Robert Turner III et Junior Etou prolongent à Fos, Willan Marie-Anais bientôt pro ?

Après avoir conservé Mathieu Wojciechowski (2,03 m, 31 ans) et signé Lucas Bourhis (1,75 m, 24 ans), Fos Provence a officialisé les prolongations de Robert Turner III (1,90 m, 31 ans) et Junior Etou (2,03 m, 30 ans).

Robert Turner III est arrivé à Fos après avoir passé une partie de la saison 2023-2024 à l’ESSM Le Portel. D’abord tranchant, il s’est ensuite révélé en difficulté. Revenu en Pro B, division au sein de laquelle il avait brillé avec La Rochelle en 2022-2023, l’arrière scoreur a apporté le danger offensif attendu (18,4 points par match, 13,3 d’évaluation), offrant quelques victoires, comme à Vichy, mais tout proche de coûter très cher lors de la finale pour le maintien contre Angers (-4 d’évaluation).

Dans un rôle plus discret, mais efficace, Junior Etou, également signé en cours d’exercice après une pige au niveau supérieur (à Strasbourg), a apporté du spacing dans le jeu fosséen. Intérieur fuyant et bon shooteur, l’ancien de Cholet et Quimper a tourné à 8,6 points et 4,4 rebonds pour 9,1 d’évaluation en moyenne sur 13 matches disputés. Le Camerounais pourrait être doublé par le jeune Willan Marie-Anais (2,03 m, 19 ans). Le MVP de la saison Espoirs Pro B 2023-2024 devrait signer son contrat professionnel dans les jours ou semaines à venir.

À noter que plusieurs joueurs sont encore sous contrat : c’est le cas de Maxime Galin, Vincent Vent et Damien Bouquet, même si l’ailier beaunois manquera le début de saison suite à sa rupture du tendon d’Achille.