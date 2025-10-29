Recherche
NBA

Mohamed Diawara a joué ses premières secondes avec les Knicks : 56e joueur français de l’histoire en NBA !

En entrant en jeu à la fin du premier quart-temps entre Milwaukee et New York, Mohamed Diawara est devenu le 56e joueur français de l'histoire à fouler un parquet NBA.
00h00
Ici en présaison contre Charlotte, Mohamed Diawara a joué 34 secondes mardi à Milwaukee pour son premier match officiel en NBA

Crédit photo : Vincent Carchietta / Imagn Images

Le chemin est encore long pour faire de Mohamed Diawara un vrai joueur NBA, mais l’ailier parisien l’est officiellement devenu la nuit dernière sur le parquet de Milwaukee.

Alors qu’il restait 34 secondes à jouer dans le premier quart-temps, le rookie des Knicks a été envoyé au feu par Mike Brown. Et il a même cru s’offrir sa première action positive en contrant un lay-up de Landry Shamet, mais le ballon avait déjà touché la planche… Rappelé sur le banc pour le début du deuxième quart-temps, le 51e choix de la Draft n’est plus revenu en jeu ensuite.

0
PTS
0
REB
0
PDE
MIL
121 111
NYK

Reste que ce 28 octobre demeurera mémorable pour le jeune tricolore, à la trajectoire fulgurante depuis quelques mois ! Surnuméraire dans l’effectif pléthorique de Tuomas Iisalo en 2023/24, il avait été prêté en cours de saison en Pro B, à Poitiers. Quelques semaines dans l’antichambre lui ont suffi pour faire l’unanimité, avant de devenir un élément majeur du formidable parcours de Cholet Basket en 2024/25. Et bientôt un NBAer à part entière ?

Les 56 Français vus en NBA

  1. Tony Parker (1 480 matchs)
  2. Nicolas Batum (1 211)
  3. Boris Diaw (1 183)
  4. Rudy Gobert (917)
  5. Joakim Noah (734)
  6. Evan Fournier (723)
  7. Ian Mahinmi (645)
  8. Mickaël Piétrus (626)
  9. Ronny Turiaf (520)
  10. Johan Petro (495)
  11. Kevin Séraphin (437)
  12. Timothé Luwawu-Cabarrot (343)
  13. Frank Ntilikina (336)
  14. Alexis Ajinça (296)
  15. Tariq Abdul-Wahad (249)
  16. Killian Hayes (216)
  17. Joffrey Lauvergne (212)
  18. Yakhouba Diawara (196)
  19. Rodrigue Beaubois (188)
  20. Théo Maledon (177)
  21. Guerschon Yabusele (163)
  22. Jérôme Moïso (149)
  23. Mickaël Gelabale (145)
  24. Nando De Colo (125)
  25. Ousmane Dieng (125)
  26. Bilal Coulibaly (122)
  27. Victor Wembanyama (121)
  28. Élie Okobo (108)
  29. Moussa Diabaté (108)
  30. Sekou Doumbouya (96)
  31. Rayan Rupert (93)
  32. Zaccharie Risacher (79)
  33. Alexandre Sarr (71)
  34. Tidjane Salaün (64)
  35. Killian Tillie (54)
  36. Olivier Sarr (46)
  37. Jaylen Hoard (42)
  38. Axel Toupane (37)
  39. Sidy Cissoko (35)
  40. Vincent Poirier (33)
  41. Adam Mokoka (25)
  42. Damien Inglis (20)
  43. Pacôme Dadiet (18)
  44. Petr Cornelie (13)
  45. Yves Pons (12)
  46. Antoine Rigaudeau (11)
  47. Armel Traoré (9)
  48. Pape Sy (7)
  49. Joel Ayayi (7)
  50. William Howard (2)
  51. Nolan Traoré (2)
  52. Joan Beringer (2)
  53. Malcolm Cazalon (1)
  54. Maxime Raynaud (1)
  55. Noah Penda (1)
  56. Mohamed Diawara (1)

*En gras, les joueurs encore en activité en NBA

** Joel Embiid peut être ajouté à cette liste, de même qu’Howard Carter et Bob Riley, naturalisés Français après leurs passages en NBA

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
