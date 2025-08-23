Recherche
NM2

Un renfort estampillé LNB pour le CS Gravenchon

Pensionnaire des trois premières divisions du basket français depuis la saison 2011/12, Bryan Pamba va découvrir la NM2 avec le CS Gravenchon.
|
00h00
Un renfort estampillé LNB pour le CS Gravenchon

Bryan Pamba lors d’un Fos – Angers le

Crédit photo : Sébastien Grasset

Éloigné des parquets français depuis le maintien arraché par Fos-Provence en 2024, où il a tenu un rôle anecdotique dans la remontada lors de sa pige médicale (0,3 point à 11% et 1 passe décisive en 7 matchs), Bryan Pamba (1,89 m, 33 ans) est de retour !

Sacré champion de Côte d’Ivoire l’an dernier avec l’Abidjan Basket Club Fighters (son deuxième trophée en carrière après le sacre de Rouen en NM1 en 2023), le Parisien a refait surface en Nationale 2.

Une première expérience en NM2

L’international ivoirien, vice-champion d’Afrique en 2021 avec les Éléphants, s’est ainsi engagé avec le CS Gravenchon, double finaliste du Trophée Coupe de France.

La NM2 sera une découverte pour lui puisqu’il a déjà goûté à tous les autres niveaux du basket français : la Pro A, passant même tout près d’une finale en 2012 avec Orléans, la Pro B majoritairement (Lille, Nantes, Roanne, Caen, Poitiers) et la NM1, ces dernières années, avec Rennes et Rouen. Embêté par les blessures depuis sa saison rouennaise, alors qu’il tournait encore à 11,1 points et 5,6 passes décisives de moyenne, Pamba tentera de se relancer avec Gravenchon.

Commentaires

valduhavre
Belle information, délivrée en temps et en heure, vu que la signature ne date que de 5 bonnes semaines!
Répondre
(0) J'aime
jeildo
C’est de la N2 …
Répondre
(0) J'aime
valduhavre
Et alors? La N2 ne mérite pas le respect? Ne t'engage pas sur un terrain que tu ne peux pas gagner... C'est injustifiable avec respect. Sans respect, c'est facile mais ça ne marche pas mieux...
(0) J'aime
jeildo
Je n’ai pas dit qu’elle ne méritait pas de respect mais si maintenant il faut que Bebasket annonce chaque signature de N2 dans les jours qui suivent l’annonce officielle ça va devenir illisible
(0) J'aime
valduhavre
Entre les jours qui suivent et 5 semaines, il y a de le marge. Il y a même la possibilité de faire un récapitulatif plus ou moins régulier. Mais ça implique d'en avoir quelque chose à faire. PS: leur article arrive 36 heures après que je leur ai signalé que Pamba n'était plus libre comme il était encore mentionné dans l'article dédié aux joueurs encore libres. En fait, ils n'avaient même pas l'information!
(0) J'aime
