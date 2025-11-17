En Israël, Robert Turner III mène un Maccabi Ashdod ambitieux et leader du championnat

Arrivé au Maccabi Ashdod pour cette saison 2025-2026, Robert Turner III (1,90 m, 32 ans) enchaîne les grosses performances en Israël. L’ancien joueur de Fos-sur-Mer porte son équipe, actuellement co-leader du championnat avec l’Hapoel Haifa, grâce à ses statistiques de haut niveau et son influence offensive.

PROFIL JOUEUR Robert TURNER III Poste(s): Meneur Taille: 190 cm Âge: 32 ans (08/04/1993) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 17,4 #5 REB 3,8 #82 PD 3,2 #45

Robert Turner III, leader statistique du Maccabi Ashdod

En six matchs de deuxième division israélienne, l’Américain tourne à 23,3 points, 3,3 rebonds, 7,7 passes décisives et 2,2 interceptions pour 26,2 d’évaluation en 31 minutes. Un impact qui en fait, sans contestation, le meilleur joueur statistique d’Ashdod, qui affiche un bilan de cinq victoires pour une défaite.

Le Maccabi Ashdod partage ainsi la première place du championnat avec l’Hapoel Haifa, porté par l’activité constante de son meneur américain.

Un record de passes lors du large succès contre Kiryat Gat

Ce week-end, face au Maccabi Kiryat Gat, Robert Turner III a signé l’une de ses prestations les plus complètes de la saison. Auteur de 20 points et surtout 12 passes décisives, il a battu son record de la saison dans ce domaine. Avec 32 d’évaluation, il a parfaitement orchestré la victoire large de son équipe (109-79). Il est actuellement le 3e scoreur et 5e passeur de la Nationale League Israélienne.

Un rôle central pour la suite de la saison

Déjà influent en attaque comme en défense, Turner apparaît comme l’un des moteurs du projet sportif d’Ashdod. S’il maintient un tel niveau de régularité, son équipe devrait rester dans la course au titre et à la montée.

Ancien top scoreur de NM1 et de Pro B

Débarqué en France en Nationale 1 du côté d’Orchies en décembre 2017, Robert Turner III s’était rapidement fait un nom dans les divisions françaises grâce à son profil de scoreur. Il a ensuite porté les couleurs de Vitré en NM1 entre 2019 et 2021, avant de rejoindre le Stade Rochelais en Pro B en fin de saison 2022-2023. Il est passé brièvement par Le Portel en Betclic ÉLITE, où il a tourné à 9,5 points de moyenne en 13 matchs en début de saison 2023-2024, puis a enchaîné à Fos-sur-Mer en Pro B entre janvier 2024 et mars 2025 avant de quitter la France en cours d’année pour terminer l’exercice 2024-2025 en Pologne. Le natif d’Augusta avait même terminé meilleur marqueur de la NM1 en 2020 puis de la Pro B en 2024.