« Ça aurait pu partir en vrille », mais Poitiers est presque maintenu !

Quel chemin parcouru ! « Les gens ne se rendent pas compte à quel point il est difficile de renverser une saison comme on l’a fait », soufflait Luka Rupnik vendredi soir à Fos-sur-Mer, encore tout retourné par l’incroyable victoire de Poitiers (98-96, a.p.), mené de 23 points en tout début de seconde mi-temps (37-60, 22e minute). Un succès à l’image de la saison pictavienne puisqu’il y a moins de cinq mois, les mêmes acteurs n’en menaient pas large à l’issue de la réception de… Fos-Provence.

0v-5d pour démarrer, 14v-7d depuis



Le 3 novembre 2023, le duel des cancres avait tourné en faveur des BYers (78-72) et le PB86 était la dernière équipe fanny de Pro B. 140 jours plus tard, Poitiers est pratiquement allé assurer son maintien à Parsemain, empochant sa 14e victoire de l’année. Un total qui vaut théoriquement un renouvellement du bail en Pro B, puisque seul Tours était descendu avec un tel bilan, à l’issue d’une saison invraisemblable, où le demi-finaliste (Alliance Sport Alsace) et le premier relégué étaient simplement séparés de… deux longueurs. « Pour un promu, on fait vraiment une belle saison », clame Rupnik.

6e de Pro B (14v-12d), le PB86 n’a effectivement jamais été aussi bien classé de l’année. Et même depuis 2019 en Pro B, car les deux dernières saisons poitevines dans l’antichambre avaient été un calvaire infini : seulement 10 victoires en 57 rencontres entre 2019 et 2021… « On a eu un début de championnat difficile avec cinq défaites d’affilée », retrace l’entraîneur Andy Thornton-Jones. « À ce moment-là, à 0-5, vous savez comment ça se passe : le doute s’installe, on se pose beaucoup de questions et ça aurait pu partir en vrille. Mais on a continué à travailler très sérieusement. Le groupe est resté concentré, ensemble : on a réussi à débloquer le compteur et on a su faire basculer la saison dans une autre dynamique. Depuis, on a un bilan qui est très bon : depuis ce 0-5, on fait partie des top équipes de Pro B (14v-7d, un rythme de Top 4, ndlr). Pour une première saison de retour en Pro B, nous en sommes très contents ! »

Objectif playoffs ?

Et maintenant ? Avec une telle dynamique, Poitiers ne peut plus que viser les playoffs. Mais personne ne le dira trop fort au PB86… Tout juste se contentera-t-on d’entendre que « l’appétit vient en mangeant ». Ou en buvant ? Interrogé sur les futurs objectifs de l’équipe, Luka Rupnik s’en est tiré par une pirouette. « Tout de suite, notre seul but est d’aller partager une bonne bière ensemble à l’hôtel ! » Avant d’en enquiller d’autres au printemps ?

L’invraisemblable victoire à Fos Mené de 22 points au coeur du troisième quart-temps (37-60, 22e minute), de quatre points à 15 secondes de la fin (81-85), Poitiers a arraché l’une des victoires les plus improbables de son histoire vendredi à Fos-sur-Mer grâce à un tir chanceux de Mohamed Diawara, une égalisation de Luka Rupnik (1/11 aux tirs), un game-winner de l’inattendu Kevin Mendy, capitaine en souffrance avec son tendon d’Achille, et une prestation XXL de Jonathan Jeanne (20 points à 8/12 et 6 rebonds). « On a encore montré tout notre caractère et à quel point nous sommes un bon groupe de mecs », martèle le meneur slovène. « On n’a jamais cessé d’y croire. Il faut dire que la second unit a fait du très bon boulot : Charly Pontens a très bien géré l’équipe et il faut remercier Kevin Mendy pour les derniers shoots. Alors merci Kevin ! Ce n’est pas facile de revenir de -23 mais il ne faut jamais abandonner dans la vie. Fos a de belles individualités sauf que nous, nous avons une belle équipe. Les 10 gars ont joué leur rôle, c’est une vraie victoire collective. »

À Fos-sur-Mer,