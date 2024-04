Le cauchemar de Fos continue : rupture du tendon d’Achille pour Damien Bouquet

Menacé d’une deuxième relégation d’affilée, ce qui enverrait le club de la Pro A à la Nationale 1 en deux saisons, Fos-Provence continue de s’enfoncer. Battus par Denain dans le match de la peur le week-end dernier (71-75), les BYers ont également perdu Damien Bouquet (1,95 m, 29 ans) pour le reste de la saison.

Déjà victime d’une fracture du nez en mars, l’ancien ailier de l’Élan Chalon est bien plus gravement touché cette fois. Le champion de France Espoirs 2015 (avec la SIG Strasbourg) s’est rompu le tendon d’Achille droit dès la 3e minute, au moment d’engager un double pas pour un lay-up. Il a été opéré avec succès en début de semaine.

Après Aboudou et Crusol…

« Damien est l’un des meilleurs créateurs de notre équipe », regrettait Rémi Giuitta après le revers face aux Nordistes. « On perd trois matchs d’un point quand il est absent en mars et s’il avait été là, je pense qu’il aurait pu nous aider à gagner au moins une possession de plus. Le problème, c’est que Damien est l’un des seuls créateurs de notre équipe avec Jamar (Diggs), l’un des seuls capables de rendre les autres meilleurs. »

Dernier de Pro B, avec une longueur de retard sur l’ALM Évreux, Fos-Provence devait déjà se passer des services de Jordan Aboudou et Timothé Crusol pour la fin de saison. Bouquet boucle sa saison avec des moyennes de 10,4 points à 46%, 5,3 rebonds et 3,6 passes décisives.