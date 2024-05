Cholet ne jouera pas le Trophée du Futur, Fos ou Orléans pour compléter le tableau ?

A l’issue de la saison régulière 2023-2024, on connaît les sept équipes du championnat Espoirs ÉLITE qualifiées pour le Trophée du Futur 2024.

Dans une égalité à quatre, Cholet et Roanne se retrouvent éjecter du Top 7. Double tenant du titre et club le plus titré du Trophée du Futur, Cholet Basket ne pourra pas défendre son trophée du 24 au 26 mai prochain à Nancy.

Les sept équipes d’Espoirs ÉLITE qualifiées pour le Trophée du Futur 2024 : Nancy (1er) : 29 victoires et 5 défaites

Monaco (2e) : 24-10

Gravelines-Dunkerque (3e) : 23-11

Nanterre (4e) : 23-11

JL Bourg (5e) : 22-12

Limoges (6e) : 21-13

Strasbourg (7e) : 21-13

Orléans – Fos en finale du Final Four Espoirs Pro B à Vichy

Ces sept équipes seront rejointes à Nancy par le vainqueur du Final Four Espoirs Pro B qui se déroule ce week-end du 11 et 12 mai à Vichy. La finale opposera Orléans à Fos Provence.

L’OLB a mené tout le long face à une accrocheuse équipe d’Aix-Maurienne dans la première demi-finale, avant de s’imposer 89-78 avec 25 points à 11/23 aux tirs d’Anthony Martinez, une belle activité de Josué Ballo Debat (14 points à 5/9, 11 rebonds et 4 passes décisives en 30 minutes) et l’adresse de Simon Correa (20 points à 6/8 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 24 d’évaluation).

FIN DU MATCH Espoirs OLB : 89

Aix Maurienne : 78 Victoire des joueurs de Nicolas Guérin cet après-midi, au terme d'une rencontre maitrisée ! 👊 📊 24 d'évaluation chacun pour Simon Correa et Josué Ballo Debat 🗓️ Rdv ce dimanche à 14h30 pour la grande finale ! #TousOLB pic.twitter.com/fBIRESCIh8 — OrléansLoiretBasket (@OLB45) May 11, 2024

Fos a eu plus de facilité pour se défaire d’Antibes (110-92) avec 71 points marqués (contre 36 encaissés) en première mi-temps ! Djibril Diawara (29 points à 9/15 et 7 passes décisives pour 31 d’évaluation en 32 minutes) et Willan Marie-Anais (15 points à 6/11, 15 rebonds et 5 passes décisives pour 27 d’évaluation en 28 minutes) s’en sont donnés à cœur joie. Place à la demi-finale ce dimanche à 14h30, après la petite-finale à 12h.