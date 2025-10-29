Mohamed Diawara a joué ses premières secondes avec les Knicks : 56e joueur français de l’histoire en NBA !

Le chemin est encore long pour faire de Mohamed Diawara un vrai joueur NBA, mais l’ailier parisien l’est officiellement devenu la nuit dernière sur le parquet de Milwaukee.

Alors qu’il restait 34 secondes à jouer dans le premier quart-temps, le rookie des Knicks a été envoyé au feu par Mike Brown. Et il a même cru s’offrir sa première action positive en contrant un lay-up de Landry Shamet, mais le ballon avait déjà touché la planche… Rappelé sur le banc pour le début du deuxième quart-temps, le 51e choix de la Draft n’est plus revenu en jeu ensuite.

Reste que ce 28 octobre demeurera mémorable pour le jeune tricolore, à la trajectoire fulgurante depuis quelques mois ! Surnuméraire dans l’effectif pléthorique de Tuomas Iisalo en 2023/24, il avait été prêté en cours de saison en Pro B, à Poitiers. Quelques semaines dans l’antichambre lui ont suffi pour faire l’unanimité, avant de devenir un élément majeur du formidable parcours de Cholet Basket en 2024/25. Et bientôt un NBAer à part entière ?