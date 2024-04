Landry Djedje va tenter le grand saut des Espoirs vers la Pro B à Évreux

En 2022, David Morabito, alors coach des Espoirs de l’ADA Blois, se réjouissait de sa trouvaille estivale : Landry Djedje, deux années de basket derrière lui, mais un corps en forme de don de la nature. « C’est une bête physique alors qu’il n’a jamais fait de muscu de sa vie », lançait le Varois, qui rapprochait le profil de sa recrue à celui de Guerschon Yabusele.

18 mois plus tard, avec plus d’observation, les comparaisons ont changé. « C’est plutôt que Mathias Lessort que Guerschon », glisse Guillaume Soares, l’assistant-coach blésois. « Aussi bien en volume physique que dans sa qualité de course et sa verticalité. » Des prédispositions athlétiques qui lui ont permis d’être directement un joueur d’impact au sein du championnat Espoirs, alors qu’il n’avait jamais évolué à un échelon national auparavant avec Neuilly-sur-Marne : 5,9 points à 67% et 3,9 rebonds l’an dernier, puis des statistiques doublées cette saison (10,8 points à 72%, 6,6 rebonds et 1,5 contre). De quoi lui ouvrir les portes de l’équipe première, malgré seulement trois saisons dans les jambes.

Libéré par l’ADA

Aperçu à seulement deux reprises en Betclic ÉLITE, dont un vrai passage le 23 décembre contre les Metropolitans 92 (2 points en 13 minutes), Landry Djedje (2,01 m, 19 ans) va avoir l’occasion de lancer sa carrière professionnelle à l’échelon inférieur. Confrontée aux blessures de Joe Burton et Bangaly Fofana, l’ALM Évreux a fait appel aux services du natif de Colombes, libéré de son contrat par l’ADA. Avant-dernier de Betclic ÉLITE, donc susceptible de retourner dans l’antichambre d’ici six semaines, le club blésois précise qu’il « surveillera de près les performances » de son ancien protégé, certainement afin d’envisager un rapatriement cet été en cas de Pro B.

En attendant un intérieur américain, l’ancien joueur de Vineuil (cinq matchs en Nationale 3 l’année dernière, en parallèle de sa saison Espoirs) participera à la mission maintien d’Évreux, institution de LNB en grand danger (16e de Pro B). Avec un apport immédiat à l’échelon professionnel ? « C’est un joueur très intéressant », renseigne Guillaume Soares. « Il l’est en attaque pour poser des écrans et finir au cercle. Il l’est beaucoup en défense car il peut stepper (sortir de façon agressive sur le porteur de balle, ndlr), être agressif sur les écrans, il est difficile à attaquer sur le poste et il contrôle le rebond. Mais il a encore beaucoup de travail à faire techniquement afin d’élargir sa palette d’attaque. » Quoi de mieux que des matchs avec une vraie valeur en Pro B pour se développer ?