Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

En Israël, Robert Turner III mène un Maccabi Ashdod ambitieux et leader du championnat

Israël - Robert Turner III réalise un excellent début de saison avec le Maccabi Ashdod en deuxième division israélienne, où il s’impose comme l’un des joueurs les plus impactants du championnat.
|
00h00
Résumé
Écouter
En Israël, Robert Turner III mène un Maccabi Ashdod ambitieux et leader du championnat

Robert Turner III avec le maillot de Fos sur Mer la saison dernière

Crédit photo : Fos-sur-Mer

Arrivé au Maccabi Ashdod pour cette saison 2025-2026, Robert Turner III (1,90 m, 32 ans) enchaîne les grosses performances en Israël. L’ancien joueur de Fos-sur-Mer porte son équipe, actuellement co-leader du championnat avec l’Hapoel Haifa, grâce à ses statistiques de haut niveau et son influence offensive.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Robert Turner III.jpg
Robert TURNER III
Poste(s): Meneur
Taille: 190 cm
Âge: 32 ans (08/04/1993)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
17,4
#5
REB
3,8
#82
PD
3,2
#45

Robert Turner III, leader statistique du Maccabi Ashdod 

En six matchs de deuxième division israélienne, l’Américain tourne à 23,3 points, 3,3 rebonds, 7,7 passes décisives et 2,2 interceptions pour 26,2 d’évaluation en 31 minutes. Un impact qui en fait, sans contestation, le meilleur joueur statistique d’Ashdod, qui affiche un bilan de cinq victoires pour une défaite.

Le Maccabi Ashdod partage ainsi la première place du championnat avec l’Hapoel Haifa, porté par l’activité constante de son meneur américain.

Un record de passes lors du large succès contre Kiryat Gat 

Ce week-end, face au Maccabi Kiryat Gat, Robert Turner III a signé l’une de ses prestations les plus complètes de la saison. Auteur de 20 points et surtout 12 passes décisives, il a battu son record de la saison dans ce domaine. Avec 32 d’évaluation, il a parfaitement orchestré la victoire large de son équipe (109-79). Il est actuellement le 3e scoreur et 5e passeur de la Nationale League Israélienne.

Un rôle central pour la suite de la saison 

Déjà influent en attaque comme en défense, Turner apparaît comme l’un des moteurs du projet sportif d’Ashdod. S’il maintient un tel niveau de régularité, son équipe devrait rester dans la course au titre et à la montée.

LIRE AUSSI

Ancien top scoreur de NM1 et de Pro B

Débarqué en France en Nationale 1 du côté d’Orchies en décembre 2017, Robert Turner III s’était rapidement fait un nom dans les divisions françaises grâce à son profil de scoreur. Il a ensuite porté les couleurs de Vitré en NM1 entre 2019 et 2021, avant de rejoindre le Stade Rochelais en Pro B en fin de saison 2022-2023. Il est passé brièvement par Le Portel en Betclic ÉLITE, où il a tourné à 9,5 points de moyenne en 13 matchs en début de saison 2023-2024, puis a enchaîné à Fos-sur-Mer en Pro B entre janvier 2024 et mars 2025 avant de quitter la France en cours d’année pour terminer l’exercice 2024-2025 en Pologne. Le natif d’Augusta avait même terminé meilleur marqueur de la NM1 en 2020 puis de la Pro B en 2024.

LIRE AUSSI
Israël
Israël
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Zaccharie Risacher rassure après son impressionnante chute : « Tout va bien ! »
À l’étranger
00h00En Israël, Robert Turner III mène un Maccabi Ashdod ambitieux et leader du championnat
Malgré les bas du début de saison, Sylvain Lautié est resté serein et le SLUC Nancy a rééquilibré son bilan
Betclic ELITE
00h00Le SLUC Nancy a laissé passer l’orage et avance désormais sereinement
Maïdy Douglas a régné lors de la victoire de Nanterre contre Cholet en Espoirs, quatre jours après avoir brillé en Coupe de France au Portel
Espoirs ELITE
00h00Cholet Basket chute pour la première fois de la saison en Espoirs ELITE
Vincent Vent a manqué le choc contre Vichy
ELITE 2
00h00Orléans sans Vincent Vent pour la réception de Caen, un vrai test pour le leader d’ELITE 2
Le BCM Gravelines-Dunkerque souffre sur ce début de saison de l'EuroLeague
Betclic ELITE
00h00BCM Gravelines-Dunkerque : des changements attendus après un début de saison très compliqué
Marine Johannes a pu se reposer après sa saison WNBA avec New York, avant de rejoindre Galatasaray
EuroLeague Féminine
00h00Marine Johannès vient de rejoindre sa nouvelle équipe de Galatasaray
Geneviève Azens ici en bas à droite, lors du titre européen de Tarbes en 1996, est décédée
LBWL
00h00Championne d’Europe avec Tarbes, Geneviève Azens est décédée
Nathan Kuta, magistral avec son 35 d'évaluation contre Vichy
ELITE 2
00h00Nathan Kuta taille patron : monumental contre Vichy, il reste en tête avec Orléans
À l’étranger
00h00Sekou Doumbouya paraphe son match référence (42 d’évaluation) au Japon avec un game-winner !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Zaccharie Risacher rassure après son impressionnante chute : « Tout va bien ! »
NBA
00h00LeBron James bientôt de retour : les Lakers récupèrent leur superstar après son passage en G-League
NBA
00h00Anthony Davis absent encore 7 à 10 jours minimum chez les Mavericks
Zaccharie Risacher a été entraîné dans son élan après un dunk en contre-attaque, avant de tomber fort sur le sol
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille puis quitte ses coéquipiers sur une lourde chute à Phoenix
NBA
00h00Les statistiques défensives affolantes de Rudy Gobert et Alexandre Sarr
NBA
00h00Retrouvailles repoussées pour Victor Wembanyama et Maxime Raynaud ?
NBA
00h00Moussa Diabaté en double-double face au Thunder d’Ousmane Dieng, Rudy Gobert tombe sur un Nikola Jokić (encore) monumental
NBA
00h00Victor Wembanyama réagit à son dunk et à l’altercation avec Draymond Green : « la meilleure manière de répondre, c’est sur le terrain »
NBA
00h00Avant de recevoir Paris, Dubaï fait venir un redoutable shooteur de NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs à nouveau battus par les Warriors de Steph Curry, Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent
1 / 0