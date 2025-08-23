Le visage de la Pologne pour l’EuroBasket, avec Jordan Loyd et Dominik Olejniczak

Surprenante demi-finaliste de l’EuroBasket 2022, la Pologne a traversé de nombreuses turbulences depuis sa glorieuse épopée berlinoise. Pas idéal pour préparer un championnat d’Europe à domicile, avec l’appui du public de Katowice pour les matchs de poule.

Trois ans après avoir échoué au pied du podium, la Pologne a perdu son scoreur naturalisé, A.J. Slaughter (qui a d’ailleurs signé « à la maison », avec Anwil), mais l’a remplacé par le Monégasque Jordan Loyd, convaincu par son amitié avec la star nationale, Mateusz Ponitka.

Les deux anciens coéquipiers du Zénith Saint-Pétersbourg seront les leaders d’une sélection polonaise qui aura peut-être également quelques supporters à Saint-Quentin grâce à la présence de Dominik Olejniczak, l’ancien All-Star de Betclic ÉLITE, parti en Italie.

La Pologne affrontera notamment l’équipe de France le 2 septembre à 20h30.

Les 12 Polonais pour l’EuroBasket :