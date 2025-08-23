Un renfort estampillé LNB pour le CS Gravenchon

Éloigné des parquets français depuis le maintien arraché par Fos-Provence en 2024, où il a tenu un rôle anecdotique dans la remontada lors de sa pige médicale (0,3 point à 11% et 1 passe décisive en 7 matchs), Bryan Pamba (1,89 m, 33 ans) est de retour !

Sacré champion de Côte d’Ivoire l’an dernier avec l’Abidjan Basket Club Fighters (son deuxième trophée en carrière après le sacre de Rouen en NM1 en 2023), le Parisien a refait surface en Nationale 2.

Une première expérience en NM2

L’international ivoirien, vice-champion d’Afrique en 2021 avec les Éléphants, s’est ainsi engagé avec le CS Gravenchon, double finaliste du Trophée Coupe de France.

La NM2 sera une découverte pour lui puisqu’il a déjà goûté à tous les autres niveaux du basket français : la Pro A, passant même tout près d’une finale en 2012 avec Orléans, la Pro B majoritairement (Lille, Nantes, Roanne, Caen, Poitiers) et la NM1, ces dernières années, avec Rennes et Rouen. Embêté par les blessures depuis sa saison rouennaise, alors qu’il tournait encore à 11,1 points et 5,6 passes décisives de moyenne, Pamba tentera de se relancer avec Gravenchon.