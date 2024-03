Fracture du nez pour Damien Bouquet (Fos)

Avant la réception de Poitiers vendredi, Damien Bouquet a passé de longues minutes à discuter avec son ex-coéquipier chalonnais Kevin Harley. Mais l’ailier fosséen n’a pas foulé le parquet de la Halle Henri-Giuitta, lors d’une défaite embêtante des BYers (96-98, a.p.). La faute à une fracture du nez, subie cette semaine à l’entraînement.

Pièce essentielle du dispositif méridional (10,8 points à 46%, 5,5 rebonds et 3,8 passes décisives), le natif de Beaune est incertain pour le match contre Boulazac mardi. « C’était trop juste pour qu’il puisse jouer vendredi », précise Rémi Giuitta. « On ne sait pas s’il pourra reprendre avec un masque ou pas. On en saura plus lundi. »