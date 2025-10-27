À seulement 18 ans, il signe un match historique et remet les Mavericks sur les rails

Cooper Flagg a enfin montré tout son talent lors de la victoire 139-129 des Dallas Mavericks contre les Toronto Raptors. En effet, le rookie de 18 ans a signé son meilleur match NBA : 22 points à 8/14 au tir, 4 rebonds et 4 passes. Grâce à cette performance, il a guidé Dallas vers sa première victoire de la saison.

Après deux défaites face aux Spurs et aux Wizards, les Mavericks ont enfin trouvé la bonne formule. Flagg, bien aidé par Anthony Davis (25 points) et D’Angelo Russell (24 points), a enflammé l’American Airlines Center avec ses actions spectaculaires.

OMG COOPER FLAGG POSTER 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/UsoSRbHHzq — Bleacher Report (@BleacherReport) October 27, 2025

Un dunk qui change tout

Le tournant du match est arrivé au troisième quart-temps. Menés 76-69, les Mavericks ont vu Cooper Flagg recevoir une passe en transition, dribbler une fois et s’envoler pour un dunk tonitruant sur Sandro Mamukelashvili. Le public texan a explosé.

« Quand il fait vibrer la foule comme ça, on s’en nourrit », a réagi D’Angelo Russell, passeur sur l’action. « Tout le monde veut le voir réussir. Quand il joue comme ça, c’est contagieux. »

Ce dunk a lancé un 13-0 décisif, permettant à Dallas de prendre le contrôle du match (95-85). Flagg a ajouté 7 points et 3 passes lors du run de 26-9 qui a fait basculer la rencontre.

PROFIL JOUEUR Cooper FLAGG Poste(s): Ailier Fort Taille: 206 cm Âge: 18 ans (21/12/2006) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 16,7 #75 REB 6,3 #70 PD 3,3 #81

À 18 ans et 309 jours, il devient le cinquième plus jeune joueur de l’histoire NBA à marquer au moins 20 points, aux côtés de Jermaine O’Neal, Kobe Bryant, Tracy McGrady et LeBron James. Il est aussi le deuxième, après Bryant, à inscrire 20 points sans perdre de balle avant ses 19 ans.

« Les fans ont été là dès le début, mais ce soir, on leur a enfin offert un vrai moment d’émotion », a confié Flagg après la rencontre. Dallas tentera maintenant de confirmer face au Thunder d’Oklahoma City.