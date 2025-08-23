Darius McGhee, le nouveau meneur de la JL Bourg, va devenir arménien

La JL Bourg tient le premier Arménien de son histoire ! Signé avec le statut de joueur Américain en juin, Darius McGhee (1,75 m, 26 ans) évoluera finalement sous l’étiquette de joueur Bosman.

Débarqué dans l’Ain en cours de semaine, le nouveau meneur burgien arrivait en droite lignée d’Arménie où il a participé à quelques séances collectives avec les équipes de jeunes. Le Progrès confirme que sa procédure de naturalisation est sur le point d’aboutir et que le changement de nationalité sportive sera effectif pour le début de la saison 2025/26.

Darius McGhee is coming to Bourg-en-Bresse 🔥 On a hâte de le voir jouer sous nos couleurs 🔴⚪️#LaPrepaIsBack | #WeRedy pic.twitter.com/Ck3AZGbmoS — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) August 21, 2025

« J’arrive d’Arménie », a-t-il déclaré devant la caméra du club. « Je n’y avais jamais été. J’ai joué avec plusieurs gars de l’équipe nationale, avec les U16 et les U18. C’était sympa de partager le basket avec des gens que je n’avais jamais rencontré avant. C’est vraiment un sport universel. »

Le néo-bressan devrait succéder à Chris Jones en tant que meneur naturalisé de la sélection arménienne.