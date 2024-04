Jeremiah Wood, le retour d’une icône à Évreux

Quelle plus belle histoire qu’une ancienne icône qui viendrait aider et éviter à son ancien club une relégation à l’échelon inférieur ? Jeremiah Wood (2,02 m, 39 ans) semble bien apprécier ce scénario. En effet, d’après les informations de Tribune 47, que nous sommes en mesure de confirmer, l’intérieur va effectuer son retour à Évreux.

Le retour de « Mister Double-Double » pour la mission maintien d’Évreux

Et l’ancien MVP de Pro B en 2013 n’a laissé que de très bon souvenirs de ses deux années en Normandie (2011-2013). Tournant en un impressionnant double-double de moyenne à Évreux (plus de 16 points et 10 rebonds), Jeremiah Wood a même été surnommé « Mister Double-Double » par le magazine Basket News à l’époque. Le vétéran a partagé sa carrière entre Argentine et Finlande depuis son épopée ébroïcienne. Cette saison, il a disputé sept matchs avec le club finlandais de KTP Basket, tous au mois de mars, pour des moyennes de 21,3 points, 10,7 rebonds et 5,4 passes décisives en 35 minutes de jeu. La production, encore et toujours pour Jeremiah Wood, même à 39 printemps.

Jeremiah Wood va ainsi venir combler le manque de présence intérieur d’Évreux, lié aux blessures de Joe Burton et Bangaly Fofana. Il formera ainsi un duo de recrues très intriguant avec Landry Djedje, qui était encore loin d’avoir commencé le basket quand le natif d’Akron dans l’Ohio foulait les parquets avec l’ALM.

L’entraîneur Marc Namura, tout récemment confirmé à la tête de l’équipe, va avoir le joli défi de les intégrer très rapidement. Il reste seulement 7 journées à l’Amicale laïque de la Madeleine pour assurer son maintien en Pro B (16e, avec une victoire d’avance sur Fos-sur-Mer, 17e).