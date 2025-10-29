Pour sa 100e européenne, la JL Bourg n’a pas existé à Besiktas : -30 à l’arrivée !
EuroCup - Soirée cauchemar pour la JL Bourg à Besiktas : pour le 100e match européen de son histoire, le club de l'Ain a été balayé sur le parquet turc (90-60). Il s'agit de la première défaite burgienne en EuroCup cette saison, après avoir commencé par quatre victoires.
Assemian Moularé et la JL Bourg ont vécu une soirée difficile contre Besiktas.
Crédit photo : Jacques Cormarèche
De son piedétasle d’EuroCup, la JL Bourg est tombée très lourdement ce mercredi 29 octobre, au terme de son déplacement dans l’antre du Besiktas Istanbul (90-60). Celle-là même où le club burgien a fait ses débuts européens, à une époque pas si lointaine, le 30 septembre 2020, contre un autre club stambouliote, le Bahcesehir Koliji. Après une première mi-temps désastreuse (55-27), Bourg-en-Bresse a ainsi vu son invincibilité européenne se stopper après cinq matchs (4 victoires – 1 défaite).
