Robert Turner III quitte le navire fosséen

À chaque semaine la situation de Fos-Provence s’alourdit un peu plus… Défaits par la 17e fois en 20 rencontres par Boulazac mardi soir (56-82), les BYers ont, en outre, officialisé la défection de leur leader offensif, Robert Turner III.

Au sortir d’une prestation catastrophique à Pau le 28 février (4 points à 1/11), l’ancien arrière de Vitré, La Rochelle et Le Portel a réclamé la résiliation de son contrat.

« Il se sentait complètement impuissant »

« On vient de se séparer à sa demande », a confirmé Rémi Giuitta au micro de Maritima. C’est un coup dur de plus, mais on n’avait pas trop le choix. C’est sa décision. Il ne se sentait plus l’homme de la situation, il n’avait plus forcément la motivation, il m’a dit qu’il voulait nous quitter et aller trouver un autre challenge. Il avait des difficultés collectives dans le groupe. Mentalement, il avait décroché et il m’a dit, par honnêteté intellectuelle, qu’il ne voulait pas continuer car il se sentait complètement impuissant depuis le début de l’année. Dans une mission commando comme la nôtre où tout le monde doit être impliqué à 200%, c’était compliqué de le retenir contre son gré. »

Meilleur marqueur de Pro B l’an dernier avec 18,4 points de moyenne, Robert Turner III n’avait certes plus le même impact, mais il maintenait tout de même de hauts standards individuels (17,4 points), parfois en-dehors du collectif cela dit. Arrivé en janvier 2023, il avait été l’un des moteurs de la première mission sauvetage de Fos-Provence, avec notamment un énorme game-winner à Vichy. Après le maintien des BYers, c’est lui-même qui avait initié sa prolongation de contrat, faisant immédiatement part de son envie de rester.

Dans son malheur, Rémi Giuitta pourra toutefois se féliciter d’avoir eu la lucidité de qualifier, au dernier moment, Christian Eyenga comme joker, plutôt que comme remplaçant médical pour Petit Niang. Cette subtilité administrative lui permettra d’avoir une dernière cartouche à griller en faisant venir un combo-guard sur la pige de l’intérieur sénégalais. Avec l’espoir que le nouveau venu ait le même que le Rob Turner version 2024…