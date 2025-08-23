Bastien Pinault manque le tir de la gagne : Boulazac l’emporte d’une courte tête en préparation contre l’Élan Béarnais

À l’occasion de leur premier match de préparation, Élan Béarnais et Boulazac ont livré une belle bataille à Bordeaux ce vendredi 22 août (85-87). La formation fraîchement promue en Betclic ELITE a finalement eu le dernier mot.

L’EBPLO craque dans les cinq dernières minutes

Devant pendant la quasi-totalité de la rencontre, les hommes de Mickaël Hay ont montré de très belles choses ce vendredi soir sur le parquet de Bordeaux. Face à Boulazac, promu en Betclic ELITE, les Béarnais ont fait jeu égal avec les Périgourdins pendant 40 minutes. Toujours privé de Sitraka Raharimanantoanina, tout juste revenu de sélection, l’EBPLO a montré un très beau visage avec de belles séquences collectives. Si le BBD abordait cette rencontre avec beaucoup d’absents de marque, les joueurs d’Alexandre Ménard ont tenu le choc jusqu’à la fin malgré une ultime frayeur en toute fin de match.

En tête à la mi-temps (51-44, 20′), les coéquipiers d’un Bastien Pinault toujours aussi efficace (15 points à 3/5 à 3- points et 2 passes décisives) ont apporté de belles garanties au coach Hay. Diabolique en début de rencontre, le capitaine a pourtant perdu son adresse en toute fin de match, manquant notamment le tir de la gagne.

Malgré la courte défaite (85-87), l’entraîneur palois peut se satisfaire des bons débuts de ses nouvelles recrues. À l’instar du capitaine, les deux nouveaux venus Marvin Clark Jr. (13 points à 5/7 aux tirs, 6 rebonds et 1 passe décisive) et Bryce Nze (14 points à 5/6 aux tirs et 3 rebonds) ont eux aussi noirci la feuille de statistiques.

Cette courte défaite pourra permettre au coach de faire des ajustements dès le prochain match. Les Béarnais recevront l’Union Tarbes Lourdes le mercredi 27 août à 19h30 au Gymnase Bruno-Tarricq pour un deuxième match de préparation. Quant au BBD, il participera au Trophée du Golf les 30 et 31 août prochain, avec Cholet, Nanterre et le Mans.

Les statistiques du match