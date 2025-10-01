Paris et l’ASVEL tombent aussi : 0/3 des clubs français sur cette première journée d’EuroLeague

La première soirée d’EuroLeague hier soir a connu son lot d’événements, avec notamment les premières victoires historique de Dubaï et de l’Hapoël Tel-Aviv, celle de la Virtus Bologne contre le Real Madrid ou encore celle du Panathinaïkos malgré les 0 points de sa recrue star TJ Shorts. Mais seuls 7 matchs étaient joués, sur les 10 maintenant prévus à chaque journée depuis l’agrandissement à 20 équipes. Les 3 derniers matchs de cette première journée étaient donc prévus ce mercredi 1er octobre, avec l’entrée en lice des trois clubs de Betclic ÉLITE. Et tout s’est plutôt mal passé.

Fenerbahçe 96-77 Paris

Le calendrier n’a pas été clément avec le Paris Basketball. Pour leur entrée en lice dans l’EuroLeague version 2025/26, les Parisiens avaient une mission quasi impossible : un déplacement chez les champions en titre du Fenerbahçe, qui n’ont perdu qu’une seule fois à domicile en match officiel sur toute l’année 2025. Encore plus pour ce tout nouvel effectif, qui doit encore prendre ses marques. Et mesurer sa capacité de résistance dans l’élite européenne. Cette affiche est aussi un remake du premier tour des playoffs de l’année dernière, traumatisant pour les Parisiens. Y compris pour Mikaël Jantunen, qui est passé dans le camp adverse cet été (5 points et 3 rebonds ce soir). La défaite finale est donc plutôt logique, même si l’écart de 19 points est plutôt mal payé.

Paris a vécu un match de montagne russes. À l’image de ce deuxième quart-temps, avec 2 points marqués dans les cinq premières minutes et… 19 dans cinq dernières. Les hommes de Francesco Tabellini n’ont réussi à trouver leurs shooteurs que par phase. Ils ont eu besoin de coups de chaud de Nadir Hifi (23 points à 7/17 au tir) et Justin Robinson (17 points à 6/14) pour rester dans le match. Leur jeu rapide a mis à mal la défense turque qui mettait du temps à se replier. « On souffre sur transition. À force de se jeter pour aller chercher des rebonds offensifs, on ne se replie pas derrière » expliquait Devon Hall (22 points) à la mi-temps au micro de l’EuroLeague.

L’écart est passé de 14 points dans le deuxième quart-temps (35-21), à 2 points en faveur de Paris dans le troisième (51-53), puis à 19 pour les Turcs en fin de match (96-77). On notera notamment un troisième quart-temps crucial avec 1 seule passe décisive pour 7 turnovers côté Parisien. Et une fin de match lâchée. « On n’a pas fait assez. Pour gagner bien sûr, mais même pour rivaliser à ce niveau. On doit faire beaucoup mieux. Pour l’instant, nous ne sommes pas prêts » a conclu le coach Francesco Tabellini, presque fataliste. L’occasion de se rattraper dans deux jours, dans un autre déplacement compliqué chez le Maccabi Tel-Aviv (toujours délocalisé en Serbie).

Nadir Hifi showing no fear in Istanbul! Huge threes to challenge the champs Fenerbahçe in a tight battle! ⚡🔥 pic.twitter.com/gukSKyl2uU — SKWEEK (@skweektv) October 1, 2025

ASVEL 77-80 Valence

Côté ASVEL, il fallait réagir après le coup de pression mis par le CEO de l’EuroLeague quelques heures plus tôt. Paulius Motiejunas veut absolument que le club « élève son niveau » et « trouve les moyens d’être compétitif » afin de faire honneur à leur licence permanente. Les résultats des dernières n’ont pas satisfait le board de la ligue européenne. À domicile face au promu valencian, l’occasion était belle de signer cette entrée en lice dans cette nouvelle saison par une victoire. Devant une LDLC Arena qui n’a pas fait le plein, les Villeurbannais ont été dans le combat pendant tout le match. L’écart n’a dépassé les 5 points qu’une seule fois dans le match (24-32 pour Valence dans le deuxième quart). Les deux équipes ont indiqué au micro de l’EuroLeague à la mi-temps qu’elles voulaient jouer plus physique en seconde période.

Finalement, le match a continué dans le même veine. Le back-court de l’ASVEL De Colo-Watson Jr (17 et 14 points) se rendait coup pour coup avec leurs vis-à-vis espagnols (15 points pour Thompson, 12 et 10 passes décisives pour Moore). Mais Valence a largement dominé dans la raquette (50 rebonds à 35). Le pivot Bastien Vautier (12 points) le disait déjà à la mi-temps : « On doit continuer à faire ce qu’on a fait, mais mieux. Jouer plus dur, plus physique. »

Mais ce match serré s’est joué dans le money-time. Et là, les démons de l’ASVEL ont ressurgi. Un ballon contré et une contre-attaque encaissée à 1 minute 20 du terme. Un manque de planification défensive sur la dernière possession espagnole qui a laissé le temps s’écouler. Un système raté sur la dernière possession qui a conduit Shaquille Harrison a glissé et sortir en touche à 4 secondes du terme. Et enfin, une dernière opportunité ratée sur un turnover adverse. Et au final donc, cette défaite de 3 points qui peut laisser des regrets. « Si proche, mais si loin. On n’a pas respecté le plan de jeu. Ce n’est qu’un match, ce n’est pas agréable de perdre, mais on va l’utiliser pour s’améliorer » a conclu Pierric Poupet. Point encourageant : les recrues villeurbannaises ont globalement fait un bon match.