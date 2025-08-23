Recherche
EuroBasket masculin

Le visage de la Pologne pour l’EuroBasket, avec Jordan Loyd et Dominik Olejniczak

Équipe surprise de l'EuroBasket 2022, avec sa 4e place, la Pologne est au complet pour l'édition 2025, qu'elle entamera à la maison, du côté de Katowice.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le visage de la Pologne pour l’EuroBasket, avec Jordan Loyd et Dominik Olejniczak

Dominik Olejniczak et la Pologne ont une quatrième place à défendre à l’Euro

Crédit photo : FIBA

Surprenante demi-finaliste de l’EuroBasket 2022, la Pologne a traversé de nombreuses turbulences depuis sa glorieuse épopée berlinoise. Pas idéal pour préparer un championnat d’Europe à domicile, avec l’appui du public de Katowice pour les matchs de poule.

Trois ans après avoir échoué au pied du podium, la Pologne a perdu son scoreur naturalisé, A.J. Slaughter (qui a d’ailleurs signé « à la maison », avec Anwil), mais l’a remplacé par le Monégasque Jordan Loyd, convaincu par son amitié avec la star nationale, Mateusz Ponitka.

LIRE AUSSI

Les deux anciens coéquipiers du Zénith Saint-Pétersbourg seront les leaders d’une sélection polonaise qui aura peut-être également quelques supporters à Saint-Quentin grâce à la présence de Dominik Olejniczak, l’ancien All-Star de Betclic ÉLITE, parti en Italie.

La Pologne affrontera notamment l’équipe de France le 2 septembre à 20h30.

Les 12 Polonais pour l’EuroBasket :

  • Aleksander Balcerowski
  • Aleksander Dziewa
  • Tomasz Gielo
  • Kamil Laczynski
  • Jordan Loyd
  • Michal Michalak
  • Dominik Olejniczak
  • Andrzej Pluta
  • Mateusz Ponitka
  • Michal Sokolowski
  • Szymon Zapala
  • Przemyslaw Zolnierewicz
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
pauldoux
Dom est au summum de sa carrière
