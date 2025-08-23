Recherche
Betclic Élite

Darius McGhee, le nouveau meneur de la JL Bourg, va devenir arménien

Originaire de Roxboro, en Caroline du Nord, le néo-bressan Darius McGhee s'apprête à obtenir un passeport arménien.
00h00
Darius McGhee, l’Arménien de Caroline du Nord

Crédit photo : FIBA

La JL Bourg tient le premier Arménien de son histoire ! Signé avec le statut de joueur Américain en juin, Darius McGhee (1,75 m, 26 ans) évoluera finalement sous l’étiquette de joueur Bosman.

Débarqué dans l’Ain en cours de semaine, le nouveau meneur burgien arrivait en droite lignée d’Arménie où il a participé à quelques séances collectives avec les équipes de jeunes. Le Progrès confirme que sa procédure de naturalisation est sur le point d’aboutir et que le changement de nationalité sportive sera effectif pour le début de la saison 2025/26.

« J’arrive d’Arménie », a-t-il déclaré devant la caméra du club. « Je n’y avais jamais été. J’ai joué avec plusieurs gars de l’équipe nationale, avec les U16 et les U18. C’était sympa de partager le basket avec des gens que je n’avais jamais rencontré avant. C’est vraiment un sport universel. » 

Le néo-bressan devrait succéder à Chris Jones en tant que meneur naturalisé de la sélection arménienne.

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
