Fos Provence maintenu, Angers relégué en NM1 !

Le dénouement de la rencontre entre Fos Provence et Angers aura été à la hauteur de cette finale pour le maintien en Pro B. Au bout du suspense, en retournant surtout une situation mal embarquée dans les deux dernières minutes de la partie, les BYers l’ont finalement emporté face à l’EAB (75-72). Fos-sur-Mer se maintient ainsi en Pro B, aux dépens de l’Étoile d’Angers, qui accompagnera Évreux en NM1 la saison prochaine.

🥲 Les larmes de Mathieu Wojciechowski : Fos assure son maintien en #ProB in extremis, après avoir été mené de 6 points à la 38e minute. pic.twitter.com/0i09E5UOIL — Alexandre Lacoste (@Alex__Lacoste) May 10, 2024

Fos-sur-Mer a longtemps contrôlé

La domination fosséenne lors des trois premiers quart-temps laissait déjà plané cette issue (59-52, 30′). En menant jusqu’à +13 en début de 2e quart-temps, notamment avec la belle première mi-temps du jeune Willan Marie-Anais (8 points), Fos-sur-Mer semblait avoir le contrôle de la situation. Mais en début de 4e quart-temps, le sol s’est dérobé sous les pieds des joueurs de Rémi Giuitta, encaissant une série de 15 points à 2 du trio Brena-Chemille – Mienandi – Poirier. On pensait alors que les Angevins allaient réussir leur incroyable pari de se maintenir, eux qui ont été de longues journées lanterne rouge de la division.

Angers pensait renverser la situation, Mathieu Wojciechowski en a décidé autrement

Sauf que les BYers n’ont pas totalement perdu pied dans cette ultime période, en étant secouru notamment par Mathieu Wojciechowski (13 points et 9 rebonds). Au cours de deux dernières minutes suffocantes, l’ancien Limougeaud a inscrit 5 des 10 derniers points fosséens, dont un panier avec la faute pour faire repasser Fos-sur-Mer devant à 44 secondes de la fin (72-70, 39′). Le meneur Jamar Diggs (14 points, 4 rebonds et 7 passes décisives) s’est ensuite chargé de conclure le maintien sur la ligne des lancers francs (75-72). Plus globalement, Fos Provence a été porté par ses ajouts en cours de saison dans cette finale pour le maintien, avec également le gros match de Mattias Markusson (14 points, 9 rebonds et 3 passes décisives), également auteur d’un panier dans ces 120 dernières secondes.

Ainsi, Fos Provence n’enchaînera pas une 2e relégation d’affilée avec sa descente de la Betclic ELITE à la Pro B la saison dernière. Le miracle angevin, lui, n’aura finalement pas eu lieu. L’EAB retrouvera la NM1 la saison prochaine, seulement deux saisons après l’avoir quittée.