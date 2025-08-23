Les Bleuettes sauvent l’honneur en terminant 7e de l’EuroBasket U16

C’est probablement l’une des victoires qui les laissera le plus indifférentes de leur carrière. Les Bleuettes ont battu la Pologne (64-52) afin de terminer à la 7e place de l’EuroBasket U16. Ce qui leur fait certainement une belle jambe…

Pour cause, aucun des deux objectifs fédéraux n’a été rempli au cours de cette campagne roumaine. L’espoir d’une médaille s’est envolé lors d’une leçon de basket reçue des mains de l’Espagne en quart de finale (53-72) et la perspective d’une participation à la prochaine Coupe du Monde U17 n’est pas venue rehausser le bilan. La courte défaite contre l’Italie (63-64) lors du premier match de classement a acté le constat d’échec autour de cette compétition.

Encore menées par Lindiwe David Essaga (19 points à 7/12, 6 rebonds et 6 passes décisives), les joueuses de Julien Egloff ont tout de même eu l’honneur de terminer sur une bonne note, en étouffant des Polonaises contenues à 36 points après trois quarts-temps.

Un match qui confirme, malheureusement, que les Bleuettes ont payé un lourd tribut lors de cet Euro. Blessée en première mi-temps contre l’Italie, Camille Sevaux n’était pas sur le parquet. Sachant que Paula Solier s’était déjà rompu les ligaments croisés lors de la rencontre inaugurale…

Le bilan des équipes de France juniors en 2025 :