LBWL

De la NF2 à la Boulangère Wonderligue : Cornelia Fondren poursuit sa belle ascension !

Ancienne meneuse emblématique de Nice, dénichée par Franconville en NF2, Cornelia Fondren débarque en Boulangère Wonderligue avec le statut de pigiste médicale à Landerneau.
00h00
De la NF2 à la Boulangère Wonderligue : Cornelia Fondren poursuit sa belle ascension !

Cornelia Fondren, de Nice à la Bretagne

Crédit photo : Cavigal Nice Basket

« Jusqu’où peut-aller Cornelia Fondren ? », se demandait la FFBB en février 2024. On n’a pas encore le fin mot de l’histoire mais on sait déjà qu’elle ira, au moins, en Boulangère Wonderligue. Pas mal pour une joueuse débarquée en France dans l’anonymat de la Nationale 2 il y a cinq ans !

Ainsi, Cornelia Fondren (1,73 m, 31 ans) va découvrir l’élite ce mercredi, dans la salle du champion Basket Landes, avec Landerneau. Elle s’est engagée avec le club breton en tant que pigiste médicale afin de compenser les absences d’Hélène Jakovljevic et Camryn Taylor.

Après un crochet par l’Italie…

 « Nous sommes très heureux d’accueillir Cornelia, qui vient nous aider pour quelques semaines. Elle va nous apporter son expérience, sa versatilité sur le terrain, ainsi que des points », se réjouit l’entraîneur, Wani Muganguzi.

Si elle évoluait l’an dernier en deuxième division italienne, avec Faenza (15,2 points à 41%, 8,3 rebonds et 4,8 passes décisives), l’ancienne étudiante de Syracuse connait bien le basket français, pour avoir transité à tous les échelons entre la NF2 et la Ligue 2.

De Franconville à Landerneau, via un doublé à Nice

Le temps de quelques semaines, avant que le championnat ne soit interrompu par le retour du Covid, elle a démarré en quatrième division avec Franconville. Puis elle a vite obtenu une promotion du côté du Cavigal Nice, dont elle est l’une des joueuses marquantes de l’histoire récente.

En 2023, elle a notamment participé au doublé Trophée Coupe de France – Nationale 1 du club azuréen, avant de l’accompagner en Ligue 2 pour l’exercice 2023/24. Avec réussite (13,3 points, 6,8 rebonds et 3,9 passes décisives), avec directement une participation aux playoffs. Et un rôle de leader parfaitement assumé, elle qui est quasiment capable d’évoluer sur tous les postes de 1 à 4, à l’image de l’incroyable performance sortie en février contre Mondeville (20 points, 16 rebonds, 6 passes décisives et 7 interceptions).« C’est elle qui porte l’équipe de Nice cette saison, on le savait », reconnaissait, après coup, l’entraîneur vaincu, Morgan Debrosse.

