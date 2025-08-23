Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Plébiscitée par les médias, les personnalités basket et… Omar Sy, la Serbie annonce son roster final

Trois ans après sa désillusion en 1/8e de finale contre l'Italie, la Serbie revient à l'EuroBasket pour venir décrocher l'or. Avec Nikola Jokic en leader, les Serbes sont les favoris de la compétition.
|
00h00
Résumé
Écouter
Plébiscitée par les médias, les personnalités basket et… Omar Sy, la Serbie annonce son roster final

Nikola Jokic rêve de son premier titre avec la Serbie

Crédit photo : Julie Dumélié

Vice-championne du monde en titre et médaillée de bronze aux JO de Paris 2024, la Serbie est attendue au tournant à l’EuroBasket. Après une préparation immaculée (7v-0d), le sélectionneur Svetislav Pesic a livré sa liste de 12.

Ainsi, l’enseignement principal est que Vasilije Micic, revenu jeudi à la compétition, est apte pour l’EuroBasket. Le futur leader de l’Hapoël Tel-Aviv fait partie du roster final, au contraire des trois malheureux Nikola TopicBalsa Koprivica et Dejan Davidovac, tous coupés.

73% des journalistes accrédités votent pour la Serbie

Menée par le triple MVP NBA, Nikola Jokic, la Serbie est érigée en prétendant n°1 à la médaille d’or. Dans une enquête menée par la FIBA, 73,1% des journalistes accrédités lui prédisent le titre, loin devant l’Allemagne (10%) et la France (6,2%). De nombreuses personnalités basket comme Rudy FernandezGoran DragicEmma MeessemanMike James ou encore… Omar Sy votent aussi pour la Serbie.

Pourtant, la Serbie n’a jamais aussi été décevante que lorsqu’elle était favorite, à l’image de l’EuroBasket 2022 où l’Italie lui avait montré la sortie dès les 1/8e de finale. Finalistes en 2009 et 2017, les Serbes n’ont encore jamais été champions d’Europe.

Dix médaillés olympiques

Ils auront cependant, cette fois, pour eux un formidable vécu. Dix médaillés olympiques sont ainsi attendus à Riga, avec les seuls Stefan Jovic et Tristan Vukcevic pour remplacer Uros Plavsic et Dejan Davidovac.

La liste de la Serbie pour l’EuroBasket :

  • Aleksa Avramovic
  • Bogdan Bogdanovic
  • Ognjen Dobric
  • Marko Guduric
  • Nikola Jokic
  • Nikola Jovic
  • Stefan Jovic
  • Vanja Marinkovic
  • Vasilije Micic
  • Nikola Milutinov
  • Filip Petrusev
  • Tristan Vukcevic

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Serbie
Serbie
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
pippo
Qu'est-ce qu'on s'en tape du vote d'Omar SY .mdr
Répondre
(4) J'aime
derniermot
Alors que du vote des journalistes FIBA oui ?
Répondre
(0) J'aime
jamesnaysmith- Modifié
Soyons honnêtes, légèrement plus que celui de l'indigent Sy, qui a aucun moment ne fait foi dans le monde du basket.
(0) J'aime
viking92
En même temps, on s'en tape aussi que tu t'en tapes ;-)
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Équipe de France
00h00L’été noir des équipes de France jeunes : zéro titre et le pire bilan depuis 10 ans !
EuroBasket U16 Féminin
00h00Les Bleuettes sauvent l’honneur en terminant 7e de l’EuroBasket U16
Talis Soulhac va manquer le début de saison
ELITE 2
00h00Un problème « dans le périmètre du cœur » décelé pour Talis Soulhac, absent plusieurs semaines
Antoine Diot et la Chorale de Roanne ont gagné à Vichy en présaison
NM1
00h00Une soirée de présaison animée : Orléans cartonne, Quimper confirme, Roanne déroule
EuroBasket
00h00Plébiscitée par les médias, les personnalités basket et… Omar Sy, la Serbie annonce son roster final
NM2
00h00Un renfort estampillé LNB pour le CS Gravenchon
canada kyshawn george
AmeriCup
00h00Pour sa première avec le Canada, Kyshawn George se pose en leader
strazel préparation eurobasket
EuroBasket
00h00Matthew Strazel va manquer le dernier match de préparation à l’EuroBasket 2025
Betclic ELITE
00h00À la recherche d’un club, Charles Kahudi est partenaire d’entraînement à l’Élan Chalon
Présaison
00h00Bastien Pinault manque le tir de la gagne : Boulazac l’emporte d’une courte tête en préparation contre l’Élan Béarnais
1 / 0
Livenews NBA
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012
NBA
00h00Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026
Jayson Tatum contre les Clippers face à Kobe Brown
NBA
00h00Boston vend du rêve avec Tatum, mais les fans redoutent un come-back trop rapide
Shai Gilgeous-Alexander attaquant sur Andrew Nembhard lors de finales NBA 2025
NBA
00h00Oklahoma City vs Indiana : la NBA mise sur une revanche, les fans redoutent un massacre
Kevin Durant face à Anthony Edwards lors de la rencontre qui opposait les Suns aux Timberwolves
NBA
00h00La NBA 2025 a explosé ses stars comme des cartes Pokémon : panique ou stratégie secrète ?
La salle des Spurs vide avant la rencontre face aux Clippers
NBA
00h00Les Spurs investissent 2,1 milliards $ dans une nouvelle salle : un pari colossal pour redessiner San Antonio d’ici 2032
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
1 / 0