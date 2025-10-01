Recherche
EuroLeague

Le Paris Basketball bientôt membre permanent de l'EuroLeague ?

EuroLeague - Le patron de l’EuroLeague, Paulius Motiejunas, a confirmé dans L’Équipe que les discussions avançaient pour offrir à Paris Basketball une licence de membre permanent. Une étape historique qui rapprocherait encore le club de David Kahn du très haut niveau européen.
00h00
Résumé
Le Paris Basketball bientôt membre permanent de l’EuroLeague ?

Le Paris Basketball veut s’installer durablement en EuroLeague

Crédit photo : Julie Dumélié

L’avenir du Paris Basketball en EuroLeague se dessine de plus en plus clairement. Dans un entretien accordé à L’Équipe en marge du lancement de la saison 2025-2026 à Dubaï, le directeur général de l’épreuve, Paulius Motiejunas, a confirmé que des discussions étaient en cours pour attribuer une licence de membre permanent au club de la capitale, déjà engagé grâce à une invitation cette saison après avoir atteint les quarts de finale lors de sa première participation.

Paris, « l’un des clubs qui incarne le futur »

Pour Paulius Motiejunas, le projet parisien coche toutes les cases : « C’est l’un des clubs qui incarne le futur et pourrait avoir cette licence », a déclaré le dirigeant, rappelant que l’EuroLeague n’a jamais discuté avec le PSG, souvent évoqué pour la future ligue NBA en Europe. « Nous avons un partenaire à Paris en qui nous croyons et qui croit en nous. Nous avons toujours exprimé à quel point le marché parisien était crucial pour nous. La première saison du Paris Basketball a été spectaculaire, et ce qu’ils ont fait en sept ans d’existence remarquable. »

Une licence permanente viendrait sceller le projet lancé par David Kahn et déjà reconnu pour sa progression fulgurante en un temps record.

Monaco, une trajectoire différente

Si Paris est en pole position pour devenir le deuxième club français à disposer d’une licence A après l’ASVEL, Monaco reste pour l’heure dans une position d’attente. Motiejunas a salué « un projet solide » et des résultats constants mais a pointé du doigt l’absence d’une salle aux standards requis. « Espérons qu’il y aura du mouvement cette année à ce sujet », a-t-il ajouté. Les dirigeants de la Roca Team assurent y travailler en compagnie du gouvernement.

Si elle se concrétise, cette licence changerait la donne pour Paris Basketball, qui passerait du statut d’invité à celui d’actionnaire de l’épreuve-reine du basketball européen. Cela renforcerait également la place du basket français dans une EuroLeague toujours plus compétitive, avec potentiellement deux clubs de l’Hexagone présents durablement au plus haut niveau. En attendant, les Franciliens démarrent leur saison européenne ce mercredi sur le parquet du champion d’Europe en titre, le Fenerbahçe Istanbul, qui reste sur une défaite en championnat.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
