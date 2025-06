Pas de finale en Turquie pour Vincent Poirier et l’Anadolu Efes, éliminés par Besiktas et ses anciens de Betclic ELITE

Il y aura bien un derby stambouliote en finale du championnat de Turquie, la Basketboll Super Ligi (BSL), mais pas forcément celui attendu. En effet, Besiktas a créé la surprise en éliminant l’Anadolu Efes en demi-finale, après avoir remporté le 5e et dernier match décisif (82-75). Les Noir et Blanc remportent ainsi la série 3 à 2 et atteignent la finale pour la première fois depuis huit ans, où ils défieront Fenerbahçe.

Sous les yeux de la star des Houston Rockets, Alperen Sengun

Cette rencontre couperet avait pourtant mal commencé pour Besiktas, qui peinait à trouver le chemin du panier et accusait un retard de 7 points après cinq minutes de jeu (2-9). Mais des tirs longue distance réussis, le gros atout de l’équipe sur cette rencontre (14/32 à 3-points), ont permis aux hommes de Dušan Alimpijević de reprendre l’ascendant pour la suite de la partie. Au retour des vestiaires, Besiktas a maintenu son intensité offensive, mais l’Anadolu résistant tant bien que mal en étant encore au contact à la fin du 3e quart-temps (66-61).

Jonah Mathews scelle le sort d’Anadolu Efes et de Luca Banchi

Dans un dernier quart-temps tendu, Besiktas, soutenu par son bouillant public avec son ancien joueur Alperen Sengun également présent, a repris de l’avance grâce aux paniers clés de Jonah Mathews. L’ancien de l’ASVEL, déjà très précieux au match 4 (25 points), a récidivé en inscrivant 28 points à 10/18 aux tirs dont 6/12 à 3-points ! D’autres anciens de Betclic ELITE, les Parisiens Kyle Allman Jr. et Dustin Sleva (7 points pour l’arrière, 6 points et 8 rebonds pour l’intérieur), ont également été précieux dans le succès des Noir et Blanc, qui se sont finalement imposés 82 à 75.

Besiktas met ainsi fin à la saison de l’Anadolu Efes et de Vincent Poirier. L’international français finit donc son premier exercice en Turquie sans titre, malgré une belle contribution en phases finales (5,5 points et 3,5 rebonds en 15 minutes de jeu en moyenne). Cet échec en demi-finale met également fin à l’aventure de l’entraîneur Luca Banchi à la tête de l’équipe stambouliote. L’ancien technicien de la SIG Strasbourg devrait être remplacé par Igor Kokoskov, sur le retour en Europe après plusieurs saisons en NBA.

Désormais, Besiktas affrontera Fenerbahçe en finale de Basketbol Süper Ligi (BSL). La série débutera sur le parquet de Fenerbahçe, avec une formule au meilleur des 7 matchs : la première équipe à atteindre 4 victoires sera sacrée championne de Turquie.