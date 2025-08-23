Plébiscitée par les médias, les personnalités basket et… Omar Sy, la Serbie annonce son roster final
Nikola Jokic rêve de son premier titre avec la Serbie
Vice-championne du monde en titre et médaillée de bronze aux JO de Paris 2024, la Serbie est attendue au tournant à l’EuroBasket. Après une préparation immaculée (7v-0d), le sélectionneur Svetislav Pesic a livré sa liste de 12.
Ainsi, l’enseignement principal est que Vasilije Micic, revenu jeudi à la compétition, est apte pour l’EuroBasket. Le futur leader de l’Hapoël Tel-Aviv fait partie du roster final, au contraire des trois malheureux Nikola Topic, Balsa Koprivica et Dejan Davidovac, tous coupés.
73% des journalistes accrédités votent pour la Serbie
Menée par le triple MVP NBA, Nikola Jokic, la Serbie est érigée en prétendant n°1 à la médaille d’or. Dans une enquête menée par la FIBA, 73,1% des journalistes accrédités lui prédisent le titre, loin devant l’Allemagne (10%) et la France (6,2%). De nombreuses personnalités basket comme Rudy Fernandez, Goran Dragic, Emma Meesseman, Mike James ou encore… Omar Sy votent aussi pour la Serbie.
Pourtant, la Serbie n’a jamais aussi été décevante que lorsqu’elle était favorite, à l’image de l’EuroBasket 2022 où l’Italie lui avait montré la sortie dès les 1/8e de finale. Finalistes en 2009 et 2017, les Serbes n’ont encore jamais été champions d’Europe.
Dix médaillés olympiques
Ils auront cependant, cette fois, pour eux un formidable vécu. Dix médaillés olympiques sont ainsi attendus à Riga, avec les seuls Stefan Jovic et Tristan Vukcevic pour remplacer Uros Plavsic et Dejan Davidovac.
La liste de la Serbie pour l’EuroBasket :
- Aleksa Avramovic
- Bogdan Bogdanovic
- Ognjen Dobric
- Marko Guduric
- Nikola Jokic
- Nikola Jovic
- Stefan Jovic
- Vanja Marinkovic
- Vasilije Micic
- Nikola Milutinov
- Filip Petrusev
- Tristan Vukcevic
