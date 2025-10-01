Recherche
LBWL

« On ne peut pas aller contre la WNBA, c'est le sens de l'histoire » : Carole Force dévoile les défis du basket féminin français

La Boulangère Wonderligue - La présidente de la Boulangère Wonderligue Carole Force a dressé un état des lieux du championnat avant la reprise, ce mercredi 1er octobre. Alors que les Françaises partent de plus en plus jouer à l'étranger et que la concurrence est rude, elle appelle à défendre les spécificités du basket féminin hexagonal.
00h00
Résumé
« On ne peut pas aller contre la WNBA, c’est le sens de l’histoire » : Carole Force dévoile les défis du basket féminin français

Qui sera champion de France 2026 ?

Crédit photo : LFB

La Boulangère Wonderligue, longtemps considérée comme la meilleure ligue féminine d’Europe, démarre ce mercredi soir une saison 2025-2026 pleine d’incertitudes. Entre la disparition de Tarbes, le recul des clubs français sur la scène européenne et l’essor du championnat espagnol ou turc, la présidente Carole Force a profité d’un entretien accordé au Midi Libre pour faire le point.

Un championnat en perte d’attractivité

Depuis plusieurs saisons, la Boulangère Wonderligue voit ses talents filer à l’étranger. La Turquie, notamment, attire de nombreuses internationales françaises avec des contrats plus rémunérateurs. « Les joueuses font leurs choix par rapport aux propositions qu’elles peuvent recevoir. On n’est pas tout à fait au même niveau en termes d’argent », explique Carole Force.

En parallèle, la place grandissante de la WNBA pèse sur le calendrier. « On ne peut pas aller contre, c’est le sens de l’histoire. Soit on tient compte de la WNBA, donc on se cale en dehors de leurs créneaux », admet la présidente, tout en rappelant que la France garde un atout fort avec sa formation de haut niveau, reconnue aussi bien en 5×5 qu’en 3×3.

Le BLMA à l’Arena de Montpellier dès ce dimanche

Sur le plan sportif, la saison s’ouvre par un choc entre Lattes-Montpellier et Charleville-Mézières ce mercredi, ou encore un derby entre l’ASVEL et Charnay. Les Gazelles retrouvent d’ailleurs l’équipe qui les avait éliminées en quarts de finale la saison passée. Les Flammes Carolo, victorieuses de la Supercoupe face à Basket Landes samedi dernier (61-52), s’avancent en confiance grâce à leur duo américain Clarke – Dixon (33 points).

Le BLMA aura ensuite droit à un rendez-vous de gala, dimanche 5 octobre, contre Villeneuve-d’Ascq, champion d’Europe en titre, à la Sud de France Arena. Une belle vitrine pour le basket féminin, selon Carole Force : « La salle est un magnifique écrin pour du basket féminin et un tel événement. Ça peut susciter des vocations et toucher un public plus large et familial ».

Le passage à 14 loin d’être acté

Alors que certains évoquent une expansion à 14 clubs, Carole Force tempère à ce sujet : « Aujourd’hui, on a un principe de réalité simple, c’est un problème de calendrier. Il est important de respecter la santé des joueuses parce qu’il n’est pas question de leur faire jouer trois matchs par semaine. »

Entre contraintes économiques, concurrence internationale et volonté de garder son identité, la Wonderligue attaque une saison charnière. Reste à voir si l’homogénéité annoncée saura séduire un public toujours plus sollicité.

 

Le programme de la première journée de La Boulangère Wonderligue :

Mercredi 1er octobre
Basket Landes – Landerneau / 19h30 – YouTube
Charleville-Mézières – Lattes-Montpellier/ 20h00 – YouTube
ASVEL Féminin – Charnay / 20h00 – YouTube
La Roche Vendée – Angers / 20h00 – YouTube
Chartres – Bourges / 20h45 – Sport en France*

Mercredi 28 janvier
Villeneuve d’Ascq – Toulouse / 20h00

 

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
