Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

À seulement 18 ans, il signe un match historique et remet les Mavericks sur les rails

NBA - Cooper Flagg livre sa meilleure performance NBA avec 22 points et un dunk spectaculaire. Le numéro 1 de la Draft 2025 guide Dallas vers sa première victoire de la saison face aux Raptors (139-129).
|
00h00
Résumé
Écouter
À seulement 18 ans, il signe un match historique et remet les Mavericks sur les rails
Crédit photo : Jerome Miron-Imagn Images

Cooper Flagg a enfin montré tout son talent lors de la victoire 139-129 des Dallas Mavericks  contre les Toronto Raptors. En effet, le rookie de 18 ans a signé son meilleur match NBA : 22 points à 8/14 au tir, 4 rebonds et 4 passes. Grâce à cette performance, il a guidé Dallas vers sa première victoire de la saison.

Cooper FLAGG
Cooper FLAGG
22
PTS
4
REB
4
PDE
Logo NBA
DAL
139 129
TOR

Après deux défaites face aux Spurs et aux Wizards, les Mavericks ont enfin trouvé la bonne formule. Flagg, bien aidé par Anthony Davis (25 points) et D’Angelo Russell (24 points), a enflammé l’American Airlines Center avec ses actions spectaculaires.

Un dunk qui change tout

Le tournant du match est arrivé au troisième quart-temps. Menés 76-69, les Mavericks ont vu Cooper Flagg recevoir une passe en transition, dribbler une fois et s’envoler pour un dunk tonitruant sur Sandro Mamukelashvili. Le public texan a explosé.

« Quand il fait vibrer la foule comme ça, on s’en nourrit », a réagi D’Angelo Russell, passeur sur l’action. « Tout le monde veut le voir réussir. Quand il joue comme ça, c’est contagieux. »

Ce dunk a lancé un 13-0 décisif, permettant à Dallas de prendre le contrôle du match (95-85). Flagg a ajouté 7 points et 3 passes lors du run de 26-9 qui a fait basculer la rencontre.

PROFIL JOUEUR
Cooper FLAGG
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 206 cm
Âge: 18 ans (21/12/2006)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
16,7
#75
REB
6,3
#70
PD
3,3
#81

À 18 ans et 309 jours, il devient le cinquième plus jeune joueur de l’histoire NBA à marquer au moins 20 points, aux côtés de Jermaine O’Neal, Kobe Bryant, Tracy McGrady et LeBron James. Il est aussi le deuxième, après Bryant, à inscrire 20 points sans perdre de balle avant ses 19 ans.

« Les fans ont été là dès le début, mais ce soir, on leur a enfin offert un vrai moment d’émotion », a confié Flagg après la rencontre. Dallas tentera maintenant de confirmer face au Thunder d’Oklahoma City.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Abonnez-vous à BeBasket pour nous soutenir et bénéficier d'une expérience de lecture bien plus agréable
Médias
00h00Soutenir BeBasket en s’abonnant, c’est faire vivre un média 100% indépendant dédié au basket français
À l’étranger
00h00[Vidéos] Sekou Doumbouya et Damien Inglis en feu au Japon
ELITE 2
00h00Antoine Eïto et Antibes vers une séparation ?
NBA
00h00ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur »
NM1
00h00Loon-Plage fait venir une figure bien connue de NM1
Betclic ELITE
00h00« Des bonhommes qui nous ont expliqué le très haut niveau » : l’Élan Chalon face à la dure réalité du Paris Basketball (-40).
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Les 17 points de Bastien Grasshoff face au Portel : « Sur le terrain, j’ai pris confiance »
Betclic ELITE
00h00Théo Magrit quitte Boulazac, une possibilité pour Limoges ?
NM1
00h00Sept ans après avoir quitté Val de Seine en NM3, Thibault Alexis y retourne en NM1
Betclic ELITE
00h00Nick Calathes aurait trouvé une porte de sortie : bientôt la rupture avec l’AS Monaco ?
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00À seulement 18 ans, il signe un match historique et remet les Mavericks sur les rails
NBA
00h00Sans LeBron ni Doncic, Austin Reaves signe une performance historique et relance les Lakers
NBA
00h00ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur »
NBA
00h00Gros duel Diabaté – Sarr, premier double-double pour Gobert, toujours des difficultés pour Yabusele
Victor Wembanyama a marqué 31 points dans la victoire de San Antonio contre Brooklyn
NBA
00h00Victor Wembanyama (31 points) guide les Spurs vers une troisième victoire consécutive, face aux Nets
Nico Harrison est le GM contesté des Dallas Mavericks
NBA
00h00Dallas Mavericks : les fans réclament le renvoi de Nico Harrison après un début de saison catastrophique
NBA
00h00Victor Wembanyama contre Nolan Traoré à 19h : comment regarder le duel français de la NBA ce dimanche soir ?
Rudy Gobert revient sur l'affaire des paris truqués en NBA
NBA
00h00Rudy Gobert dénonce les dérives des paris sportifs en NBA : « Je reçois des messages après chaque match »
Alexandre Sarr au dunk lors de la victoire des Wizards à Dallas
NBA
00h00Alexandre Sarr brille à Dallas aux côtés de Kyshawn George (34 points)
NBA
00h00Joan Beringer joue son premier match NBA, les autres rookies français restent encore sur le banc
1 / 0