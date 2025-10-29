Pour sa 100e européenne, la JL Bourg n’a pas existé à Besiktas : -30 à l’arrivée !

De son piedétasle d’EuroCup, la JL Bourg est tombée très lourdement ce mercredi 29 octobre, au terme de son déplacement dans l’antre du Besiktas Istanbul (90-60). Celle-là même où le club burgien a fait ses débuts européens, à une époque pas si lointaine, le 30 septembre 2020, contre un autre club stambouliote, le Bahcesehir Koliji. Après une première mi-temps désastreuse (55-27), Bourg-en-Bresse a ainsi vu son invincibilité européenne se stopper après cinq matchs (4 victoires – 1 défaite).

Développement à venir.