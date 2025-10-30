Recherche
EuroCup

Jerry Boutsiele sort son meilleur match en EuroCup, Zacharie Perrin continue de briller dans le vide pour Hambourg

En plus du match entre le Besiktas Istanbul et la JL Bourg, qui a réuni Ismaël Kamagate et les tricolores de la Jeu, plusieurs autres Français ont foulé les parquets d'EuroCup ce mercredi. Voici leur récap'.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jerry Boutsiele sort son meilleur match en EuroCup, Zacharie Perrin continue de briller dans le vide pour Hambourg

Meilleur match européen pour Jerry Boutsiele cette saison

Crédit photo : Bosna BH / Ednan Turalic

Le Buducnost VOLI Podgorica continue sa montée en puissance avec un 4ème succès consécutif toutes compétitions confondues. Les coéquipiers d’Axel Bouteille et Jerry Boutsiele ont décroché une précieuse victoire sur le parquet du Lietkabelis Panevezys (91-98) pour cette 5ème journée d’EuroCup et équilibrent leur bilan à 3 victoires et 2 défaites dans le groupe B.

– Journée 5

Les Français de Podgorica rentables dans la victoire

Une fois encore, le duo français du Buducnost a répondu présent. Axel Bouteille a inscrit 15 points 7/10 en seulement 17 minutes.

Axel BOUTEILLE
Axel BOUTEILLE
15
PTS
0
REB
1
PDE
Logo EuroCup
LIE
91 98
BUD

De son côté, Jerry Boutsiele a cumulé 11 points et 8 rebonds pour 19 d’évaluation en 20 minutes, réalisant au passage son meilleur match en Coupe d’Europe cette saison. Leur régularité s’affirme comme un atout majeur pour le club monténégrin dans cette campagne européenne.

Jerry BOUTSIELE
Jerry BOUTSIELE
11
PTS
8
REB
0
PDE
Logo EuroCup
LIE
91 98
BUD

Des miettes pour Diakité

De son côté, alors qu’il tourne à 6 minutes en moyenne depuis le début de saison en EuroCup, Mohamed Diakité (19 ans) continue d’avoir un peu de temps de jeu avec Ulm. Cette fois, l’ancien espoir de Saint-Quentin a eu droit à 3 minutes et 30 secondes de jeu (pour 2 rebonds), dans une défaite face aux Niners Chemnitz de l’ex-gravelinois Corey Davis (25 points).

Mohamed DIAKITE
Mohamed DIAKITE
0
PTS
2
REB
0
PDE
Logo EuroCup
CHE
89 78
ULM

Benitez et Manresa s’inclinent lourdement à domicile

Puisque la JL Bourg a chuté dans le choc à Besiktas, qui n’en était finalement pas un (60-90), le Bahcesehir Istanbul est la dernière équipe invaincue de l’EuroCup. Les Turcs l’ont emporté 81-67 à Manresa, malgré les efforts d’Hugo Benitez, auteur de 10 points à 5/13 en 22 minutes. Signe des difficultés catalanes : l’ancien bressan n’a distribué qu’une seule passe décisive, son plus petit total dans un match depuis le 5 avril à Dijon.

Hugo BENITEZ
Hugo BENITEZ
10
PTS
1
REB
1
PDE
Logo EuroCup
MAN
67 81
BAH

Nouvelle défaite pour Hambourg malgré un Zacharie Perrin encore productif

A contrario, Hambourg reste la dernière équipe fanny de la compétition. Malgré les efforts d’un Zacharie Perrin toujours productif en sortie de banc (17 points à 7/10, 7 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre), qui tourne en double-double depuis le début de la campagne continentale (11,4 points à 56% et 10 rebonds), les Allemands ne décollent pas, vaincus 76-95 à la maison par Cluj-Napoca.

Zacharie PERRIN
Zacharie PERRIN
17
PTS
7
REB
1
PDE
Logo EuroCup
HAM
76 95
UBT
