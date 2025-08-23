Recherche
Présaison

Bastien Pinault manque le tir de la gagne : Boulazac l’emporte d’une courte tête en préparation contre l’Élan Béarnais

En tête pendant tout le match, l’Élan Béarnais a fini par céder face à Boulazac ce vendredi soir (85-87) à l'occasion de son premier match de préparation à Bordeaux. Le capitaine Bastien Pinault a manqué le tir de la gagne en toute fin de rencontre.
|
00h00
Résumé
Écouter
Bastien Pinault manque le tir de la gagne : Boulazac l’emporte d’une courte tête en préparation contre l’Élan Béarnais

Celui qui tourne à 48,8% à 3-points cette saison a encore fait parler son talent de shooteur

Crédit photo : Sébastien Grasset

À l’occasion de leur premier match de préparation, Élan Béarnais et Boulazac ont livré une belle bataille à Bordeaux ce vendredi 22 août (85-87). La formation fraîchement promue en Betclic ELITE a finalement eu le dernier mot.

L’EBPLO craque dans les cinq dernières minutes

Devant pendant la quasi-totalité de la rencontre, les hommes de Mickaël Hay ont montré de très belles choses ce vendredi soir sur le parquet de Bordeaux. Face à Boulazac, promu en Betclic ELITE, les Béarnais ont fait jeu égal avec les Périgourdins pendant 40 minutes. Toujours privé de Sitraka Raharimanantoanina, tout juste revenu de sélection, l’EBPLO a montré un très beau visage avec de belles séquences collectives. Si le BBD abordait cette rencontre avec beaucoup d’absents de marque, les joueurs d’Alexandre Ménard ont tenu le choc jusqu’à la fin malgré une ultime frayeur en toute fin de match.

En tête à la mi-temps (51-44, 20′), les coéquipiers d’un Bastien Pinault toujours aussi efficace (15 points à 3/5 à 3- points et 2 passes décisives) ont apporté de belles garanties au coach Hay. Diabolique en début de rencontre, le capitaine a pourtant perdu son adresse en toute fin de match, manquant notamment le tir de la gagne.

Malgré la courte défaite (85-87), l’entraîneur palois peut se satisfaire des bons débuts de ses nouvelles recrues. À l’instar du capitaine, les deux nouveaux venus Marvin Clark Jr. (13 points à 5/7 aux tirs, 6 rebonds et 1 passe décisive) et Bryce Nze (14 points à 5/6 aux tirs et 3 rebonds) ont eux aussi noirci la feuille de statistiques.

Cette courte défaite pourra permettre au coach de faire des ajustements dès le prochain match. Les Béarnais recevront l’Union Tarbes Lourdes le mercredi 27 août à 19h30 au Gymnase Bruno-Tarricq pour un deuxième match de préparation. Quant au BBD, il participera au Trophée du Golf les 30 et 31 août prochain, avec Cholet, Nanterre et le Mans.

Les statistiques du match

 

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
