EuroCup

Pour sa 100e européenne, la JL Bourg n’a pas existé à Besiktas : -30 à l’arrivée !

EuroCup - Soirée cauchemar pour la JL Bourg à Besiktas : pour le 100e match européen de son histoire, le club de l'Ain a été balayé sur le parquet turc (90-60). Il s'agit de la première défaite burgienne en EuroCup cette saison, après avoir commencé par quatre victoires.
00h00
Pour sa 100e européenne, la JL Bourg n'a pas existé à Besiktas : -30 à l'arrivée !

Assemian Moularé et la JL Bourg ont vécu une soirée difficile contre Besiktas.

Crédit photo : Jacques Cormarèche

De son piedétasle d’EuroCup, la JL Bourg est tombée très lourdement ce mercredi 29 octobre, au terme de son déplacement dans l’antre du Besiktas Istanbul (90-60). Celle-là même où le club burgien a fait ses débuts européens, à une époque pas si lointaine, le 30 septembre 2020, contre un autre club stambouliote, le Bahcesehir Koliji. Après une première mi-temps désastreuse (55-27), Bourg-en-Bresse a ainsi vu son invincibilité européenne se stopper après cinq matchs (4 victoires – 1 défaite).

Développement à venir.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
EuroCup
EuroCup
