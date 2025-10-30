Jerry Boutsiele sort son meilleur match en EuroCup, Zacharie Perrin continue de briller dans le vide pour Hambourg

Le Buducnost VOLI Podgorica continue sa montée en puissance avec un 4ème succès consécutif toutes compétitions confondues. Les coéquipiers d’Axel Bouteille et Jerry Boutsiele ont décroché une précieuse victoire sur le parquet du Lietkabelis Panevezys (91-98) pour cette 5ème journée d’EuroCup et équilibrent leur bilan à 3 victoires et 2 défaites dans le groupe B.

Les Français de Podgorica rentables dans la victoire

Une fois encore, le duo français du Buducnost a répondu présent. Axel Bouteille a inscrit 15 points 7/10 en seulement 17 minutes.

De son côté, Jerry Boutsiele a cumulé 11 points et 8 rebonds pour 19 d’évaluation en 20 minutes, réalisant au passage son meilleur match en Coupe d’Europe cette saison. Leur régularité s’affirme comme un atout majeur pour le club monténégrin dans cette campagne européenne.

Des miettes pour Diakité

De son côté, alors qu’il tourne à 6 minutes en moyenne depuis le début de saison en EuroCup, Mohamed Diakité (19 ans) continue d’avoir un peu de temps de jeu avec Ulm. Cette fois, l’ancien espoir de Saint-Quentin a eu droit à 3 minutes et 30 secondes de jeu (pour 2 rebonds), dans une défaite face aux Niners Chemnitz de l’ex-gravelinois Corey Davis (25 points).

Benitez et Manresa s’inclinent lourdement à domicile

Puisque la JL Bourg a chuté dans le choc à Besiktas, qui n’en était finalement pas un (60-90), le Bahcesehir Istanbul est la dernière équipe invaincue de l’EuroCup. Les Turcs l’ont emporté 81-67 à Manresa, malgré les efforts d’Hugo Benitez, auteur de 10 points à 5/13 en 22 minutes. Signe des difficultés catalanes : l’ancien bressan n’a distribué qu’une seule passe décisive, son plus petit total dans un match depuis le 5 avril à Dijon.

Nouvelle défaite pour Hambourg malgré un Zacharie Perrin encore productif

A contrario, Hambourg reste la dernière équipe fanny de la compétition. Malgré les efforts d’un Zacharie Perrin toujours productif en sortie de banc (17 points à 7/10, 7 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre), qui tourne en double-double depuis le début de la campagne continentale (11,4 points à 56% et 10 rebonds), les Allemands ne décollent pas, vaincus 76-95 à la maison par Cluj-Napoca.