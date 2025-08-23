Une soirée de présaison animée : Orléans cartonne, Quimper confirme, Roanne déroule

L’été avance et les matches de présaison se multiplient. Ce vendredi 22 août, le public a pu assister à plusieurs oppositions de préparation entre formations d’Élite 2 et de Nationale 1. Une soirée riche en enseignements avec des confirmations et quelques surprises.

Quimper prend ses marques à Saint-Brieuc

Promu en Élite 2, Quimper continue son sans-faute. Face à l’Union Rennes Basket, pensionnaire de Nationale 1, les Béliers ont vite pris le dessus pour s’imposer largement (84-61). Portés par un Terrell Gomez inspiré et l’impact d’Injai, les hommes de Thibault Wolicki ont signé leur deuxième succès estival après celui face à Fougères. « J’ai vraiment aimé notre 3e quart-temps dans l’intensité, la dureté et le jeu de relance », a expliqué le coach quimpérois à Ouest-France.

Champagne Basket l’emporte dans le derby des Ardennes

En déplacement à Charleville-Mézières, le Champagne Basket a pris le meilleur sur l’Étoile locale (92-82). Longtemps accrochés, les Marnais ont fait la différence au retour des vestiaires grâce à Samuta Avea (20 points). Pour Charleville, la soirée a été ternie par la blessure à la cheville de Sébastien Michineau.

Orléans démarre fort, Roanne impressionne

De son côté, Orléans Loiret Basket a offert un récital offensif face à Tours (101-55). Tomislav Gabric (23 points) a mené la charge d’une équipe déjà en place, adroite de loin et solide défensivement.

Dans le derby auvergnat, la Chorale de Roanne n’a laissé aucune chance à Vichy (78-54). Privée de plusieurs cadres, la JAV n’a pas pu rivaliser face à l’armada de Thomas Andrieux, sérieuse et dominatrice au rebond.

𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐫𝐭𝐢𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞𝐮𝐬𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐨𝐬 𝐂𝐡𝐨𝐫𝐚𝐥𝐢𝐞𝐧𝐬 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐕𝐢𝐜𝐡𝐲 (𝟓𝟒-𝟕𝟖) 👉 Prochain rendez-vous pour le tournoi d'Aix vendredi 29 à 17h30 face à Antibes puis le samedi 14h30 face à Blois !#ChoraleNation pic.twitter.com/zlO5CeXcGT — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) August 22, 2025

Antibes surpris, Blois battu à domicile

Parmi les surprises de la soirée, Antibes s’est incliné à domicile d’un petit point face au promu NM1, le Pays Salonais Basket 13 (84-85). Un joli coup pour le club provençal.

Même scénario cruel pour Blois, défait à domicile par Poitiers (76-77). « Il reste encore beaucoup de travail », a admis Andy Thornton-Jones, coach du PB86, au micro de La Nouvelle République.