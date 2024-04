Évreux grand vainqueur dans le bas du classement, Champagne Basket continue sa remontée

Le multiplex de la 29e journée de PROB se tenait en même temps que la finale de l’EuroCup entre Paris et la JL Bourg. L’antichambre de l’élite du basket français ne manquait pour autant pas d’intérêt en ce mardi 9 avril, avec pas moins de quatre derbys à l’affiche !

Mais le grand vainqueur de la soirée ne se trouvait pas au coeur d’une confrontation locale. Non, car il s’agit de l’ALM Évreux, la seule équipe parmi le quintet de fin du classement à l’avoir emporté ce mardi soir, face à Lille (70-77). Renforcés par l’arrivée d’un Jeremiah Wood déjà productif pour sa première (8 points, 5 rebonds et 5 passes décisives en 26 minutes de jeu), les Normands ont su concrétiser leur domination durant l’ensemble de la partie. Le trio Joseph – Kasiama – Parmentelot (52 points) a ainsi porté l’Amicale laïque de la Madeleine en dehors de la zone de relégation (15e, 10 victoires).

Antibes s’adjuge le derby dans la dernière minute, le carton de la soirée pour Nantes

Pour y refaire tomber Fos Provence, dans son duel de chaises musicales avec l’équipe de Rémi Giuitta. Les BYers ont repris cette mauvaise habitude de laisser filer une fin de match serrée, cette fois face aux Sharks d’Antibes. Après un tir en filou de Samir Gbetkom (9 points) après un rebond offensif à l’entame de la dernière minute, Fos-sur-Mer a raté par deux fois l’occasion de l’emporter avec Robert Turner III (22 points). Le derby de la Côte d’Azur n’était définitivement pas pour Fos Provence cette saison, avec quatre défaites en autant de confrontations. La formation de J.D. Jackson peut toujours croire aux playoffs avec cette victoire (13e, une seule victoire de retard sur Saint-Chamond, 8e).

🔥𝑾𝒊𝒏 𝑾𝒊𝒏 𝑾𝒊𝒏🔥 🥵 Au terme d’un match intense, nos Sharks s’imposent au finish face à Fos dans ce derby du Sud ✅ 🏟️ Prochain rdv à l’Azurarena le dimanche 28 avril avec la réception de Rouen 🗓️

🎟️ https://t.co/6nTaay9zL1 🔵 Allez Antibes on lâche rien ⚪️#GoSharks pic.twitter.com/sFN2T9JUFl — Antibes Sharks (@AntibesSharks) April 9, 2024

De match serré, il n’y a pas eu dans le derby ligérien entre Nantes et Angers (111-67). En plus d’avoir perdu son entraîneur Ali Bouziane, parti du côté de Denain, l’Étoile d’Angers a été balayé par un NBH pourtant dans le dur ces dernières semaines. Avec une énorme réussite extérieure (16/28 à 3-points), l’Hermine a retrouvé le sourire tout comme l’espoir de toujours arracher les playoffs. Déjà présent à Denain pour observer sa future équipe, le technicien franco-algérien n’a pas pour autant assister à une victoire à Jean-Degros (70-81). Dirigée par Jules Bossé ce mardi soir face à la JA Vichy, l’ASC Denain Voltaire n’a pas pu faire grand chose face au collectif vichyssois (sept joueurs à 7 points ou plus).

La Rochelle toujours maître à Gaston-Neveur, l’Élan Béarnais retrouve Gaylor Curier et la victoire

La notion de groupe a également résonné à Coubertin pour Champagne Basket. Malmené par Aix-Maurienne en première période (39-45), Châlons-Reims a inversé la tendance dans le 3e quart-temps (28-15), avant de poursuivre dans le dernier quart-temps. Le cinq majeur champenois a été très efficient avec 15 points pour Marquis Jackson, 13 pour Florian Léopold ou encore 14 de Bathiste Tchouaffé. Il s’agit de la 5e victoire consécutive pour l’équipe de Thomas Andrieux, désormais 6e au classement. Toujours concernant la lutte pour les playoffs, Saint-Chamond intègre le top 8 après sa victoire 94 à 90 sur l’Alliance Sport Alsace. Le choix de privilégier les tirs à 2-points fut payant pour le SCBVG (26/42 soit 62,5% de réussite) face à la frénésie extérieure des Alsaciens (13/39 à 3-points)

Dans le reste des rencontres, La Rochelle a une nouvelle fois dominé son sujet à Gaston-Neveur, à savoir le Poitiers Basket 86 (89-64). Pour le retour de blessure de Gaylor Curier (11 points en 22 minutes de jeu), l’Élan Béarnais a signé un gros succès dans le derby de Nouvelle-Aquitaine face à Boulazac (84-80).