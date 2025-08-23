Un problème « dans le périmètre du cœur » décelé pour Talis Soulhac, absent plusieurs semaines

Alors que la saison 2025-2026 d’Élite 2 n’a pas encore démarré, l’ADA Blois va devoir composer sans son jeune meneur Talis Soulhac (1,85 m, bientôt 19 ans). La visite médicale de reprise a révélé un souci nécessitant des examens supplémentaires et, finalement, une intervention médicale indique La Nouvelle République.

« La visite médicale a décelé quelque chose sur le périmètre du cœur qui a demandé des investigations supplémentaires », a expliqué Julien Monclar, manager général du club, vendredi soir avant le match de préparation contre Poitiers.

PROFIL JOUEUR Talis SOULHAC Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 18 ans (19/09/2006) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe du Monde U19 PTS 9,5 #58 REB 2,8 #96 PD 3,5 #25

« Les choses ont été bien faites »

Heureusement, les nouvelles sont rassurantes pour le joueur, qui a participé cet été à la Coupe du monde U19 avec l’équipe de France. « On sait aujourd’hui que les choses ont été faites et bien faites pour la santé de Talis et c’est le plus important », a insisté Julien Monclar, confirmant que l’opération a permis de résoudre le problème.

Le meneur blésois doit désormais observer un temps de récupération « significatif » avant de pouvoir retrouver les parquets. « On le verra cette saison, de ce qu’on sait, assez rapidement. Maintenant, exactement quand, ça reste à déterminer », a ajouté le manager général.

L’option d’un pigiste médical sur la table

En attendant son retour, l’ADA Blois pourrait envisager le recrutement d’un pigiste médical pour renforcer son effectif et pallier l’absence du jeune meneur.