Facteur X du maintien de Fos, Willan Marie-Anais élu MVP du championnat Espoirs Pro B

Dès l’été 2022, Jean-Philippe Besson, à l’époque coach des Espoirs de Fos-Provence, prévenait qu’un gros potentiel était en couveuse au centre de formation des BYers : Willan Marie-Anais (2,01 m, 19 ans), présenté comme un mini Allan Dokossi, en moins tonique mais avec plus de potentiel offensif, très fluide dans son basket, à la fois intelligent et athlétique.

Performant dans le sprint final de Pro B

Il aura fallu attendre quasiment deux ans pour le voir jouer en pro mais cela valait le coup. Lancé par Rémi Giuitta dans le grand bain après la rupture du tendon d’Achille de Damien Bouquet, le natif de Pontoise a livré quatre derniers matchs convaincants avec l’équipe fosséenne : 5 points à 67%, 5,3 rebonds et 1,5 interception pour 9,3 d’évaluation en 15 minutes de moyenne. Déjà très précieux lors du succès face au leader rochelais le 28 avril (6 points, 8 rebonds et 4 interceptions), l’ancien ailier de Baie-Mahault a récidivé vendredi lors de la finale pour le maintien contre Angers (75-72). Son deuxième quart-temps avait alors été étincelant : 8 points à 4/6, 4 rebonds, 1 interception, 1 contre et 1 passe décisive pour 12 d’évaluation ! Incroyablement engagé des deux côtés du parquet, Willan Marie-Anais a également apporté un appréciable supplément de densité physique.

Moins de 24 heures plus tard, le Francilien a entretenu sa formidable dynamique. Parti à Vichy dans la matinée avec Kevin Minar et Djibril Diawara, les deux autres jeunes réquisitionnés pour faire le banc en Pro B vendredi, WMA a survolé la demi-finale des playoffs d’Espoirs Pro B contre Antibes (110-92) en cumulant 15 points à 6/11, 15 rebonds et 5 passes décisives. En parallèle de la rencontre, le poste 3-4 des BYers a été nommé MVP du championnat.

Seul au monde à l’évaluation

Un trophée logique tant le Fosséen a régné sur la saison. Après une phase aller tronquée par une fracture de trois muscles paravertébraux du dos, il a trusté tous les classements statistiques : n°1 à l’évaluation (et de loin, avec 29,3, contre 24,3 pour son dauphin Wilson Jacques !), n°3 aux points, n°3 aux rebonds, n°1 aux contres, n°8 aux interceptions, n°1 à l’adresse globale, et même … n°5 aux balles perdues ! Sur un plan purement comptable, cela donne 18,8 points à 70%, 11,2 rebonds, 3,7 passes décisives, 2,6 interceptions et 1,9 passe décisive. Le nouveau MVP, successeur de Zaccharie Perrin (Antibes) et Hassane Gueye (ASA), aura l’occasion de conclure son week-end de rêve ce dimanche par un sacre lors de la finale des playoffs contre Orléans. Pour définitivement devenir le digne successeur des Louis Labeyrie, Allan Dokossi ou Bodian Massa au sein du centre de formation de Fos-sur-Mer ?