà un changement d’effectif à Cholet ?
La Boulangère Wonderligue
00h00De la NF2 à la Boulangère Wonderligue : Cornelia Fondren poursuit sa belle ascension !
ELITE 2
00h00La malédiction se poursuit pour l’ASA : un cinquième blessé rejoint l’infirmerie !
EuroCup Féminine
00h00Après un passage éclair à l’Étoile Rouge, Kendra Chery change déjà de club
ELITE 2
00h00+4 à 15 secondes… mais défaite pour Challans : Sébastien Lambert fustige l’arbitrage
Betclic ELITE
00h00Retour sur terre pour l’Élan Chalon, battu par Nanterre avec « certaines lacunes mises en évidence »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Officiellement présentés, la relation de mentorat entre Rudy Gobert et Joan Beringer peut commencer
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
1 / 0