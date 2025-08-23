Recherche
ELITE 2

Un problème « dans le périmètre du cœur » décelé pour Talis Soulhac, absent plusieurs semaines

ELITE 2 - Coup dur pour l’ADA Blois : Talis Soulhac, jeune meneur international U19, a dû subir une intervention suite à un problème décelé « dans le périmètre du cœur » lors de la visite médicale de pré-saison. Il sera éloigné des terrains pour plusieurs semaines.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un problème « dans le périmètre du cœur » décelé pour Talis Soulhac, absent plusieurs semaines

Talis Soulhac va manquer le début de saison

Crédit photo : Tuan Nguyen

Alors que la saison 2025-2026 d’Élite 2 n’a pas encore démarré, l’ADA Blois va devoir composer sans son jeune meneur Talis Soulhac (1,85 m, bientôt 19 ans). La visite médicale de reprise a révélé un souci nécessitant des examens supplémentaires et, finalement, une intervention médicale indique La Nouvelle République.

« La visite médicale a décelé quelque chose sur le périmètre du cœur qui a demandé des investigations supplémentaires », a expliqué Julien Monclar, manager général du club, vendredi soir avant le match de préparation contre Poitiers.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Talis Soulhac.jpg
Talis SOULHAC
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 18 ans (19/09/2006)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe du Monde U19
PTS
9,5
#58
REB
2,8
#96
PD
3,5
#25

« Les choses ont été bien faites »

Heureusement, les nouvelles sont rassurantes pour le joueur, qui a participé cet été à la Coupe du monde U19 avec l’équipe de France. « On sait aujourd’hui que les choses ont été faites et bien faites pour la santé de Talis et c’est le plus important », a insisté Julien Monclar, confirmant que l’opération a permis de résoudre le problème.

Le meneur blésois doit désormais observer un temps de récupération « significatif » avant de pouvoir retrouver les parquets. « On le verra cette saison, de ce qu’on sait, assez rapidement. Maintenant, exactement quand, ça reste à déterminer », a ajouté le manager général.

L’option d’un pigiste médical sur la table

En attendant son retour, l’ADA Blois pourrait envisager le recrutement d’un pigiste médical pour renforcer son effectif et pallier l’absence du jeune meneur.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
