Équipe de France

Les Bleuettes sauvent l’honneur en terminant 7e de l’EuroBasket U16

Victorieuse de la Pologne en match de classement, l'équipe de France U16 féminine termine 7e de son championnat d'Europe. Pour un bilan forcément décevant par rapport aux attentes initiales.
00h00
Les Bleuettes sauvent l’honneur en terminant 7e de l’EuroBasket U16

Quelques sourires lors de la photo finale des U16

Crédit photo : FIBA

C’est probablement l’une des victoires qui les laissera le plus indifférentes de leur carrière. Les Bleuettes ont battu la Pologne (64-52) afin de terminer à la 7e place de l’EuroBasket U16. Ce qui leur fait certainement une belle jambe…

– Class.7-8

Pour cause, aucun des deux objectifs fédéraux n’a été rempli au cours de cette campagne roumaine. L’espoir d’une médaille s’est envolé lors d’une leçon de basket reçue des mains de l’Espagne en quart de finale (53-72) et la perspective d’une participation à la prochaine Coupe du Monde U17 n’est pas venue rehausser le bilan. La courte défaite contre l’Italie (63-64) lors du premier match de classement a acté le constat d’échec autour de cette compétition.

Encore menées par Lindiwe David Essaga (19 points à 7/12, 6 rebonds et 6 passes décisives), les joueuses de Julien Egloff ont tout de même eu l’honneur de terminer sur une bonne note, en étouffant des Polonaises contenues à 36 points après trois quarts-temps.

Lindiwe DAVID ESSAGA
Lindiwe DAVID ESSAGA
19
PTS
6
REB
6
PDE
Logo EuroBasket U16 Féminin
FRA
64 52
POL

Un match qui confirme, malheureusement, que les Bleuettes ont payé un lourd tribut lors de cet Euro. Blessée en première mi-temps contre l’Italie, Camille Sevaux n’était pas sur le parquet. Sachant que Paula Solier s’était déjà rompu les ligaments croisés lors de la rencontre inaugurale…

Le bilan des équipes de France juniors en 2025 :

  • U20M : médaille de bronze (défaite 71-81 contre la Lituanie en demi)
  • U19M : 10e (défaite 79-86 contre la Suisse en 1/8e)
  • U18M : médaille d’argent (défaite 81-82 contre l’Espagne en finale)
  • U16M : 5e (défaite 73-76 contre l’Italie en quart)
  • U20F : 13e (défaite 74-81 contre Israël en 1/8e)
  • U19F : 5e (défaite 65-70 contre les États-Unis en quart)
  • U18F : médaille de bronze (défaite 65-71 contre l’Espagne en demi)
  • U16F : 7e (défaite 53-72 contre l’Espagne en quart)
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
