Tray Buchanan sauve encore La Rochelle, Denain prend le match de la peur contre Fos

Seulement six matchs au programme ce vendredi 12 avril pour la 30e journée de Pro B… mais quelle soirée ! Entre les gros tirs de Buchanan et Curier respectivement pour la Rochelle et l’Élan Béarnais, l’équipe de l’ASC Denain Voltaire s’est donné un bol d’air dans sa quête de maintien pour la première de son nouvel entraîneur, Ali Bouziane.

Évreux craque en fin de match

Après Évreux en début de semaine, Denain est cette fois le grand gagnant de la 30e journée en ce qui concerne la course pour le maintien. Opposés à Fos Provence pour ce qui s’apparenter à un match de la peur, les Dragons ont dominé la partie à partir du milieu du 2e quart-temps. Dans une rencontre où les deux équipes ont été fragiles en termes d’adresse (6/28 à 3-points pour Fos, 6/25 côté ASC), les Nordistes n’ont pas craqué en fin de match face aux 19 points de Jamar Diggs ou encore les 16 unités de Mathieu Wojciechowski. Avec ce succès, Denain prend deux victoires d’avance sur la zone rouge à quatre journées de la fin de la saison régulière, tandis que les Fosséens restent la première équipe relégable.

𝐅𝐈𝐍 𝐃𝐔 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 🔚 Au terme d’une performance collective pleine de caractère, les Dragons ramènent une victoire XXL de Provence 🔥🔥🔥 Une première plus que réussie pour Ali Bouziane avec des Dragons qui ont tout donné 💪🐉#GoDragons #LNB #ProB pic.twitter.com/LDkgQ34sDh — DENAIN VOLTAIRE (@denainvoltaire) April 12, 2024

Heureusement pour eux, Évreux n’a pas réalisé la passe de deux cette semaine, en s’inclinant contre Rouen (65-73). Malgré un Jeremiah Wood dépassant déjà les 30 d’évaluation pour sa deuxième rencontre seulement (18 points, 9 rebonds, 5 passes décisives et 4 interceptions), l’Amicale laïque de la Madeleine n’a pas su concrétiser son passage devant dans le 4e quart-temps (63-57, 33′). À partir de ce moment-là, le promu rouennais a terminé la partie sur un cinglant 16 à 2 pour repartir victorieux de l’Eure.

Semaine de la relance pour Gaylor Curier et l’Élan Béarnais

En haut du classement, il n’y a pas eu de surprise… en grande partie à cause ou grâce à Tray Buchanan (24 points). Alors que Aix-Maurienne était en passe de devenir la 5e équipe à s’offrir La Rochelle, le meneur rochelais a inscrit deux énormes tirs à 3-points dans la dernière minute du match pour donner la victoire à son équipe (79-82). L’égalisation de son opposant direct ce vendredi soir, K.J. Jackson (19 points), n’a permis que de faire briller un peu plus le natif de l’Illinois.

Concernant la course pour les playoffs, l’Élan Béarnais s’est totalement relancé cette semaine après des derniers temps compliqués. Déjà vainqueurs de Boulazac dans le derby de la Nouvelle-Aquitaine en début de semaine, les Palois se sont cette fois imposés face à un autre membre du top 8, Lille (76-79). Auteur déjà de belles rentrées face au BBD pour sa première en championnat cette saison, Gaylor Curier (8 points) s’est mué en sauveur pour sa 2e apparition. Le shooteur a inscrit le tir de la gagne pour Pau-Lacq-Orthez d’un 3-points à 3 secondes du buzzer final.

Poitiers retourne la situation contre Antibes

Si l’EBPLO réintègre les huit premiers, Poitiers Basket 86 y affirme sa place après sa victoire contre Antibes (80-69). Les Sharks disent peut-être adieu aux phases finales avec cette défaite dans un match qu’ils avaient pourtant largement en main en première période (31-46). Mais un 3e quart-temps antibois catastrophique (23 à 8) aura eu raison des joueurs de J.D. Jackson.

À l’instar d’Antibes, Nantes est l’autre équipe qui semble désormais trop éloigné pour espérer décrocher les phases finales. Le NBH, qui a infligé 111 points à la lanterne rouge Angers en début de semaine, était cette fois dans la peau de la victime à la Forest Arena. L’Alliance Sport Alsace a pu passer 100 points aux Nantais grâce notamment aux 25 points de Yohan Choupas. Le club alsacien reste en embuscade pour le top 8, avec une seule victoire de retard.