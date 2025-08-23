Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Présaison

Une soirée de présaison animée : Orléans cartonne, Quimper confirme, Roanne déroule

Présaison - Vendredi 22 août, plusieurs clubs d’Élite 2 et de Nationale 1 étaient sur les parquets pour affiner leur préparation. Si les Béliers de Quimper, l’OLB et la Chorale de Roanne ont imposé leur loi, d’autres comme Blois ou Antibes se sont inclinés de justesse.
|
00h00
Résumé
Écouter
Une soirée de présaison animée : Orléans cartonne, Quimper confirme, Roanne déroule

Antoine Diot et la Chorale de Roanne ont gagné à Vichy en présaison

Crédit photo : Chorale de Roanne / JA Vichy

L’été avance et les matches de présaison se multiplient. Ce vendredi 22 août, le public a pu assister à plusieurs oppositions de préparation entre formations d’Élite 2 et de Nationale 1. Une soirée riche en enseignements avec des confirmations et quelques surprises.

LIRE AUSSI

Quimper prend ses marques à Saint-Brieuc

Promu en Élite 2, Quimper continue son sans-faute. Face à l’Union Rennes Basket, pensionnaire de Nationale 1, les Béliers ont vite pris le dessus pour s’imposer largement (84-61). Portés par un Terrell Gomez inspiré et l’impact d’Injai, les hommes de Thibault Wolicki ont signé leur deuxième succès estival après celui face à Fougères. « J’ai vraiment aimé notre 3e quart-temps dans l’intensité, la dureté et le jeu de relance », a expliqué le coach quimpérois à Ouest-France.

Champagne Basket l’emporte dans le derby des Ardennes

En déplacement à Charleville-Mézières, le Champagne Basket a pris le meilleur sur l’Étoile locale (92-82). Longtemps accrochés, les Marnais ont fait la différence au retour des vestiaires grâce à Samuta Avea (20 points). Pour Charleville, la soirée a été ternie par la blessure à la cheville de Sébastien Michineau.

Orléans démarre fort, Roanne impressionne

De son côté, Orléans Loiret Basket a offert un récital offensif face à Tours (101-55). Tomislav Gabric (23 points) a mené la charge d’une équipe déjà en place, adroite de loin et solide défensivement.

Image

Dans le derby auvergnat, la Chorale de Roanne n’a laissé aucune chance à Vichy (78-54). Privée de plusieurs cadres, la JAV n’a pas pu rivaliser face à l’armada de Thomas Andrieux, sérieuse et dominatrice au rebond.

Antibes surpris, Blois battu à domicile

Parmi les surprises de la soirée, Antibes s’est incliné à domicile d’un petit point face au promu NM1, le Pays Salonais Basket 13 (84-85). Un joli coup pour le club provençal.

Même scénario cruel pour Blois, défait à domicile par Poitiers (76-77). « Il reste encore beaucoup de travail », a admis Andy Thornton-Jones, coach du PB86, au micro de La Nouvelle République.

Tous les résultats du vendredi 22 août

  • Union Rennes – Quimper : 61-84

  • Charleville – Champagne Basket : 82-92

  • Hyères-Toulon – Fos-sur-Mer : 69-59

  • Boulazac – Pau : 87-85

  • Antibes – PSB 13 : 84-85

  • Vichy – Roanne : 54-78

  • Orléans – Tours : 101-55

  • Rouen – Le Havre : 64-68

  • Blois – Poitiers : 76-77

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NM1
NM1
Suivre
Quimper
Quimper
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Équipe de France
00h00L’été noir des équipes de France jeunes : zéro titre et le pire bilan depuis 10 ans !
EuroBasket U16 Féminin
00h00Les Bleuettes sauvent l’honneur en terminant 7e de l’EuroBasket U16
Talis Soulhac va manquer le début de saison
ELITE 2
00h00Un problème « dans le périmètre du cœur » décelé pour Talis Soulhac, absent plusieurs semaines
Antoine Diot et la Chorale de Roanne ont gagné à Vichy en présaison
NM1
00h00Une soirée de présaison animée : Orléans cartonne, Quimper confirme, Roanne déroule
EuroBasket
00h00Plébiscitée par les médias, les personnalités basket et… Omar Sy, la Serbie annonce son roster final
NM2
00h00Un renfort estampillé LNB pour le CS Gravenchon
canada kyshawn george
AmeriCup
00h00Pour sa première avec le Canada, Kyshawn George se pose en leader
strazel préparation eurobasket
EuroBasket
00h00Matthew Strazel va manquer le dernier match de préparation à l’EuroBasket 2025
Betclic ELITE
00h00À la recherche d’un club, Charles Kahudi est partenaire d’entraînement à l’Élan Chalon
Présaison
00h00Bastien Pinault manque le tir de la gagne : Boulazac l’emporte d’une courte tête en préparation contre l’Élan Béarnais
1 / 0
Livenews NBA
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012
NBA
00h00Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026
Jayson Tatum contre les Clippers face à Kobe Brown
NBA
00h00Boston vend du rêve avec Tatum, mais les fans redoutent un come-back trop rapide
Shai Gilgeous-Alexander attaquant sur Andrew Nembhard lors de finales NBA 2025
NBA
00h00Oklahoma City vs Indiana : la NBA mise sur une revanche, les fans redoutent un massacre
Kevin Durant face à Anthony Edwards lors de la rencontre qui opposait les Suns aux Timberwolves
NBA
00h00La NBA 2025 a explosé ses stars comme des cartes Pokémon : panique ou stratégie secrète ?
La salle des Spurs vide avant la rencontre face aux Clippers
NBA
00h00Les Spurs investissent 2,1 milliards $ dans une nouvelle salle : un pari colossal pour redessiner San Antonio d’ici 2032
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
1 / 0